В Липецкой области прозвучали взрывы на фоне атаки беспилотников на регион

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Жители Липецкой области рассказали о звуках взрывов на фоне ранее объявленной опасности атаки беспилотников на регион. Об этом пишет Shot.
«Характерный звук пролета БПЛА и несколько взрывов были слышны на территории Елецкого и Грязинского районов», — передает telegram-канал.
По предварительным данным, в небе над регионом уже сбито несколько воздушных целей. Официальные источники пока никак не прокомментировали данную информацию.
Напомним, что в ночь на 13 февраля в Липецке и городском округе был введен красный уровень опасности из-за угрозы атаки БПЛА на город. Также дроны уже совершили налет на Брянскую область. К тому же о сбитых беспилотниках сообщалось в белорусском городе Гомель.
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