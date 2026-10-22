Прибавка к пенсии, повышение коммунальных тарифов и увеличение размера штрафов: какие изменения ждут россиян с 1 ноября 2026 года
Ноябрь принесет россиянам изменения в выплатах, налоговых обязательствах и правилах учета товаров, а некоторым гражданам придется внимательнее следить за своими финансовыми делами. Одни нововведения затронут пенсионеров и владельцев имущества, другие коснутся иностранных граждан, бизнеса и участников финансового рынка. Какие выплаты поступят раньше обычного, за что необходимо заплатить до декабря и какие новые требования начнут действовать в течение месяца. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Прибавка к пенсии
С 1 ноября 2026 года некоторые пенсионеры начнут получать повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Прибавка предусмотрена для граждан, которым в октябре исполнилось 80 лет, а также для пенсионеров, которым в этом месяце установили первую группу инвалидности.
Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 января 2026 года составляет 9584,69 рубля. После перерасчета для соответствующих категорий получателей сумма увеличится вдвое — до 19 169,38 рубля в месяц. Повышение назначается автоматически, поэтому обращаться в Социальный фонд России с отдельным заявлением не требуется.
При этом рассчитывать на такую прибавку могут именно получатели страховой пенсии. Речь идет не о всеобщей индексации, которая затрагивает всех пенсионеров, а о перерасчете в связи с достижением определенного возраста или установлением инвалидности.
Дополнительные выплаты предусмотрены и для отдельных профессиональных категорий. На надбавку могут рассчитывать бывшие работники угольной промышленности, имеющие необходимый стаж работы в шахтах или на строительстве шахт. Для большинства специалистов минимальная продолжительность стажа составляет 25 лет, а для горнорабочих очистного забоя и проходчиков — 20 лет. Средний размер прибавки оценивается в 1500–3000 рублей.
Также предусмотрены доплаты для членов летных экипажей гражданской авиации. Для мужчин минимальный стаж составляет 25 лет, для женщин — 20 лет. За каждый год работы сверх установленного срока начисляется 1% среднемесячного заработка, однако итоговая выплата не может превышать 75–85% прежнего оклада.
Изменение графика пенсионных выплат перед Днём народного единства
В начале ноября часть пенсионеров получит деньги раньше привычного срока из-за празднования Дня народного единства 4 ноября. Досрочное перечисление затронет тех, кому пенсия обычно поступает на банковскую карту в праздничный день.
В Социальном фонде России сообщили, что досрочная пенсия за ноябрь будет перечислена на карты 3 ноября. Выплаты получат те, кому средства обычно приходят 4 ноября. Начиная с 5 ноября доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику.
Изменение касается всех видов пенсий, включая страховые, социальные и накопительные выплаты, а также пенсии по старости и инвалидности. Если вместе с пенсией гражданин получает другие выплаты Социального фонда, они также поступят досрочно. Дополнительных заявлений подавать не потребуется.
Для получателей пенсии через «Почту России» предусмотрен отдельный график. С 3 ноября деньги можно будет получить в кассе почтового отделения или через почтальона. В отдельных случаях доставка выплат, приходящихся на праздничный день, начнется уже с 1 ноября. В целом почтовая доставка пенсий продлится до 25 ноября.
График выплат детских пособий в ноябре
В ноябре семьи с детьми получат положенные выплаты 3, 5 и 6 числа. День народного единства не повлиял на график перечислений через банки: 4 ноября в 2026 году выпадает на среду, поэтому дополнительных выходных, требующих переноса выплат, не возникло.
3 ноября на карту «Мир» поступят единое пособие для семей с детьми до 17 лет и беременных женщин, пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, а также ежемесячная выплата на ребенка военнослужащего по призыву.
5 ноября предусмотрено перечисление выплаты из материнского капитала на детей до трех лет. Она предназначена для семей, соответствующих установленным требованиям к доходу.
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Работающие родители получат пособие по уходу за ребенком до полутора лет 6 ноября. Обычно эта выплата поступает до 8-го числа месяца, однако в ноябре дата сдвинулась на день раньше, поскольку 8 ноября приходится на воскресенье.
При этом новых универсальных выплат для всех семей с детьми ноябрьские изменения не предусматривают. Продолжают действовать установленные меры поддержки, индивидуальные перерасчеты и региональные программы.
Какие налоги необходимо оплатить до 1 декабря
В ноябре россиянам необходимо подготовиться к уплате налогов за 2025 год. Крайний срок внесения платежей — 1 декабря 2026 года. Это касается граждан, которым налоговая служба начислила транспортный и земельный налоги, налог на имущество физических лиц, а также отдельные виды НДФЛ.
Налоговые уведомления направляются через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС и портал «Госуслуги». С 1 августа 2026 года электронные уведомления направляются пользователям «Госуслуг», за исключением тех, кто отказался от получения документов таким способом. Если передать уведомление электронно невозможно, его отправляют заказным письмом. Также документ можно получить на бумаге в налоговом органе или МФЦ по заявлению.
