Стало известно, откуда ВСУ могли запустить дроны на Адыгею

21 января 2026, 11:06

Военэксперт Дандыкин: ВСУ могли запустить дроны на Адыгею из Херсонской области

Фото: Istock/Olena Bartienieva

Военный эксперт Василий Дандыкин высказал предположение о возможном источнике запуска беспилотников, атаковавших Республику Адыгея.





В беседе с «NEWS.ru» Дандыкин заявил, что ВСУ могли осуществить пуск дронов из подконтрольных им районов Херсонской области. По его оценке, оттуда же происходят атаки на Краснодарский край и Крым.

«Беспилотники ВСУ, которые атаковали Республику Адыгею, летят, как правило, над Чёрным морем, преодолевая расстояние около 1 тыс. км. Думаю, что скоро это для Украины закончится. Всё к этому идёт», — подчеркнул военный деятель.