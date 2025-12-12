12 декабря 2025, 09:03

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Российские военные наносят точные удары по объектам ВСУ, скоплениям техники и живой силы. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Освобождение Северска В Твери беспилотник ВСУ врезался в дом Сумское направление Харьковское направление Купянск Днепропетровское направление Запорожская область Запорожский фронт Херсонская область Комбриг ВСУ довел до сердечного приступа украинскую военную Путин провел совещание о ситуации в зоне СВО Трамп заявил, что США «выкинули кое-что» из мирного плана Детали мирного плана Риск Третьей мировой войны ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 90 БПЛА ВСУ

Освобождение Северска

В Твери беспилотник ВСУ врезался в дом

Командование ВСУ бросило рядовых военных в Дмитрове на убой

Сумское направление

Харьковское направление

Купянск

Днепропетровское направление

Москву вторую ночь подряд пытаются атаковать украинские БПЛА

Запорожская область

Запорожский фронт

Херсонская область

Лавров: Россия готова письменно зафиксировать готовность не нападать на ЕС

Комбриг ВСУ довел до сердечного приступа украинскую военную

Путин провел совещание о ситуации в зоне СВО

Трамп заявил, что США «выкинули кое-что» из мирного плана

«Мы выкинули кое-что "из мирного плана". Есть четыре или пять разных частей», — сказал американский президент.

Детали мирного плана

В соглашении из 20 пунктов стороны признают российский контроль над Крымом, ЛНР и ДНР;

Статус этих территорий можно будет изменить только дипломатическим путем, никакой силы применять нельзя;

США выступят против размещения любых НАТОвских войск на территории Украины. Киеву разрешат сохранить до 800 тысяч солдат в мирное время;

Есть пункт о гарантиях безопасности, которые должны предоставить США, НАТО и Европа;

Выборы на Украине нужно провести «как можно скорее» после подписания соглашения, а не в течение 100 дней, как было в предыдущем варианте.

Риск Третьей мировой войны

Трамп заявил о риске Третьей мировой из-за ситуации с переговорами по Украине

ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 90 БПЛА ВСУ