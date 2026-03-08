Премьер Польши обеспокоен планами США по ослаблению антироссийских санкций
Дональд Туск недоволен планами США смягчить санкции против российской нефти
Премьер-министр Польши Дональд Туск недоволен планами США смягчить санкции против российской нефти. Свои мысли он выразил в личном аккаунте соцсети X.
Напомним, что на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть резко пошли вверх — в пятницу марка Brent превысила $94 за баррель впервые с сентября 2023 года. Минфин США выдал Индии 30‑дневную лицензию на закупку российской нефти, уже находящейся на танкерах в море.
Политолог Брекотин: США и ЕС смягчат санкции против российских энергоресурсов
Вчера спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, комментируя вопрос дальнейшего ослабления санкций против нефти из РФ, подтвердил, что сейчас эта тема активно обсуждается с США.
«Война на Ближнем Востоке продолжается, и хаос расползается. Цены на нефть растут. Вашингтон может снять санкции с российской нефти. Кто же на самом деле в выигрыше?» — написал Туск.28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану, что привело к разрушениям и жертвам. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и военные американские объекты на Ближнем Востоке. География конфликта расширилась до Персидского залива и Средиземноморья, подробности читайте в материале «Радио 1».