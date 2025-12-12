Достижения.рф

Заявление Трампа о Третьей мировой, «вырезанные» США пункты мирного плана и освобождение Северска: последние новости СВО на 12 декабря

ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Российские военные наносят точные удары по объектам ВСУ, скоплениям техники и живой силы. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».



Освобождение Северска

Вчера произошло важное событие — Северск в ДНР освободили подразделения Южной группировки войск. До конфликта в этом городе жили около 10 тысяч человек. Бои за него длились несколько месяцев. Успех пришел после того, как удалось взять под контроль логистические коридоры.

В Твери беспилотник ВСУ врезался в дом

Вторую ночь подряд противник устраивает массовые атаки дронов на наши тыловые регионы. В Твери в результате удара по многоквартирному дому пострадали семь человек. По словам местных жителей, в городе раздалось не менее шести громких взрывов. Позже в одном из западных районов начался пожар.

Командование ВСУ бросило рядовых военных в Дмитрове на убой

Сумское направление

На этом участке группировка войск «Север» активно сражается в районе Андреевки и Алексеевки. С поддержкой тяжелого вооружения наши войска постепенно продвигаются вперед, несмотря на неудачные контратаки противника.

Харьковское направление

Южнее Волчанска штурмовики 69-й мотострелковой дивизии преодолели сопротивление 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и освободили населенный пункт Лиман (ранее Октябрьское) в Харьковской области. Бои продолжаются в Вильче.

Купянск

Ситуация здесь сложная. Противник постоянно пытается провести встречные атаки. Наши силы наносят удары по Купянск-Узловому.

Днепропетровское направление

После успехов в Краснокаменске (Покровске) группировка войск «Центр» активизировалась и начала бои в районе Новопавловки Синельниковского района.

Москву вторую ночь подряд пытаются атаковать украинские БПЛА

Запорожская область

На востоке региона подразделения группировки войск «Восток» продвигаются к центру Гуляйполя. Западнее города наши войска наносят удары по Зализничному с помощью ФАБов.

Запорожский фронт

На Ореховском и Приморском направлениях ситуация остается стабильной. В Васильевке местный житель получил ранения от атаки вражеского БПЛА на частный дом. Также беспилотник напал на машину скорой помощи, когда она перевозила пациента.

Херсонская область

В Голопристанском округе удар по гражданскому автомобилю привел к гибели мужчины и женщины, еще двое получили ранения. В Раденске пострадал мужчина 1977 года рождения из-за атаки БПЛА. Множество населенных пунктов подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.

Лавров: Россия готова письменно зафиксировать готовность не нападать на ЕС

Комбриг ВСУ довел до сердечного приступа украинскую военную

В Сумской области произошел неприятный случай. Командир 116-й отдельной бригады сил территориальной обороны, полковник Максим Литвиненко, своим грубым поведением довел до сердечного приступа одну из военнослужащих. Она работала делопроизводителем в службе логистики.

Путин провел совещание о ситуации в зоне СВО

Президент России Владимир Путин провел видеосовещание, чтобы обсудить ситуацию в зоне специальной военной операции. Начальник Генштаба Валерий Герасимов рассказал о текущих событиях. Он сообщил, что российские войска освободили город Северск в Донецкой Народной Республике, а также населенные пункты Кучеровка, Куриловка и Лиман в Харьковской области. Глава государства отметил положительную динамику на всех фронтах.

Трамп заявил, что США «выкинули кое-что» из мирного плана

«Мы выкинули кое-что "из мирного плана". Есть четыре или пять разных частей», — сказал американский президент.

Он отметил, что разработать мирное соглашение непросто, так как приходится «разрезать землю особым образом». Трамп сравнил этот процесс со «сложной сделкой с недвижимостью».

Детали мирного плана

Украинские СМИ утверждают, что знают детали нового мирного плана США. Там якобы прописаны вступление Украины в ЕС до 1 января 2027 года, гарантии безопасности и отказ от присоединения к НАТО.

  • В соглашении из 20 пунктов стороны признают российский контроль над Крымом, ЛНР и ДНР;
  • Статус этих территорий можно будет изменить только дипломатическим путем, никакой силы применять нельзя;
  • США выступят против размещения любых НАТОвских войск на территории Украины. Киеву разрешат сохранить до 800 тысяч солдат в мирное время;
  • Есть пункт о гарантиях безопасности, которые должны предоставить США, НАТО и Европа;
  • Выборы на Украине нужно провести «как можно скорее» после подписания соглашения, а не в течение 100 дней, как было в предыдущем варианте.

Риск Третьей мировой войны

Президент США Дональд Трамп на днях сделал громкое заявление о ситуации на Украине. Он предупредил, что продолжение «игр» в этом конфликте может привести к глобальной катастрофе.

Трамп заявил о риске Третьей мировой из-за ситуации с переговорами по Украине

ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 90 БПЛА ВСУ

Ночью российские системы ПВО сбили 90 беспилотников над различными регионами страны, сообщили в Минобороны РФ. Большая часть дронов, а именно 63, была уничтожена над Брянской областью. В Ярославской сбили восемь, над Московским регионом — четыре. Также три — над Смоленской, Тверской областями и акваторией Черного моря. Два уничтожили в Тамбовской и Тульской областях, по одному — в Орле и Ростове.
