Атака на нефтезавод, заявления Путина о деградации Украины и теракт в Волгодонске: последние новости СВО на 18 декабря
ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Российские военные наносят точные удары по объектам ВСУ, скоплениям техники и живой силы. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Сумское направлениеНа Сумском фронте группировка войск «Север» пытается активизировать свои наступательные действия. Артиллерия наносит удары по позициям ВСУ в районах Павловки и Искрисковщины на Теткинском и Глушковском участках.
Белгородская областьВ селе Отрадное дрон атаковал автомобиль, в результате чего водитель получил ранения. В Муроме мужчина наступил на мину и сильно травмировался. Удары пришлись на Церковный, Ясные Зори, Мощёное, Шаховку, Грушевку, Волчий-Первый, Кукуевку и Казначеевку.
Харьковское направлениеНа Харьковском направлении группировка войск «Север» ведет активные бои в окрестностях Волчанска и лесах. Есть продвижения в Старице, Вильче, западнее Лимана, а также в Прилипке и Волчанских Хуторах. Сражения продолжаются в районе Меловое-Хатнее и на Липцовском участке.
ВС России уничтожили 18 блиндажей ВСУ на трех направлениях
Красноармейское направлениеНа Красноармейском (Покровском) направлении российские войска атакуют юго-восточные окраины Гришино и ведут бои у Запорожского хутора. Они усиливают давление на Мирноград, где происходят жестокие столкновения на севере города. ВСУ описывают ситуацию как «очень сложную».
Днепропетровская областьВ Днепропетровской области группировка войск «Восток» заняла населенный пункт Герасимовка, что позволяет укрепиться на западном берегу реки Гайчур и продвигаться дальше. Противник пытается контратаковать с помощью штурмовых подразделений на бронетехнике и пешком. Сражения за Гуляйполе в Запорожской области продолжаются.
Российские войска освободили Герасимовку в Днепропетровской области
Запорожский фронтНа Запорожском фронте идут бои в Приморском и Степногорске. Обе стороны активизировали использование беспилотников, нанося удары по объектам электроснабжения.
Херсонская областьВ Херсонской области поступили сообщения, что в Голой Пристани двое мужчин погибли из-за удара ВСУ по легковому автомобилю. В Новой Каховке ранения получила 74-летняя женщина. Еще 20 населенных пунктов также подверглись атакам боевиков.
В Славянске-на-Кубани обломки беспилотников вызвали пожар на нефтезаводеНа нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани произошел пожар. Он начался из-за падения обломков дронов, которые повредили технологическое оборудование и трубопровод. Спасатели быстро справились с огнем, который охватил площадь в 100 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.
В Мариуполе задержали 16-летнего подростка за поджог сотовой вышки
Путин заявил о деградации УкраиныПрезидент РФ Владимир Путин заявил о деградации украинских государственных институтов и армии.
«Как государственность украинская разваливается, это видно по золотым унитазам», — подчеркнул он.
Слюсарь сообщил о разрушениях и пострадавших в Ростове и Батайске после атаки ВСУВСУ нанесли удар, который повредил гражданские объекты в Ростове-на-Дону и Батайске. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что пострадала строящаяся многоэтажка на западе города. А в Батайске загорелись два частных дома из-за этой атаки.
ВС РФ продолжают уничтожение формирований ВСУ, блокированных в Димитрове