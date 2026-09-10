Или великая держава, или никакая: интервью Дмитрия Медведева в газете «Ведомости»
Через десять дней в России состоятся выборы в Государственную Думу. «Единая Россия» на втором этапе своего Съезда в августе утвердила программу партии, с которой она планирует идти на выборы. Фракция «Единой России» в Госдуме заметно обновится, прогнозирует председатель «Единой России», зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Смена поколений – естественный процесс, рассуждает он, приходят люди, которые символизируют новое поколение политиков в нашей стране.
Дмитрий Медведев надеется, что нынешний этап развития России в будущем будет оценен историками как период, когда власти не просто сохранили страну, а вывели её снова в разряд великих держав. В интервью «Ведомостям» он рассуждает о будущем международного права, призывает не стесняться выступать против тех стран, которые подвергли Россию коллективным или индивидуальным санкциям, а также признаётся, почему его риторика в последние годы стала более жёсткой.
«Единая Россия» много лет существует как правящая партия. Но какой должна быть её следующая политическая задача? Достаточно ли поддерживать государственный курс или нужно предлагать образ будущего?
«Единая Россия» — полноценный и важнейший участник формирования государственного курса. Странно противопоставлять его образу будущего страны. Потому что государственный курс и должен воплощать образ будущего. Так оно и происходит. К тому же этот образ не статичен, его формирование – постоянный живой процесс. И главная политическая задача «Единой России». Мы отлично помним, что происходило с партиями, которые абсолютизировали прошлое и отказывались меняться. Вспомним несчастную судьбу КПСС и печальный конец Советского Союза.В Народную программу «Единой России» включены предложения по поддержке участников спецоперации. Но есть ли запросы, которые пока недооценивают? Что из того, что волнует людей, не находит отражения в политической повестке, но должно?
Современные вызовы, с которыми сталкивается наша страна, делают неотъемлемой частью её будущего технологическое лидерство и сильную армию, многодетные семьи и традиционные ценности. Это и многое другое предметно отражено в нашей Народной программе, с которой мы идём на предстоящие выборы. Почитайте внимательно!
Параметры образа будущего уточняются постоянно вместе со стратегией его воплощения в жизнь через государственную политику, конкретные меры регулирования и шаги власти. Это непрерывная работа, которая идет под руководством главы государства, совместно с правительством, политическими структурами, бизнесом и, главное, вместе с российским обществом. То есть со всеми, кто это будущее строит».
«В ходе работы Экспертного совета над Народной программой «Единой России» у нас ни разу не возникло ощущения, что граждане недооценивают значение какого-то стратегически важного для страны направления. Мы это видим по огромному числу предложений, которые к нам поступали из всех регионов страны. Почти 3,5 миллиона инициатив. Это, согласитесь, впечатляет.
Да, все избиратели разные – по жизненным приоритетам, образованию, профессии. У всех свои представления о том, что надо решить прежде всего. Для одного важно в первую очередь привести в порядок дворы и дороги, для другого – активнее развивать культуру и образование, для третьего – дети, другие близкие и настоящая крепкая семья. Однако круг вопросов, наиболее существенных для будущего страны, всем ясен и особых разногласий не вызывает. Как и общая стратегия решения этих задач.
Этот человеческий консенсус и отражает Народная программа. Во всяком случае, я на это очень надеюсь. Экспертный совет, на котором обсуждались подходы к программе, уложил самые разные запросы в конкретные направления работы. Причём с достижимыми и вполне измеримыми показателями. Это принципиально для партии – мы не даём неисполнимых обещаний. Так было последние 25 лет, и об этом, кстати, недавно сказал Владимир Путин. А вот наши политические оппоненты активно занимаются популизмом. Они внушают гражданам, что могут решить все насущные проблемы, причём сразу. В этом принципиальная разница между правящей партией и прочими политическими силами».
Как бы вы оценили текущую политическую форму «Единой России» по сравнению с думскими выборами 2021 и 2016 годов? Тяжелее ли проходит для неё кампания, чем в прошлые циклы? Что изменилось?
«У «Единой России» не было перерывов или отпусков, что, конечно, накладывает отпечаток на кампанию. Особенно трудно пришлось в последние непростые годы. Наша страна на войне. Что может быть труднее и драматичнее для государства и людей? Сравнивать текущую кампанию с предыдущими бессмысленно: мы впервые в новейшей истории выбираем Госдуму в то время, когда Россия ведёт бескомпромиссную борьбу с омерзительным врагом – оголтелыми киевскими нацистами и их отмороженными хозяевами. Опыта проведения избирательной кампании в условиях вражеских обстрелов, терактов и диверсий против мирных жителей, колоссального экономического давления извне нет ни у кого из её участников. Очевидно, что враг пытается использовать электоральный период, чтобы ослабить страну изнутри. Чтобы расколоть общество, всемерно раскачать ситуацию. И в конечном счёте помешать нам достичь целей спецоперации. Не дать нам победить. Мы видим по количеству настырных вбросов и зловонных фейков, как активно они стараются этот шанс использовать.
