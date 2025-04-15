В Курске повреждены минимум 5 автомобилей после атаки дронов ВСУ

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В результате атаки украинских беспилотников на Курск были повреждены минимум пять автомобилей. Подсчеты сделаны в редакции «Радио 1», основываясь на данных из местных соцсетей.
Одно из видео последствий было выложено в telegram-канал «КУРСКИЙ БОМОНДЪ». Как оказалось, автомобили пострадали в северо-западной части города.
На видео запечатлены четыре пострадавших автомобиля от прилета дрона. Во всех выбиты стекла и повреждены кузовные части. У рядом стоящего дома пострадала облицовка. От удара беспилотника осталась воронка.
Следующим видео делится telegram-канал «Курск №1». На нем горит автомобиль прямо на дороге.
Ранее сообщало о массированной атаке беспилотников на Курск. В результате происшествия пострадало до 10 домов. В одной из многоэтажек разрушило несколько квартир. Зафиксированы пожары в частном секторе.
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На видео запечатлены четыре пострадавших автомобиля от прилета дрона. Во всех выбиты стекла и повреждены кузовные части. У рядом стоящего дома пострадала облицовка. От удара беспилотника осталась воронка.
Следующим видео делится telegram-канал «Курск №1». На нем горит автомобиль прямо на дороге.
Ранее сообщало о массированной атаке беспилотников на Курск. В результате происшествия пострадало до 10 домов. В одной из многоэтажек разрушило несколько квартир. Зафиксированы пожары в частном секторе.
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Иван Мусатов