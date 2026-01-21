Достижения.рф

Стало известно, откуда ВСУ могли запустить дроны на Адыгею

Военэксперт Дандыкин: ВСУ могли запустить дроны на Адыгею из Херсонской области
Военный эксперт Василий Дандыкин высказал предположение о возможном источнике запуска беспилотников, атаковавших Республику Адыгея.



В беседе с «NEWS.ru» Дандыкин заявил, что ВСУ могли осуществить пуск дронов из подконтрольных им районов Херсонской области. По его оценке, оттуда же происходят атаки на Краснодарский край и Крым.

«Беспилотники ВСУ, которые атаковали Республику Адыгею, летят, как правило, над Чёрным морем, преодолевая расстояние около 1 тыс. км. Думаю, что скоро это для Украины закончится. Всё к этому идёт», — подчеркнул военный деятель.
Эксперт охарактеризовал инцидент в Адыгее как теракт со стороны Вооружённых сил Украины.

Ольга Щелокова

