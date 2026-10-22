22 октября 2026, 12:15

Фото: iStock/mizar_21984

Ноябрь принесет россиянам изменения в выплатах, налоговых обязательствах и правилах учета товаров, а некоторым гражданам придется внимательнее следить за своими финансовыми делами. Одни нововведения затронут пенсионеров и владельцев имущества, другие коснутся иностранных граждан, бизнеса и участников финансового рынка. Какие выплаты поступят раньше обычного, за что необходимо заплатить до декабря и какие новые требования начнут действовать в течение месяца. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Прибавка к пенсии Изменение графика пенсионных выплат перед Днём народного единства График выплат детских пособий в ноябре Какие налоги необходимо оплатить до 1 декабря Что изменится для должников с 1 ноября Судебные приставы получат доступ к кредитным отчетам Новые требования к маркировке товаров Штрафы для иностранцев вырастут с 1 ноября SIM-карты и брокеры: новые требования в сфере связи и финансов Стоит ли ждать единого повышения коммунальных тарифов Что важно успеть до конца ноября

Прибавка к пенсии

Фото: iStock/mars58

Изменение графика пенсионных выплат перед Днём народного единства

График выплат детских пособий в ноябре

На выплату пособия беременным жительницам Подмосковья направили 1 млрд рублей

Какие налоги необходимо оплатить до 1 декабря

Фото: iStock/blinow61

Что изменится для должников с 1 ноября

Экономист рассказал, как «эффект латте» разрушает копилку россиян

Судебные приставы получат доступ к кредитным отчетам

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

Новые требования к маркировке товаров

Товарооборот Татарстана и Индии вырос до 1 млрд долларов за 7 месяцев 2026 года

Штрафы для иностранцев вырастут с 1 ноября

Фото: iStock/utah778

SIM-карты и брокеры: новые требования в сфере связи и финансов

Песков: Россия готова поставлять дизельное топливо на мировые рынки

Стоит ли ждать единого повышения коммунальных тарифов

Что важно успеть до конца ноября