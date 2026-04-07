«Ликвидировать всех»: В Госдуме раскрыли план ответа за обстрел школы в Запорожье
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что российская сторона должна ликвидировать причастных к обстрелу школы в Запорожской области.
В беседе с NEWS.ru парламентарий уточнил, что Россия уже выяснила обстоятельства произошедшего.
«Нелюди стреляли по объектам гражданской инфраструктуры в Запорожской области. Мы это прекрасно знаем, выяснили. Погиб при этом обстреле замглавы Каменско-Днепровского округа Александр Резниченко. ВС РФ необходимо ответить на нападение по всем законам военного времени», — высказался депутат.По его словам, российская сторона будет наносить тяжёлые удары по критическим объектам ВСУ, а участников атаки на гражданское население — ликвидировать.
Ранее в Херсонской области из-за удара ВСУ погибла женщина и пострадал мужчина.