Один из примеров – слухи по поводу якобы планируемой осенней мобилизации. Об этом недавно сказал Верховный главнокомандующий. И я ещё раз повторю, что этот слух – лживая провокация со стороны ублюдочной киевской власти, которая испытывает тяжелейший дефицит людских ресурсов. Потребности же Вооружённых сил России полностью удовлетворяются за счёт контрактников и добровольцев. Они – истинные патриоты России. Именно поэтому никакой необходимости в мобилизации нет.
Главная цель информационных атак слабеющих врагов, конечно, правящая партия и сам Президент. Они ничего не добьются. Зубы искрошат от злости в порошок, но ничего не смогут сделать. Тем не менее нам в чём-то сложнее, чем остальным участникам избирательной кампании. Правящая партия ведь отвечает за положение дел в стране. А критиковать всегда гораздо проще, чем добиваться результата. При этом мы открыто дискутируем на уровне программ и сценариев развития нашего государства с парламентской оппозицией. Хотя, отмечу, по главному вопросу – защиты Родины – у нас у всех подходы одинаковые. Но мы должны доказать, что наши принципы работают. Что они правильные, а где-то единственно возможные. Одновременно мы отражаем инспирированные извне информационные атаки враждебных России сил. Мы изначально понимали эти риски и были готовы к ним. В этом специфика избирательной кампании – 2026».
В декабре 2025 года вы ставили задачу получить абсолютное большинство. Сейчас, полгода спустя, партия всё-таки стала ближе или дальше от этого результата? Важно ли «Единой России» иметь конституционное большинство, контроль над парламентом?
«Контроль – это всё-таки не конституционное большинство. Это абсолютное большинство. К абсолютному большинству стремится любая партия. Для чего? Для того, чтобы получить контрольный пакет, чтобы стать правящей силой. В этом смысле, конечно, мы такую цель перед собой ставили и сейчас ставим. А именно – получение большинства, необходимого для управления государственными делами, принятия ключевых законопроектов, проведения в жизнь тех целей, которые установлены Главой государства, включая национальные проекты. Мы прекрасно понимаем, что без этого ткань государственного управления может начать распадаться. Примеров тому в истории человечества много. Да и всем хорошо известно, как у нас в 1990-х годах выглядела законодательная работа. Это было бесконечное перетягивание канатов, интриги, которые свойственны ситуации, когда нет полноценного большинства. Поэтому любая политическая сила стремится к большинству, и «Единая Россия» – в том числе.Какой в итоге вы видите конфигурацию новой Думы – насколько сильно она изменится? Могут ли появиться новые задачи? Насколько обновится фракция «Единой России» и сохранится ли правило, когда ваши оппоненты из других партий гарантированно получают руководящие места?
Что касается тотального контроля, то такой цели, конечно, нет. Посмотрим, каковы будут результаты выборов. Всё зависит от избирателя. Если удастся сохранить конституционное большинство, это хорошо. Но в любом случае «Единая Россия» будет работать над выполнением всех целей, которые есть.
Чем опасна утрата управляемости? На мой взгляд, совершенно очевидно, что в условиях специальной военной операции целый ряд решений должны проводиться в жизнь быстро. С другой стороны, парламент – это представительный орган. И в идеальном варианте он должен отражать все предпочтения граждан России. То есть все граждане, которые принимают участие в выборах, должны видеть людей, близких им по духу, в парламенте. Если этого нет, парламент тоже утрачивает представительские свойства. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы каждый гражданин России, даже тот, который не голосует за нашу партию, видел своих представителей в Госдуме. Это совершенно нормально. Я думаю, что итогом выборов, которые состоятся 20 сентября, и будет вот такой представительный характер нашего парламента».
«Я считаю некорректным рассуждать о конфигурации новой Думы до того, как граждане России сделают свой выбор. То же касается и «руководящих мест» в думских комитетах для оппозиции. Хотя консультации между партиями ведутся и в разгар политической борьбы на выборах. Это нормально. Но уже сейчас можно сказать, что думская фракция «Единой России» заметно обновится, – среди кандидатов в депутаты много новых лиц. Например, только ветеранов спецоперации 80 человек».
В «Единую Россию» действительно сейчас приходят участники спецоперации, волонтёры и так далее. На ваш взгляд, это естественная смена поколений или партия сознательно меняет свою философию? И если меняет, то в чём заключается философия партии сейчас?
«Смена поколений и приход новых людей – естественный процесс, он всегда шёл. В последние годы он ускорился. Почти каждый год в ходе выборных кампаний в местные и региональные органы власти меняется до 50% наших депутатов. Это касается и кандидатов в депутаты Государственной Думы. Сейчас действительно большой процент новых людей, в том числе участников специальной военной операции. Мы откликаемся на призыв Главы государства активнее вовлекать участников спецоперации, наших героев, в управление страной. Много ребят принимает участие в этом отборе. Понятно, что им нужно еще победить на выборах, доказать свои возможности в политике. Да и в целом приходят люди, которые символизируют новое поколение политиков в нашей стране. Это абсолютно нормально. Мы и дальше будем обновлять партию.
Что касается смены философии или парадигмы развития – любая партия должна развиваться. Это тоже нормально. В этом году мы отметили в программе семь наиболее важных и сложных вызовов, стоящих перед страной: демографию, кадры, развитие экономики, социальной сферы, вопросы безопасности и ряд других. И предложили наши ответы на эти вызовы, причём весьма и весьма конкретные. Программа объёмная, она состоит из большого количества конкретных пунктов. Не просто «углубить» и «улучшить». Там реальные цифры, показатели, чего нужно достичь. Именно так и должна поступать партия, имеющая большинство в парламенте, правящая партия. Ведь именно с нас спрашивают, что получилось, а что – нет, каких цифр удалось достичь, а каких – нет.
Концептуальные основы, стратегические цели, которые ставила перед собой «Единая Россия» как партия, которая поддерживает курс Президента, как партия, которая занимается социально-экономическим развитием нашего Отечества, не изменились. В этом смысле нам есть, что предъявить избирателям».
Помимо политической повестки дня «Единая Россия» сегодня активно участвует в снабжении армии и гуманитарных миссиях. Это совершенно новая роль для партии. Становится ли это для партии новой «производственной» функцией? И не возникает ли здесь некоторого конфликта с обязанностями профильных ведомств?
«Для «Единой России» дело принципа быть вместе с гражданами в сложные моменты, защищать их интересы, оказывать необходимую помощь. Для этого мы активно занимаемся законотворчеством, причём в тесном взаимодействии с профильными ведомствами исполнительной власти. Никакого конфликта здесь нет и быть не может. Есть взаимный настрой на достижение главного результата – Победы наших Вооружённых сил. Очевидный пример – создание системы поддержки участников спецоперации и их семей. По инициативе партии принят целый пакет очень необходимых законов. Для каждого требовались расчёты бюджетного обеспечения и качественная юридическая экспертиза. Ещё раз отмечу, что никогда в прежние годы до завершения военных действий не создавалась система всеобъемлющей поддержки ветеранов и их семей. Мы сделали её впервые.
Волонтёрство же для партии совсем не новая роль. У нас большой опыт участия и организации гуманитарных и добровольческих миссий. Наши активисты по зову сердца помогали врачам и пациентам во время пандемии, проведения крупных страновых мероприятий, а также в периоды чрезвычайных ситуаций. А сейчас, к примеру, ремонтируют в приграничных районах страны жилые постройки, пострадавшие от атак врага, оказывают поддержку жителям вернувшихся домой регионов России.
Отдельная тема – помощь нашей доблестной армии. Мы не стремимся заменить профильные службы. Но отсиживаться в стороне в сложный период, потому что это формально не наша обязанность, точно не в духе самой влиятельной политической силы страны. Наши товарищи руководствуются принципом «можешь помочь – делай».
За последние 20 лет изменилось не только государство, но и общество. Как изменился запрос граждан к власти? Что люди сегодня ждут от государства, чего не было в 2000-х годах?
«Два десятилетия – достаточно длительный срок. За это время российское общество выдержало немало серьёзных испытаний. Думаю, что никакому другому народу не удалось бы пройти их с таким достоинством и внутренней силой. Не испугаться угроз, не поддаться на провокации, не растерять свои исконные традиции и ценности. Твёрдо продолжить собственный путь в истории и уверенно смотреть в будущее, приближая Победу над врагами Отечества.
Российский народ стал по-настоящему единым. Это результат многих лет, в течение которых люди видели реальную отдачу от деятельности органов власти, последовательно воплощавших в жизнь выбранный курс. И понимали, что мнение граждан для руководства страны действительно важно, а обратная связь работает.
Главным запросом общества была и остаётся социальная справедливость во всех её формах. Это является константой и для партии «Единая Россия» как самой влиятельной политической силы страны. Подлинное равенство возможностей. Реальный доступ к качественной медицине и хорошему образованию. Безопасность страны и её стабильное развитие. Это и многое другое, как я уже говорил, отражено в Народной программе «Единой России».
Когда вы были Президентом, одним из ключевых слов государственной повестки была «модернизация». Какая лексема, на ваш взгляд, отражает нынешний вектор и потребности страны?
«Если выбирать одно слово, им будет «лидерство». Применительно к экономике в целом, промышленности и сельскому хозяйству – технологическое лидерство.
Модернизация была точным словом для своего времени. В 2009 году мы определили пять приоритетов: энергоэффективность, ядерные технологии, космос и телекоммуникации, медицинские технологии, стратегические информационные технологии. Была поставлена задача обновить производственную базу и создать инфраструктуру инновационной экономики. Работа была результативной. Многое из созданного тогда работает и по сей день.
У каждой из этих задач своё содержание. В рамках модернизации мы исходили из того, что технологическую базу можно обновить, опираясь в том числе на широкую международную кооперацию. Понятие суверенитета предполагает, что по критически важным направлениям страна должна иметь собственные технологии. Лидерство – это планка, которая существенно выше первых двух. Речь не идёт об изоляции страны и попытках производить абсолютно всё самим. Целью становится устойчивость ключевых отраслей и всей экономики, а также наша конкурентоспособность на мировых рынках».
Во время вашего президентства много говорили о необходимости уменьшать присутствие государства в экономике. Сейчас государство, напротив, играет значительно бо́льшую роль. Возможно ли найти правильный баланс между госконтролем и частной инициативой?
«Ситуация сейчас уникальная. Страна сражается за своё будущее на фронте. В таких условиях участие государства в экономических процессах серьёзно возрастает. После завершения военных действий экономическая жизнь возвращается в привычное русло. Думаю, так будет и у нас. Нельзя точно определить, какая доля государственного участия не создаёт проблем для эффективности экономики. Важнее другое: где именно присутствует государство в тот или иной момент, в чём заключается его роль и помогает ли такое участие современному развитию.
Без частной инициативы движение вперёд невозможно. На конкурентном рынке частный предприниматель быстрее принимает решения, точнее чувствует спрос, сильнее заинтересован в инновациях. Государство должно оказывать ему поддержку. Соответствующие решения давали вполне ощутимый эффект. Более того, именно ставка на частное предпринимательство помогла нам выстоять на самом сложном этапе эскалации внешнего давления».
Дмитрий Медведев заявил об отсутствии противоречий между прежней и нынешней повестками. Обстоятельства меняются, и вполне объяснимо, что в отдельных сегментах экономики роль государства возросла — хотя бы потому, что оно было вынуждено принять на себя существенно больше рисков: обеспечение безопасности, работу критической инфраструктуры, перестройку логистики, вопросы технологического суверенитета, реализацию проектов с длительным инвестиционным циклом. Значительной части этих вызовов частный капитал противостоять не в силах, особенно в условиях неопределённости на рынке, обусловленной внешними проблемами и угрозами.
В то же время, по его словам, есть масса примеров активного включения частного бизнеса в производство военной техники и средств поражения — не побоявшись санкций и иных проблем. В ходе контрольных проверок Медведев убеждался в патриотичности нашего частного бизнеса — как малого и среднего, так и крупного.
Государственная поддержка отрасли, переживающей шок или создающейся с нуля, вполне оправданна. Однако бессрочная помощь прекращает всякое развитие. Задача именно в том, чтобы государственные средства притягивали частный капитал. Механизмов много: соглашения о защите и поощрении капиталовложений, концессии и ГЧП, особые экономические зоны, таксономия проектов технологического суверенитета, фабрика проектного финансирования. В оборонке, кстати, был опробован особый инвестиционный механизм, при помощи которого компании получили значительные средства из бюджета на развитие производства и кратно нарастили выпуск весьма востребованной на фронте продукции.
Эти механизмы постоянно совершенствуются, но цель у них одна — обеспечить предсказуемые условия для долгосрочных капиталовложений. Слово «предсказуемость» здесь ключевое. Возможность понимать, что будет с проектом через 10 лет и более, для инвестора зачастую не менее важна, чем размер государственной поддержки.
Вы упомянули о необходимости поддержки государством частной инициативы. Но в бизнес-среде последние месяцы все отчетливее звучит тезис о том, что налоговое бремя стало не просто высоким, а заградительным для ряда отраслей. Где грань, за которой избыточное давление начинает убивать саму предпринимательскую инициативу?
«В текущих условиях меры по увеличению налоговой нагрузки были, увы, необходимы. Военные действия всегда сопровождаются увеличением налогового бремени. Я думаю, это понимает любой предприниматель, желающий блага родной стране. