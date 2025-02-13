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В Липецкой области прозвучали взрывы на фоне атаки беспилотников на регион

Фото: iStock/rancho_runner

Фото: iStock/rancho_runner

Жители Липецкой области рассказали о звуках взрывов на фоне ранее объявленной опасности атаки беспилотников на регион. Об этом пишет Shot.
«Характерный звук пролета БПЛА и несколько взрывов были слышны на территории Елецкого и Грязинского районов», — передает telegram-канал.

По предварительным данным, в небе над регионом уже сбито несколько воздушных целей. Официальные источники пока никак не прокомментировали данную информацию.



Напомним, что в ночь на 13 февраля в Липецке и городском округе был введен красный уровень опасности из-за угрозы атаки БПЛА на город. Также дроны уже совершили налет на Брянскую область. К тому же о сбитых беспилотниках сообщалось в белорусском городе Гомель.

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Артамонов: Липецкая область подверглась массированной атаке беспилотников
13 февраля 2025, 04:33

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Липецкая область подверглось массированной атаке беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Артамонов.
«ВНИМАНИЕ! Регион подвергся массированному налету БПЛА. Идет работа ПВО и средств подавления», — пишет Артамонов в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось о взрывах в Липецкой области. Ранее в Липецке и городском округе ввели красный уровень опасности на фоне угрозы налета дронов. Также в ночь на 13 февраля атаке беспилотников подверглась Брянская область. Помимо этого, в белорусском Гомеле столкнулись с налетом БПЛА.

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В Липецке и округе ввели красный уровень опасности из-за угрозы атаки БПЛА
13 февраля 2025, 04:13

Фото: iStock/NiseriN

В Липецке и городском округе был введен красный уровень опасности из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщает главное управление МЧС по региону.
«Объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА» для города Липецка и Липецкого МО», — говорится в telegram-канале ведомства.

В ночь на 13 января сообщалось о налете беспилотников на Брянскую область. К тому же известно об атаке дронов на город Гомель в Белоруссии. Жители рассказали о сильных взрывах и вспышках.

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Алаудинов: насильно мобилизованные бойцы ВСУ все чаще сдаются в плен под Курском
13 февраля 2025, 03:13

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

По словам командира спецназа «Ахмат» генерала-лейтенанта Апты Алаудинова, насильно мобилизованные украинские солдаты все чаще стали сдаваться в плен в Курской области. Этим он поделился с ТАСС.
«Скажем так, из тех, кто сдались в плен в последнее время, элитой мы их не назовем. Наверное, при малейшей возможности украинские бойцы в последние месяцы сдаются в плен, потому что это для них второй билет в жизнь, они это понимают», — заявил Алаудинов.

При этом командир «Ахмата» отметил, что несмотря на желание бойцов ВСУ сдаваться в плен, их сослуживцы пытаются не дать им этого сделать. Как правило, украинские солдаты наносят удары по тем, кто решил сложить оружие перед российской армии. Это делается для того, чтобы остальные отказались от попыток сдаться войскам РФ. На фоне этого Алаудинов уточнил, что самым сложным является вывод сдавшихся, так как по ним ведется постоянный обстрел с помощью артиллерии и беспилотников.

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Беспилотники атаковали белорусский город Гомель
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Беспилотники атаковали белорусский город Гомель
13 февраля 2025, 02:26

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Жители сообщают об атаке беспилотников на город Гомель в Белоруссии. Об этом пишет Shot.
«Жители белорусского Гомеля сообщают о взрывах и ярких вспышках в небе. Предварительно, над городом могло сработать ПВО», — передают в telegram-канале.

Громче всего взрыв услышали в деревне Романовичи и микрорайоне Волотов. Также сообщается о вспышках в небе и падающем объекте. Власти пока никак не прокомментировали данное происшествие.

Похожий случай произошел в Гомеле в сентябре прошлого года. Тогда Минобороны Белоруссии подтвердило ликвидацию беспилотников, которые нарушили воздушное пространство страны.

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Богомаз: Брянская область отражает атаку беспилотников
13 февраля 2025, 01:49

Фото: iStock/bbsferrari

Брянская область подверглась атаке вражеских беспилотников. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем telegram-канал.
«Уважаемые земляки! Наши защитники отражают вражескую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — пишет градоначальник.

Богомаз отметил, что силы ПВО Минобороны РФ ведут работу по обнаружению и ликвидации вражеских дронов.

Ранее «Радио 1» писало об уничтожении в Киеве одного из крупнейших производств беспилотников. Координаты для удара были предоставлены хакерами.

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#минобороны рф
#бпла
#пво
#брянская область
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