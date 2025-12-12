Заявление Трампа о Третьей мировой, «вырезанные» США пункты мирного плана и освобождение Северска: последние новости СВО на 12 декабря
ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Российские военные наносят точные удары по объектам ВСУ, скоплениям техники и живой силы. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Освобождение СеверскаВчера произошло важное событие — Северск в ДНР освободили подразделения Южной группировки войск. До конфликта в этом городе жили около 10 тысяч человек. Бои за него длились несколько месяцев. Успех пришел после того, как удалось взять под контроль логистические коридоры.
В Твери беспилотник ВСУ врезался в домВторую ночь подряд противник устраивает массовые атаки дронов на наши тыловые регионы. В Твери в результате удара по многоквартирному дому пострадали семь человек. По словам местных жителей, в городе раздалось не менее шести громких взрывов. Позже в одном из западных районов начался пожар.
Сумское направлениеНа этом участке группировка войск «Север» активно сражается в районе Андреевки и Алексеевки. С поддержкой тяжелого вооружения наши войска постепенно продвигаются вперед, несмотря на неудачные контратаки противника.
Харьковское направлениеЮжнее Волчанска штурмовики 69-й мотострелковой дивизии преодолели сопротивление 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и освободили населенный пункт Лиман (ранее Октябрьское) в Харьковской области. Бои продолжаются в Вильче.
КупянскСитуация здесь сложная. Противник постоянно пытается провести встречные атаки. Наши силы наносят удары по Купянск-Узловому.
Днепропетровское направлениеПосле успехов в Краснокаменске (Покровске) группировка войск «Центр» активизировалась и начала бои в районе Новопавловки Синельниковского района.
Запорожская областьНа востоке региона подразделения группировки войск «Восток» продвигаются к центру Гуляйполя. Западнее города наши войска наносят удары по Зализничному с помощью ФАБов.
Запорожский фронтНа Ореховском и Приморском направлениях ситуация остается стабильной. В Васильевке местный житель получил ранения от атаки вражеского БПЛА на частный дом. Также беспилотник напал на машину скорой помощи, когда она перевозила пациента.
Херсонская областьВ Голопристанском округе удар по гражданскому автомобилю привел к гибели мужчины и женщины, еще двое получили ранения. В Раденске пострадал мужчина 1977 года рождения из-за атаки БПЛА. Множество населенных пунктов подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.
Комбриг ВСУ довел до сердечного приступа украинскую военнуюВ Сумской области произошел неприятный случай. Командир 116-й отдельной бригады сил территориальной обороны, полковник Максим Литвиненко, своим грубым поведением довел до сердечного приступа одну из военнослужащих. Она работала делопроизводителем в службе логистики.
Путин провел совещание о ситуации в зоне СВОПрезидент России Владимир Путин провел видеосовещание, чтобы обсудить ситуацию в зоне специальной военной операции. Начальник Генштаба Валерий Герасимов рассказал о текущих событиях. Он сообщил, что российские войска освободили город Северск в Донецкой Народной Республике, а также населенные пункты Кучеровка, Куриловка и Лиман в Харьковской области. Глава государства отметил положительную динамику на всех фронтах.
Трамп заявил, что США «выкинули кое-что» из мирного плана
«Мы выкинули кое-что "из мирного плана". Есть четыре или пять разных частей», — сказал американский президент.
Он отметил, что разработать мирное соглашение непросто, так как приходится «разрезать землю особым образом». Трамп сравнил этот процесс со «сложной сделкой с недвижимостью».
Детали мирного планаУкраинские СМИ утверждают, что знают детали нового мирного плана США. Там якобы прописаны вступление Украины в ЕС до 1 января 2027 года, гарантии безопасности и отказ от присоединения к НАТО.
- В соглашении из 20 пунктов стороны признают российский контроль над Крымом, ЛНР и ДНР;
- Статус этих территорий можно будет изменить только дипломатическим путем, никакой силы применять нельзя;
- США выступят против размещения любых НАТОвских войск на территории Украины. Киеву разрешат сохранить до 800 тысяч солдат в мирное время;
- Есть пункт о гарантиях безопасности, которые должны предоставить США, НАТО и Европа;
- Выборы на Украине нужно провести «как можно скорее» после подписания соглашения, а не в течение 100 дней, как было в предыдущем варианте.
Риск Третьей мировой войныПрезидент США Дональд Трамп на днях сделал громкое заявление о ситуации на Украине. Он предупредил, что продолжение «игр» в этом конфликте может привести к глобальной катастрофе.
