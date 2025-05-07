Ролики RT о ветеранах Второй мировой войны из Китая показали в Шанхае

Фото: iStock/Fotonen
Ролики RT о ветеранах Второй мировой войны из Китая продемонстрировали на электронных билбордах в Шанхае.
Как сообщает телеканал, на кадрах — портреты героев, которые воевали против японских захватчиков, и слова благодарности: «История не забудет их подвиг».
Данные ролики — часть международного проекта RT «Общая Победа», приуроченного к 80-летию окончания Великой Отечественной войны.
Напомним, что ранее телеканал «оживил» с помощью ИИ архивные кадры 1945 года в честь 80-летия Победы, Уинстона Черчилля, зачитавшего фрагмент письма Иосифу Сталину и Юрия Левитана, объявившего о Победе в Великой Отечественной войне.
Читайте также:
RT представил первую часть документального фильма про операцию «Поток»
Опубликована вторая часть документального фильма об операции «Поток»
RT «оживил» с помощью нейросетей фото встречи войск на Эльбе в 1945 году
Данные ролики — часть международного проекта RT «Общая Победа», приуроченного к 80-летию окончания Великой Отечественной войны.
Напомним, что ранее телеканал «оживил» с помощью ИИ архивные кадры 1945 года в честь 80-летия Победы, Уинстона Черчилля, зачитавшего фрагмент письма Иосифу Сталину и Юрия Левитана, объявившего о Победе в Великой Отечественной войне.
Читайте также:
RT представил первую часть документального фильма про операцию «Поток»
Опубликована вторая часть документального фильма об операции «Поток»
RT «оживил» с помощью нейросетей фото встречи войск на Эльбе в 1945 году
Анастасия Чубина