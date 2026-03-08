Премьер Польши обеспокоен планами США по ослаблению антироссийских санкций

08 марта 2026, 02:29

Дональд Туск недоволен планами США смягчить санкции против российской нефти

Фото: iStock/macky_ch

Премьер-министр Польши Дональд Туск недоволен планами США смягчить санкции против российской нефти. Свои мысли он выразил в личном аккаунте соцсети X.





Напомним, что на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть резко пошли вверх — в пятницу марка Brent превысила $94 за баррель впервые с сентября 2023 года. Минфин США выдал Индии 30‑дневную лицензию на закупку российской нефти, уже находящейся на танкерах в море.





«Война на Ближнем Востоке продолжается, и хаос расползается. Цены на нефть растут. Вашингтон может снять санкции с российской нефти. Кто же на самом деле в выигрыше?» — написал Туск.