В Харькове раздалось более десятка взрывов после атаки ВСУ на Белгородскую область

05 октября 2025, 23:48

«РВ»: После обстрела ВСУ Белгорода в Харькове раздалось не менее 15 взрывов

Фото: iStock/Diy13

В Харькове произошли мощные взрывы, сопровождающиеся перебоями в электроснабжении. Это стало «ответом» на ранее совершенную атаку по Белгороду. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»), прикладывая кадры с места события.





Уточняется, что в разных частях города зафиксировали более пятнадцати хлопков.



Особенно мощные взрывы произошли в Новобаварском районе Харькова и его пригородах. Очевидцы публикуют в соцсетях фото и видео с возникающими пожарами.



