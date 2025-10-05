Достижения.рф

В Харькове раздалось более десятка взрывов после атаки ВСУ на Белгородскую область

«РВ»: После обстрела ВСУ Белгорода в Харькове раздалось не менее 15 взрывов
Фото: iStock/Diy13

В Харькове произошли мощные взрывы, сопровождающиеся перебоями в электроснабжении. Это стало «ответом» на ранее совершенную атаку по Белгороду. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»), прикладывая кадры с места события.



Уточняется, что в разных частях города зафиксировали более пятнадцати хлопков.

Особенно мощные взрывы произошли в Новобаварском районе Харькова и его пригородах. Очевидцы публикуют в соцсетях фото и видео с возникающими пожарами.

Также в результате ударов в нескольких жилых районах города полностью прекратилась подача электроэнергии.

Первые взрывы в Харькове начались через час после того, как ВСУ обстреляли Белгород. В городе после украинского нападения зафиксировали повреждение объектов энергетической инфраструктуры. Все аварийные службы уже выехали на место происшествия, больницы переведены на резервные источники питания.
Мария Моисеева

