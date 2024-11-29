Россиянам рассказали самый выгодный срок действия вклада

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После повышения ключевой ставки Центрального банка наблюдается увеличение процентных ставок по депозитам для физических лиц. Банковские предложения становятся всё более привлекательными по ставкам и срокам действия. Основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев выделил самый выгодный период действия банковского вклада в настоящее время — срок от 7 до 8 месяцев.
В беседе с агентством «Прайм» Мехтиев объяснил, почему свободные средства не стоит размещать на слишком долгий срок.
Более того, многие банки дают самые высокие ставки именно на 7-8 месяцев, редко где можно найти аналогично высокую ставку сроком на год. В результате делать банковский вклад на слишком долгий срок невыгодно.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что россиянам пора привыкать к ослабленному курсу рубля, в 2025 году он вряд ли сильно изменится, и о причинах для такого прогноза.
Также управляющий активами инвестиционной компании «CRESCO FINANCE» Дмитрий Михеев в беседе с «Радио 1» ответил на главные вопросы о повышении курса доллара и девальвации рубля на рынке, сделав глубокий прогноз на будущий год.
28 ноября аналитик Буйволов раскрыл, стоит ли ждать доллар по 200 рублей в 2025 году, а инвестор Сидоров назвал причины роста цен на кофе.
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«Если инфляция не пойдет вниз, то вверх пойдет ключевая ставка. Тогда депозиты станут еще выгоднее», — сказал он.
Более того, многие банки дают самые высокие ставки именно на 7-8 месяцев, редко где можно найти аналогично высокую ставку сроком на год. В результате делать банковский вклад на слишком долгий срок невыгодно.
«Во времена, когда инфляция стабильна и ключевая ставка стоит на одном и том же уровне долго, ставка по депозитам почти всегда находится в зависимости от срока самого депозита. Дольше срок – выше ставка, меньше срок – ниже ставка», — уточняет финансист.При этом сумму, равную шести месяцам, лучше положить на сберегательный счет, желательно такой, по которому проценты на остаток начисляются ежедневно.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что россиянам пора привыкать к ослабленному курсу рубля, в 2025 году он вряд ли сильно изменится, и о причинах для такого прогноза.
Также управляющий активами инвестиционной компании «CRESCO FINANCE» Дмитрий Михеев в беседе с «Радио 1» ответил на главные вопросы о повышении курса доллара и девальвации рубля на рынке, сделав глубокий прогноз на будущий год.
28 ноября аналитик Буйволов раскрыл, стоит ли ждать доллар по 200 рублей в 2025 году, а инвестор Сидоров назвал причины роста цен на кофе.
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Мария Моисеева