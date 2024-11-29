Владельца квест-рума в Махачкале осудят за мучительную смерть девушек во время игры

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Собственник квест-комнаты «Дом ужасов», расположенной на улице Расула Гамзатова в Махачкале, вместе с двумя аниматорами окажется на суде по уголовному делу, связанному с трагической гибелью двух девушек в пожаре, который произошел в июле.
Инцидент случился 22 числа 2024 года: три участника квеста сильно пострадали от пожара, который начался, когда они были на квесте. Лишь один из пострадавших, молодой человек, выжил. Другие две жертвы — молодые девушки, одна из которых была женой пострадавшего, — умерли в больнице от серьезных ожогов.
Детали расследования сообщили в официальном Telegram-канале прокуратуры Дагестана.
Владелец квест-парка Гусейн Ибрагимов и два аниматора, работающие с ним, были задержаны в рамках уголовного дела о том, что предоставляемые ими услуги не отвечали необходимым требованиям безопасности. Один из аниматоров поджег во время квеста перчатку, следуя правилам игры, но затем неосторожно кинул ее на емкость с бензином.
Помимо этого стало известно о том, что пропавший в Прокопьевске 12-летний школьник сбежал из дома из-за зверских издевательств отчима. Уже есть информация о прогрессе расследования об истязании бедного мальчика.
Также сегодня свыше 20 человек госпитализировали после отравления в ресторане «Токио-City» в Северной столице.
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Детали расследования сообщили в официальном Telegram-канале прокуратуры Дагестана.
Владелец квест-парка Гусейн Ибрагимов и два аниматора, работающие с ним, были задержаны в рамках уголовного дела о том, что предоставляемые ими услуги не отвечали необходимым требованиям безопасности. Один из аниматоров поджег во время квеста перчатку, следуя правилам игры, но затем неосторожно кинул ее на емкость с бензином.
«Уголовное дело прокуратурой района для рассмотрения по существу направлено в Ленинский районный суд города Махачкалы», — проинформировал Telegram-канал.28 ноября также случился пожар. Ранее «Радио 1» писало, что производственное здание с лакокрасочной продукцией загорелось в башкирской Уфе.
Помимо этого стало известно о том, что пропавший в Прокопьевске 12-летний школьник сбежал из дома из-за зверских издевательств отчима. Уже есть информация о прогрессе расследования об истязании бедного мальчика.
Также сегодня свыше 20 человек госпитализировали после отравления в ресторане «Токио-City» в Северной столице.
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Мария Моисеева