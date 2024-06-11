Нарисовал сердечко кровью: Детали убийства зампреда «Зова народа» Антона Еговцева

Фото: istock / simpson33
В пятницу, 7 июня, был жестоко убит заместитель председателя и пресс-секретаря патриотического движения «Зов народа» 37-летний Антон Еговцев. Убийство было совершено в подъезде дома на улице Физкультурной в подмосковной Лобне. В расправе подозревается тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев — он влюблен в Екатерину, супругу Еговцева.
В материале «Радио 1» расскажем все известные детали этого жуткого убийства.
За два часа до смерти Еговцев звонил в полицию с просьбой защитить себя от неизвестного. Как утверждал зампред, мужчина 2 года следил за его семьей и угрожал расправой. Выяснилось, что этим человеком был поклонник жены Еговцева — Дмитрий. Тренер по мотокроссу якобы был влюблен в неё еще с детства. Супруга погибшего также обращалась к полицейским, но заявления якобы не принимали, поскольку ничего не произошло.
Как сообщает Телеграм-канал Baza, сообщение от Еговцева в дежурную часть поступило около 23 часов ночи 6 июня. Общественник заявил, что у подъезда в Лобне его караулит мужчина. Спустя 2 часа в отделении полиции звонила соседка зампреда с сообщением, что некий человек ломится к ней в дом. Примерно в это время Еговцева убили.
Консьержка позже рассказала, что убийца проник в подъезд под видом курьера с посылкой. Оказалось, что в коробке у него лежали молоток, два ножа и баллончик краски черного цвета, которой Матвеев закрасил дверной глазок. Перед тем, как уйти из многоэтажки, убийца нарисовал на стене сердечко его кровью.
Позже СК заявил о задержании жителя Лобни 1986 года рождения. Мужчина подозревается в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Свою вину Матвеев не признал.
При этом судя по информации в сети, какими-то особенными навыками спортсмен не отличался. Последняя гонка, в которой он принимал участие, состоялась ещё в 2017 году в Ступине, тогда к финишу он пришёл двадцатым.
Первый раз он напал на Еговцева пару месяцев назад. После драки в полиции с мужчиной была проведена профилактическая беседа, но это ни к чему не привело. Матвеев начал преследовать семью и караулил их у подъезда. В итоге Матвеев пошёл на убийство.
Как пишет Телеграм-канал Shot, Дмитрий Матвеев говорит, что был влюблен в Екатерину еще со школьной скамьи, где они вместе учились. Сама вдова его не помнит. Последнее время Матвеев, по заявлениям близких общественника, приходил домой к семейной паре с цветами. Еговцевы выгоняли мужчину и просили их не беспокоить, но мужчина игнорировал это и караулил семью у подъезда в автомобиле.
В день убийства Екатерина возвращалась домой и заметила около дома своего сталкера. Женщина позвонила супругу и в полицию, а сама направилась к брату. Ревнивец поджидал зампреда «Зова народа» с ножом и молотком. Сам Еговцев находился дома на больничном. Затем преступник зашел в подъезд с кухонным ножом. Убийца накинулся на него, а сам общественник сумел ранить нападавшего в плечо.
Вторая версия — профессиональная деятельность.
Еговцев известен как заместитель председателя и пресс-секретарь общественного патриотического движения «Зов народа», которое занимается пропагандой ЗОЖ, развитием института семьи, культурных ценностей, правозащитной деятельностью и защитой истории.
«Зов народа» некоторые считают главным доносчиком в России. Общественники выступают с инициативой по проверке знаменитостей и активистов по фактам возможной государственной измены. РИА Новости сообщало, что активисты движения написали жалобу в Генпрокуратуру на голую вечеринку Анастасии Ивлеевой. По мнению общественников, развлекаться, в то время как «Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности», неприемлемо.
Среди «обиженных» организацией певицы Ольга Бузова и Лолита, Максим Галкин*, блогерша Анастасия Ивлеева, участники групп Animal Jazz, «Би-2», писательница Людмила Улицкая*, художница Алиса Горшенина.
В январе 2024 года «Зов народа» потребовал возбудить уголовное дело в отношении режиссёра Михаила Локшина, снявшего «Мастера и Маргариту», а также признать террористом и экстремистом писателя Виктора Шендеровича*.
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* Входит в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России.
Расправа в подъездеАнтона Еговцева убили около своей квартиры, заявили в Телеграм-канале «Зов народа».
«Вынуждены сообщить, что сегодня ночью не стало нашего брата, друга, единомышленника, зампреда движения «Зов Народа» Антона Еговцева. Его убили около дома», — сообщили в пресс-службе организации.СК Московской области сообщил, что 7 июня в подъезде дома в Лобне между двумя россиянами началась ссора, которая переросла в драку. В ходе конфликта подозреваемый нанес как минимум восемь ударов ножом потерпевшему, от которых тот почти сразу погиб.