Как правило, уведомление содержит сведения о налогах за предыдущий год. В частности, НДФЛ может быть начислен на проценты по банковским вкладам, если доход превысил установленный необлагаемый порог, а также на доходы, с которых налоговый агент ранее не удержал налог, и отдельные выигрыши.
За 2025 год необлагаемый процентный доход по вкладам составляет 210 тысяч рублей. Если за год гражданин получил 250 тысяч рублей процентов, налог рассчитывается с превышения в 40 тысяч рублей, а не со всей суммы дохода. Отдельно подавать декларацию только из-за процентов по вкладам не требуется: при наличии обязательства сумма указывается в налоговом уведомлении.
Оплатить начисления можно через «Госуслуги», личный кабинет налогоплательщика, мобильное приложение банка по QR-коду из уведомления или непосредственно в банке по реквизитам. Перед внесением платежа рекомендуется проверить сумму начислений и наличие положенных льгот.
Срок уплаты налогов остается одним из главных ориентиров ноября. При этом само наступление нового месяца не означает введения дополнительных имущественных налогов для всех граждан.
Что изменится для должников с 1 ноября
С 1 ноября 2025 года в России начали действовать новые правила внесудебного взыскания некоторых задолженностей физических лиц. Они позволяют налоговым органам взыскивать бесспорные долги без предварительного обращения в суд и получения исполнительного листа.
В перечень обязательств, на которые распространяются правила, входят налоги, отраженные в декларации 3-НДФЛ, транспортный и имущественный налоги, а также обязательства по нотариально удостоверенным сделкам, включая займы, кредиты и расписки.
При наличии бесспорной задолженности ФНС может направить требование должнику через личный кабинет на официальном сайте службы, портал «Госуслуги» или заказным письмом. Если задолженность не будет погашена в установленный срок, налоговая служба сможет приступить к ее взысканию и передать материалы судебным приставам.
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При этом предусмотрены ограничения. Взыскание не распространяется на социальные выплаты, а размер списания не может превышать 50% средств на банковском счете. Задолженности, возникшие до 1 ноября 2025 года, продолжают взыскиваться по прежнему порядку — через суд.
Еще одно изменение, связанное с задолженностями, касается наследства. С 24 ноября нотариусы должны проверять наличие кредитных обязательств умершего человека и сообщать о них наследникам. Благодаря этому граждане смогут узнать о долгах до вступления в наследство и оценить возможные финансовые последствия.
Судебные приставы получат доступ к кредитным отчетам
С 26 ноября вступает в силу порядок предоставления бюро кредитных историй кредитных отчетов Федеральной службе судебных приставов. Изменение регулирует взаимодействие двух организаций и непосредственно не вводит новых обязанностей для обычных граждан.
ФССП сможет запрашивать титульную и основную части кредитной истории должника, если в отношении него возбуждено исполнительное производство. Бюро кредитных историй должны будут предоставить отчет, сообщить об отсутствии кредитной истории либо направить мотивированный отказ, если запрос не соответствует установленным требованиям.
Согласно указанию Банка России от 15 июня 2026 года № 7369-У, срок предоставления ответа составляет пять рабочих дней.
Кредитные истории формируются на основании информации, поступающей от банков, микрофинансовых организаций, кредитных кооперативов, операторов инвестиционных платформ, лизинговых компаний и других источников. В их число входят также организации-взыскатели, судебные приставы, арбитражные управляющие и лица, получившие право требования по обязательствам.
Таким образом, нововведение определяет порядок обмена информацией между ведомствами и бюро кредитных историй, а не вводит новый механизм взыскания для всех заемщиков.
Новые требования к маркировке товаров
В ноябре обновятся правила учета и маркировки нескольких категорий продукции. Изменения затронут производителей, импортеров и продавцов, которым придется соблюдать новые требования к передаче сведений о товарах.
С 1 ноября для молочной продукции со сроком годности более 40 суток вводится партионный учет. При передаче товара в электронных документах потребуется указывать сведения о производственной партии. Для молочной продукции со сроком годности до 40 суток включительно аналогичный этап запланирован на 1 марта 2027 года.
В отношении пищевых растительных масел вводится требование передавать в систему маркировки сведения о каждой единице товара при передаче другому участнику рынка, а также при выводе из оборота по основаниям, не связанным с розничной продажей.
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Обязательная маркировка с 1 ноября также распространяется на отдельные виды удобрений в потребительской упаковке. Производителям и импортерам потребуется наносить коды идентификации и передавать сведения о вводе продукции в оборот.
Отдельно предусмотрена маркировка растительных масел и кормов для животных, а для ряда видов промышленного оборудования запускается эксперимент. Он охватывает дизельные и газопоршневые генераторы, двигатели внутреннего сгорания, синхронные генераторы и подшипники. Пилотный проект продлится до августа 2026 года.
Кроме того, с ноября начнет действовать новый порядок ведения реестра производственных мощностей участников рынка этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Он утвержден приказом Минфина России от 19 августа 2026 года № 117н.
При этом расширение требований к маркировке не означает автоматического подорожания соответствующих товаров. Основная задача изменений — обеспечить учет продукции и передачу информации о ее движении.
Штрафы для иностранцев вырастут с 1 ноября
С 3 ноября вступает в силу Федеральный закон от 4 августа 2026 года № 294-ФЗ, вносящий изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Нововведения касаются иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушающих правила въезда в Россию и режим пребывания в стране.
По частям 1 и 2 статьи 18.8 КоАП РФ штраф за соответствующие нарушения увеличится с 2–5 тысяч до 4–7 тысяч рублей.
Более строгие санкции предусмотрены для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. В этих регионах штраф вырастет с 5–7 тысяч до 7–9 тысяч рублей. За повторное нарушение сумма составит 9–12 тысяч рублей вместо прежних 7–10 тысяч.
Изменения затронут и другие правонарушения в сфере миграции, в том числе отдельные случаи незаконной трудовой деятельности. Кроме того, расширяется перечень оснований для административного выдворения иностранцев и лиц без гражданства из России.
В число новых оснований включены мелкое хулиганство, некоторые нарушения правил проведения публичных мероприятий и отдельные правонарушения, связанные с возбуждением ненависти или вражды.
Однако выдворение не становится автоматическим наказанием за любое нарушение. Конкретная мера ответственности будет зависеть от обстоятельств дела и применяемой статьи КоАП РФ. Для российских граждан эти поправки не вводят новых штрафов.
SIM-карты и брокеры: новые требования в сфере связи и финансов
С 1 ноября российские операторы связи начнут блокировать лишние SIM-карты в соответствии с установленными ограничениями. Для граждан России действует лимит в 20 номеров, а для иностранных граждан — в десять. Проверить количество зарегистрированных на свое имя SIM-карт можно через «Госуслуги».
Изменения направлены на повышение прозрачности и безопасности мобильной связи. Пользователям, у которых зарегистрировано больше номеров, чем допускают действующие ограничения, следует проверить сведения о своих SIM-картах.
С 5 ноября Банк России вводит новые требования к брокерам, связанные с квалификацией и оценкой уровня подготовки инвесторов. Компании должны будут заранее информировать клиентов о возможных рисках, а также не смогут навязывать дополнительные финансовые инструменты.
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Кроме того, брокеров обяжут улучшить сроки и качество обработки обращений клиентов. Новые требования должны сделать взаимодействие участников финансового рынка с инвесторами более понятным и упорядоченным.
Стоит ли ждать единого повышения коммунальных тарифов
Несмотря на многочисленные сообщения о ноябрьских изменениях, единого повышения коммунальных тарифов по всей России с 1 ноября не предусмотрено. Не вводится с этой даты и общий для всех граждан новый порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг.
Стоимость регулируемых коммунальных услуг зависит в том числе от решений, принятых на региональном уровне. Поэтому возможные изменения необходимо проверять отдельно в конкретном субъекте России. Повышение тарифа в одном регионе не означает автоматического роста платежей по всей стране.
Аналогичный подход следует применять к сообщениям о новых налогах, штрафах и социальных выплатах. Само упоминание ноября в новости еще не означает, что правило уже утверждено, вступило в силу или затронет каждого россиянина.
Что важно успеть до конца ноября
В ноябре гражданам стоит прежде всего проверить начисления налогов и подготовиться к обязательным платежам за 2025 год. Крайний срок уплаты налогов по уведомлению ФНС — 1 декабря 2026 года. Заранее проверить документы и сумму задолженности полезно, чтобы не откладывать оплату на последний день.
Пенсионерам, которым в октябре исполнилось 80 лет или была установлена первая группа инвалидности, следует обратить внимание на размер фиксированной выплаты. Тем, кто получает пенсию через банк 4 ноября, деньги перечислят досрочно — 3 ноября. Детские пособия поступят по отдельному графику: 3, 5 и 6 ноября.
Предпринимателям и участникам рынка маркированной продукции предстоит учитывать новые требования к передаче сведений о товарах. Иностранным гражданам необходимо принимать во внимание увеличение штрафов за ряд миграционных нарушений, а пользователям мобильной связи — проверить количество зарегистрированных SIM-карт.
Ноябрьские изменения затрагивают разные сферы, но не означают одновременного появления новых обязанностей для всех жителей страны. Одни нормы регулируют работу государственных систем и бизнеса, другие меняют порядок взаимодействия финансовых организаций, а третьи предусматривают перерасчет отдельных пенсий и уточняют сроки обязательных платежей. Главное — ориентироваться на конкретные даты, проверять официальные уведомления и учитывать, к какой именно категории граждан относится то или иное нововведение.