«Ликвидировать всех»: В Госдуме раскрыли план ответа за обстрел школы в Запорожье

07 апреля 2026, 19:06

Депутат Колесник: причастных к обстрелу школы в Запорожской области ликвидируют

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что российская сторона должна ликвидировать причастных к обстрелу школы в Запорожской области.





В беседе с NEWS.ru парламентарий уточнил, что Россия уже выяснила обстоятельства произошедшего.

«Нелюди стреляли по объектам гражданской инфраструктуры в Запорожской области. Мы это прекрасно знаем, выяснили. Погиб при этом обстреле замглавы Каменско-Днепровского округа Александр Резниченко. ВС РФ необходимо ответить на нападение по всем законам военного времени», — высказался депутат.