За два часа до смерти Еговцев звонил в полицию с просьбой защитить себя от неизвестного. Как утверждал зампред, мужчина 2 года следил за его семьей и угрожал расправой. Выяснилось, что этим человеком был поклонник жены Еговцева — Дмитрий. Тренер по мотокроссу якобы был влюблен в неё еще с детства. Супруга погибшего также обращалась к полицейским, но заявления якобы не принимали, поскольку ничего не произошло.
Как сообщает Телеграм-канал Baza, сообщение от Еговцева в дежурную часть поступило около 23 часов ночи 6 июня. Общественник заявил, что у подъезда в Лобне его караулит мужчина. Спустя 2 часа в отделении полиции звонила соседка зампреда с сообщением, что некий человек ломится к ней в дом. Примерно в это время Еговцева убили.
Консьержка позже рассказала, что убийца проник в подъезд под видом курьера с посылкой. Оказалось, что в коробке у него лежали молоток, два ножа и баллончик краски черного цвета, которой Матвеев закрасил дверной глазок. Перед тем, как уйти из многоэтажки, убийца нарисовал на стене сердечко его кровью.
Позже СК заявил о задержании жителя Лобни 1986 года рождения. Мужчина подозревается в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Свою вину Матвеев не признал.
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Личность убийцыКак и семья Еговцева, Антон Матвеев жил в Лобне. Ранее мужчина работал специалистом в медицинской компании, затем решил стать инструктором по мотокроссу. Это дело оказалось более прибыльным: известно, что поездить под руководством Матвеева приходил ряд популярных медийных личностей.
При этом судя по информации в сети, какими-то особенными навыками спортсмен не отличался. Последняя гонка, в которой он принимал участие, состоялась ещё в 2017 году в Ступине, тогда к финишу он пришёл двадцатым.
Первый раз он напал на Еговцева пару месяцев назад. После драки в полиции с мужчиной была проведена профилактическая беседа, но это ни к чему не привело. Матвеев начал преследовать семью и караулил их у подъезда. В итоге Матвеев пошёл на убийство.
Мотивы преступленияРассматриваются две версии убийства. Как пишет Baza, следствие выделяет как приоритетную версию о неразделенной любви к жене общественника Екатерине. Два месяца назад в их жизни объявился поклонник из прошлого женщины — Матвеев. Он преследовал пару и признавался Екатерине в любви. Самому Еговцеву угрожал и два месяца назад дело дошло до драки.
Как пишет Телеграм-канал Shot, Дмитрий Матвеев говорит, что был влюблен в Екатерину еще со школьной скамьи, где они вместе учились. Сама вдова его не помнит. Последнее время Матвеев, по заявлениям близких общественника, приходил домой к семейной паре с цветами. Еговцевы выгоняли мужчину и просили их не беспокоить, но мужчина игнорировал это и караулил семью у подъезда в автомобиле.
В день убийства Екатерина возвращалась домой и заметила около дома своего сталкера. Женщина позвонила супругу и в полицию, а сама направилась к брату. Ревнивец поджидал зампреда «Зова народа» с ножом и молотком. Сам Еговцев находился дома на больничном. Затем преступник зашел в подъезд с кухонным ножом. Убийца накинулся на него, а сам общественник сумел ранить нападавшего в плечо.
Вторая версия — профессиональная деятельность.
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Деятельность ЕговцеваАнтон Еговцев — ровесник Матвеева. Ему 37 лет, родом из Краснокамска Пермского края. В 2006 году был фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), находился в федеральном розыске. После начала спецоперации на Украине часто ездил в Донбасс с гуманитарной миссией.
Еговцев известен как заместитель председателя и пресс-секретарь общественного патриотического движения «Зов народа», которое занимается пропагандой ЗОЖ, развитием института семьи, культурных ценностей, правозащитной деятельностью и защитой истории.
«Зов народа» некоторые считают главным доносчиком в России. Общественники выступают с инициативой по проверке знаменитостей и активистов по фактам возможной государственной измены. РИА Новости сообщало, что активисты движения написали жалобу в Генпрокуратуру на голую вечеринку Анастасии Ивлеевой. По мнению общественников, развлекаться, в то время как «Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности», неприемлемо.
Среди «обиженных» организацией певицы Ольга Бузова и Лолита, Максим Галкин*, блогерша Анастасия Ивлеева, участники групп Animal Jazz, «Би-2», писательница Людмила Улицкая*, художница Алиса Горшенина.
В январе 2024 года «Зов народа» потребовал возбудить уголовное дело в отношении режиссёра Михаила Локшина, снявшего «Мастера и Маргариту», а также признать террористом и экстремистом писателя Виктора Шендеровича*.
Реакция полицииВ МВД России по Подмосковью не стали давать комментариев изданию Life.ru по сведеньям о том, что их сотрудники в Лобне проигнорировали обращения семьи Еговцевых. В пресс-службе СК сообщили, что ведомство даст оценку действиям правоохранителей «по факту халатного отношения на ранее поданные заявления со стороны жены потерпевшего».
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* Входит в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России.
Алина Юрчак