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Звезда сериала «Ольга» Роза Хайруллина: тяжелая судьба, потеря близких и поздний дебют в кино

Роза Хайруллина (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Роза Хайруллина (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Роза Хайруллина многим известна по сериалам «Ольга» и «Содержанки». Артистка с легкостью играет как комедийные, так и глубокие трагические роли. Судьбу актрисы нельзя назвать легкой, но, несмотря ни на что, она выстояла и многого добилась. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Родом из ссыльных татар


Роза Вакильевна Хайруллина родилась 12 сентября 1961 года в Норильске в семье ссыльных татар. Её предки были из бывших руководителей колхозов, которые в 1930-е годы были признаны виновными в хищении государственного имущества и отправлены в ссылку на север. Родители жили очень бедно и много работали. Малышку Розу на пять дней отправляли в круглосуточный детский сад, чтобы она могла находиться в более благоприятных условиях.

В семилетнем возрасте родители перевезли Розу в Зеленодольск, расположенный в Татарстане. Там она начала обучение в школе. Уже в 3 классе Роза начала посещать драматический кружок и навсегда решила стать актрисой.

Родители были против выбора дочери, но Хайруллина всё равно поступила в Казанское театральное училище. Уже со второго курса она начала играть на сцене Национального театра имени Камала.

В 1981 году, получив диплом, Хайруллина стала частью труппы Казанского театра юного зрителя, где работала до 1996 года. Эти годы Хайруллина считала одними из самых прекрасных в своей жизни. В то время у неё была своя квартира, близкие люди, друзья. В середине 90-х годов привычный мир артистки внезапно изменился.

«Лишилась всего в один миг: брат был наркоманом, заложил квартиру, потом умер — жилье ушло за долги. В течение полугода у меня умерла вся семья, семь человек. Отец, мать и все остальные. Жизнь поделилась на "до" и "после", я осталась в "до"», — цитирует слова актрисы издание starhit.ru.

После утраты близких Хайруллина начала злоупотреблять алкоголем, иначе она не могла преодолеть отчаяние. Однако любимая работа и вера в Бога помогли ей вернуться к нормальной жизни.

На пути к всеобщей известности


Роза Хайруллина (Фото: скриншот т/с «Ольга»)

После трагедии Роза Вакильевна недолгое время играла в Челябинском ТЮЗе. А в 1997 году она получила предложение присоединиться к труппе Самарского театра «СамАрт», где вскоре стала его артисткой. Там талантливую актрису увидел режиссер Константин Богомолов и пригласил для работы в Москву.

Так актриса в 2009 году оказалась в составе труппы Московского театра-студии под руководством Олега Табакова. В том же году состоялся дебют Хайруллиной в кино. Первой экранной ролью стала татарка-нищенка в картине Андрея Эшпая «Иван Грозный». На тот момент Розе Вакильевне было уже 48 лет, и это не помещало ей блистательно войти в экранный кадр.

В 2010 году она уже играла главную роль в телесериале «Пятая группа крови», а в 2011 году снялась в исторической драме «Орда», где исполнила роль ханши Тайдулы. Её работа была высоко оценена, и Роза Вакильевна получила премию «Ника».

Ещё одна престижная награда была получена актрисой за роль тёщи в комедийном фильме «Норвег». После этого её стали чаще приглашать в кино: сериалы «Ольга», «Кислота», «Содержанки».

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Скандал с «Табакеркой»


В августе 2020 года в Московском театре Олега Табакова разразился скандал по поводу увольнения Розы Хайруллиной. Поползли слухи о том, что Владимир Машков, занявший пост художественного руководителя театра после Олега Табакова, произвёл кардинальные изменения в труппе, уволив актёров, которые работали на сцене на протяжении длительного времени.

«Не вижу в своем пребывании на сцене смысла. Никто меня не выгонял. Я сама решила уйти», — утверждала Хайруллина

В мире свирепствовала эпидемия, и Роза Вакильевна была отнесена к категории «звёзд по приглашению». Это вызвало у многих людей недоумение и даже возмущение. Некоторые зрители ходили в «Табакерку» только ради игры актрисы.

Личная жизнь


Сейчас актрисе 57 лет. Она не замужем, детей нет. Свою жизнь она предпочитает скрывать от широкой публики.

«Думаю, что настоящий актёр всегда одинок. И нужно уметь не страшиться этого одиночества: этим ты сохраняешь себя», — цитирует слова актрисы издание 78.ru.

Актриса сейчас


Роза Хайруллина (Фото: скриншот т/с «Клипмейкеры»)

Несмотря на то, что Роза Хайруллина в позднем возрасте начала сниматься в кино, ее фильмография на сегодняшний день насчитывает уже более 80 работ. В 2023 году Хайруллина появилась в четвертом сезоне сериала «Содержанки», а также снялась в фильмах «Соло», «Домовой», «Бери да помни», «Гид и большие соблазны». В настоящее время Роза Хайруллина — одна из самых востребованных актрис. В 2024 году она решила попробовать себя в роли режиссёра и поставила на сцене Театра на Трубной спектакль «Однажды», который был посвящён поэту Даниилу Хармсу и его музе.

