В Москве приостановили работу аэропорта Внуково на фоне атаки БПЛА

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В Москве с 01:32 была приостановлена работа аэропорта Внуково на фоне атаки беспилотников на столицу. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01:32 МСК введены также в аэропорту Внуково», — написал Кореняко в своем telegram-канале.
Напомним, что ранее была временно приостановлена работа столичных аэропортов Домодедово и Жуковский. Ограничения ввели на фоне атаки украинских беспилотников на Москву. Средства ПВО сбили дроны в городском округе Коломна, в Раменском городском округе, в городском округе Подольск и в Троицком административном округе Москвы.
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Иван Мусатов