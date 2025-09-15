Российские военные подходят к Северску с нескольких направлений
Российские военные подходят к Северску с нескольких направлений. Такое заявление сделал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
Он также сообщил о прогрессе, который был достигнут на фронте за прошедшую неделю. В Днепропетровской области армия увеличила буферную зону, освободив три населенных пункта: Хорошее, Сосновку и Новопетровское.
На Добропольском направлении ВСУ стягивают дополнительные резервы к Золотому Колодцу. Однако российские войска продолжают успешно разбивать подразделения украинцев.
Глава ДНР добавил, что основные боестолкновения на Красноармейском направлении происходят в районе населённого пункта Родинское, также отмечаются серьёзные бои в районе Удачного.
«При этом мы видим продолжающийся охват Красноармейско-Дмитровской агломерации, причем уже с городскими боями в том числе», — пояснил он.На Константиновском направлении силы Украины отправляют в бой малые штурмовые группы, их действия нивелируются ВС России.
В конце августа военный эксперт Василий Дандыкин назвал условие окончательного разгрома ВСУ в ДНР.
Ранее сообщалось, что два предприятия критической инфраструктуры в окрестностях Нежина (Черниговская область) на Украине пострадали в результате взрывов.