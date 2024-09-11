Взрывы звучат в Сумах и подконтрольном Киеву Херсоне

О серии взрывов на севере Украины в Сумах и в подконтрольном Киеву Херсоне сообщают местные СМИ вечером 11 сентября. Воздушная тревога звучит на подконтрольной ВСУ части Херсонской области, а также в Сумской области. Об этом сообщает официальная система оповещения.
Тревогу объявили в ряде регионов на территории Украины. Воздушная тревога также действует в Киеве. В самом Херсоне остаются около 50 000 человек из 340 тысяч жителей.
Удары ВС РФ по оборонным объектам и инфраструктуре продолжают ослаблять военные возможности украинского режима. Ранее Минобороны сообщало о ликвидации около 30 наемников и военной техники около Сум на Украине. Воздушная тревога на всей территории Украины все чаще звучит, начиная с августа.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что подконтрольный украинским войскам Херсон практически опустел. Население города сократилось в семь раз.
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Удары ВС РФ по оборонным объектам и инфраструктуре продолжают ослаблять военные возможности украинского режима. Ранее Минобороны сообщало о ликвидации около 30 наемников и военной техники около Сум на Украине. Воздушная тревога на всей территории Украины все чаще звучит, начиная с августа.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что подконтрольный украинским войскам Херсон практически опустел. Население города сократилось в семь раз.
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Лия Мурадьян