Атака на нефтезавод, заявления Путина о деградации Украины и теракт в Волгодонске: последние новости СВО на 18 декабря

ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Российские военные наносят точные удары по объектам ВСУ, скоплениям техники и живой силы. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».



Сумское направление

На Сумском фронте группировка войск «Север» пытается активизировать свои наступательные действия. Артиллерия наносит удары по позициям ВСУ в районах Павловки и Искрисковщины на Теткинском и Глушковском участках.

Белгородская область

В селе Отрадное дрон атаковал автомобиль, в результате чего водитель получил ранения. В Муроме мужчина наступил на мину и сильно травмировался. Удары пришлись на Церковный, Ясные Зори, Мощёное, Шаховку, Грушевку, Волчий-Первый, Кукуевку и Казначеевку.

Харьковское направление

На Харьковском направлении группировка войск «Север» ведет активные бои в окрестностях Волчанска и лесах. Есть продвижения в Старице, Вильче, западнее Лимана, а также в Прилипке и Волчанских Хуторах. Сражения продолжаются в районе Меловое-Хатнее и на Липцовском участке.

Красноармейское направление

На Красноармейском (Покровском) направлении российские войска атакуют юго-восточные окраины Гришино и ведут бои у Запорожского хутора. Они усиливают давление на Мирноград, где происходят жестокие столкновения на севере города. ВСУ описывают ситуацию как «очень сложную».

Днепропетровская область

В Днепропетровской области группировка войск «Восток» заняла населенный пункт Герасимовка, что позволяет укрепиться на западном берегу реки Гайчур и продвигаться дальше. Противник пытается контратаковать с помощью штурмовых подразделений на бронетехнике и пешком. Сражения за Гуляйполе в Запорожской области продолжаются.

Запорожский фронт

На Запорожском фронте идут бои в Приморском и Степногорске. Обе стороны активизировали использование беспилотников, нанося удары по объектам электроснабжения.

Херсонская область

В Херсонской области поступили сообщения, что в Голой Пристани двое мужчин погибли из-за удара ВСУ по легковому автомобилю. В Новой Каховке ранения получила 74-летняя женщина. Еще 20 населенных пунктов также подверглись атакам боевиков.

В Славянске-на-Кубани обломки беспилотников вызвали пожар на нефтезаводе

На нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани произошел пожар. Он начался из-за падения обломков дронов, которые повредили технологическое оборудование и трубопровод. Спасатели быстро справились с огнем, который охватил площадь в 100 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

Путин заявил о деградации Украины

Президент РФ Владимир Путин заявил о деградации украинских государственных институтов и армии.

«Как государственность украинская разваливается, это видно по золотым унитазам», — подчеркнул он.

Слюсарь сообщил о разрушениях и пострадавших в Ростове и Батайске после атаки ВСУ

ВСУ нанесли удар, который повредил гражданские объекты в Ростове-на-Дону и Батайске. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что пострадала строящаяся многоэтажка на западе города. А в Батайске загорелись два частных дома из-за этой атаки.

Теракт в Волгодонске

Силовики России остановили подготовку теракта в Волгодонске, Ростовская область. ФСБ совместно с МВД провела антитеррористические мероприятия и выявила угрозу, исходившую от украинских спецслужб. Патрульные полицейские задержали девушку, родившуюся в 2009 году, когда она направлялась к зданию городской администрации с тяжелым рюкзаком. Россиянка не смогла объяснить, что находится внутри. При проверке было найдено самодельное взрывное устройство мощностью примерно 10 кг.

Силы ПВО ночью уничтожили 77 БПЛА ВСУ над регионами России

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 77 украинских дронов над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что 47 из них были ликвидированы с 23.00 17 декабря до 07.00 18 декабря над Брянской, Белгородской, Ростовской областями, Крымом и Черным морем.