Артистка убеждена, что всё происходит в своё время. Успех пришёл к ней, когда она прожила жизнь и была готова к нему. Сегодня ей совсем не страшно покинуть большой город и играть в маленьком провинциальном театре. Главное, чтобы была работа. Кроме того, у неё есть мечта — поработать на Русском Севере.

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#статьи
Звезда «Ворониных» отказалась от гастролей
Звезда «Ворониных» Волкова временно отказалась гастролировать
23 марта 2025, 17:21

Екатерина Волкова (Фото: Instagram*/volkovihome)

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова временно отказалась гастролировать и объявила себя невыездной, о чем сообщила в соцсетях. По ее словам, она устала и «перегнула» с работой в текущем месяце.
«Это не значит, что я «сломалась», просто иногда нужно замедлиться, чтобы не пропустить момент, когда ещё есть силы улыбнуться своему отражению в зеркале. Думаю, многие поймут, о чем я. Так что в ближайшее время официально объявляю себя невыездной, но это не точно», — сообщила звезда.
Кроме того, артистка заявляла о больших жизненных переменах. Она упомянула некие два события, разделяющие ее жизнь на «до» и «после». Волкова публиковала фото анкеты и паспорта. В анкете были вопросы о месте регистрации брака и «где и когда ознакомились».

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Ирина Шейк и Том Брэди восстановили близкие отношения
23 марта 2025, 16:32

Ирина Шейк (Фото: Instagram*/irinashayk)

Российская супермодель Ирина Шейк и американский футболист Том Брэди восстановили отношения. Об этом пишет издание Life & Style, ссылаясь на инсайдера. Уточняется, что интерес знаменитостей друг к другу возник еще в 2023 году, потом поутих, но, как выяснилось, не совсем.
По словам источника, Ирина и Том стали активно общаться по телефону, а затем стали видеться вживую, а именно, не реже одного свидания в неделю. Кроме того, у звезд были вояжи, в которых они упивались обществом друг друга.

При этом Шейк и Брэди стали более осторожными и не дают фотографам себя подловить. Отдыхают они в лучших отелях, которые гарантируют приватность, а летают на частных лайнерах.

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#мир
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Стали известны детали похорон Ларисы Голубкиной
Малафеева: Голубкину не станут хоронить с Мироновым из-за нехватки мест
23 марта 2025, 16:14

Лариса Голубкина (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Народную артистку РСФСР Ларису Голубкину не станут хоронить рядом с супругом Андреем Мироновым на Ваганьковском кладбище из-за нехватки мест. Об этом в беседе с aif.ru рассказала юрист Анна Малафеева.
«Кроме того, возможны юридические ограничения. Например, если участок, на котором семья хотела бы организовать захоронение, уже находится под арендным согласием или на нем существуют какие-либо права третьих лиц», — прокомментировала собеседница.
Отмечено, что ценник на захоронение достаточно высокий. Вместе с тем, по словам сотрудников кладбища, возможность похоронить актрису рядом с супругом существовала без каких-либо препятствий. Подзахоронение возможно через 20 лет после похорон. Андрей Миронов умер в 1987 году. Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище Москвы 25 марта.

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Поспешный брак, тайное венчание и жизнь за пределами России: как сейчас живет звезда «Жуков» Екатерина Стулова?
23 марта 2025, 15:35

Екатерина Стулова (Фото: Instagram*@katerina_stulova)

Российская актриса театра и кино Екатерина Стулова воплотила на экране образы, которые покорили сердца зрителей. Её героини Ирина из сериала «Жуки» и Наталья из сериала «Инспектор Гаврилов» стали настоящими любимицами публики.
Сегодня, 23 марта, у актрисы день рождения, ей исполняется 48 лет. Среди своих сверстниц она, безусловно, выделяется красотой и обаянием. Подробнее о личной и творческой жизни звезды читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы


Екатерина Стулова (Фото: Instagram*@katerina_stulova)

Екатерина Стулова родилась 23 марта 1977 года в городе Лобня, расположенном недалеко от Москвы. Родители были обычными людьми: мама — повар детского сада, а папа — энергетик. Девочка росла энергичной и жизнерадостной. На вопросы, кем бы она хотела стать, юная Катя всегда отвечала по-разному. Среди ответов были профессии каскадера, стюардессы, танцовщицы и даже модели. В последствии все мечты привели Стулову к профессии актрисы.

Сразу после школы юной Екатерине не получилось попасть в театральный ВУЗ, и свободный год будущая актриса занималась на подготовительных курсах в Школе-студии МХАТ.

После подготовки Стулова стала студенткой ГИТИСа на курс Андрея Гончарова. Там же состоялась судьбоносная встреча с будущим супругом Максимом Лагашкиным.

Личная жизнь


Екатерина Стулова и Максим Лагашкин с сыновьями Савой и Лукой (Фото: Instagram*@katerina_stulova)

Молодые актеры впервые увидели друг друга еще на вступительных экзаменах. По счастливому случаю взяли обоих, и совместное обучение переросло в роман. Студенты некоторое время скрывали свои отношения, а через несколько месяцев тайно обвенчались. Официально свои отношения пара оформила значительно позже.

«Нас сначала не хотели венчать, потому что не было штампа в паспорте, это была проблема. Мы объездили несколько разных храмов, и в одном, на Никитских воротах, нам разрешили. А штамп поставили, уже когда родился Савва. Ему было года три, и нужно было куда-то выезжать, то есть чисто из-за документов. Заскочили на «Речном вокзале» в загс и буквально за 15 минут расписались», — цитирует слова актрисы ok-magazine.ru.

Несмотря на поспешность решения быть вместе, актеры живут в счастливом браке уже почти 30 лет. У Екатерины Стуловой и Максима Лагашкина двое сыновей: Савва, родившийся в 1999 году, и Лука, появившийся на свет в 2013 году.

Муж и жена нередко трудятся бок о бок, но, по их заверениям, в их семье нет места для подозрений и недоверия. Более того, на работе они остаются исключительно коллегами.

Жизнь за границей


После рождения второго сына пара решила перебраться жить в Испанию. В переезде не было политического контекста, просто, по словам актрисы, хотелось сменить обстановку. Порядка трех лет семья прожила за границей, постоянно летая на кастинги и съемки в Россию.

«Вначале думали, что мы сможем жить там и работать здесь, была такая мечта. Но это оказалось очень тяжело. Я ездила периодически на пробы, Максим — на съемки, все это, конечно, было очень дорого и не очень удобно, и в какой-то момент мы поняли, что пора возвращаться. Что жизнь наша здесь, родители здесь, друзья, все здесь. И работа тоже здесь. А для нас обоих очень важно работать, мы любим свою профессию, нам важно быть востребованными. Но там было хорошее время — Савва пошел в школу, выучил язык, Лука надышался морским воздухом», — делилась Стулова в интервью изданию ok-magazine.ru.

Екатерина Стулова и Максим Лагашкин (Фото: Instagram*@katerina_stulova)

По возвращении супругов их ждала большая работа над сериалом «Жуки».

«Это проект, который продвинул нас вперед. Там были пробы длиною практически в год. Потом мы сняли пилот и еще через год — первый сезон. И всё это сделано очень талантливо, там работают невероятно творческие люди, которые любят своих артистов, слышат их. Причем первой утвердили меня, и Максим дико переживал, потому что нам обоим очень хотелось туда попасть. Мы в то время как раз только вернулись из Испании, после моего декрета, работы было немного. Мы в какой-то степени начали с чистого листа. Когда ты определенное время находишься вне профессии, тебя быстро забывают. И вдруг после нашего возвращения посыпались разные предложения», — вспоминает Екатерина.

Актриса сейчас


Екатерина Стулова (Фото: Instagram*@katerina_stulova)

Фильмография Екатерины Стуловой сейчас насчитывает более 80 работ, из которых в 20 картинах она сыграла совместно с супругом. В настоящее время Екатерина Стулова продолжает активно сниматься. В 2024 году на экраны вышли ленты с участием актрисы: «Бедные смеются, богатые плачут», «Новые Жуки», «Трасса».

Старший сын актрисы Савва уже совсем большой, ему уже более 25 лет, и он пошел по стопам родителей и выбрал актерскую профессию. Савва Лагашкин уже много лет живет в Англии и изучает актерское мастерство в лондонском университете. Несколько лет назад Савва вступил в брак, но подробности о своей избраннице — её имя, возраст и род занятий — он предпочитает не раскрывать.

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Ирина Пинчук рассказала, с кем и где будут жить дети после ее развода с Араем Чобаняном
Ирина Пинчук заявила, что после развода дети будут жить с ней в съемной квартире
23 марта 2025, 15:20

Ирина Пинчук и Арай Чобанян (фото: Telegram @pinchulli)

Ирина Пинчук недавно рассказала в своем блоге, как обстоят дела в ее семье после скандала с предполагаемой изменой мужа.
По словам девушки, она и Арай уже договорились, с кем останутся дети после развода.

«Неделю назад мы встретились с Араем, поговорили. Расходимся нормально, дети со мной. Как с первого дня нашего разъезда было, так и остаётся: я — только «за» общение детей и отца. Наши выяснения — это наше, а не их», — поделилась звезда «Дома-2».

Пинчук отметила, что в ближайшее время она вместе с сыновьями планирует перебраться на съемное жилье, которое уже подобрано.

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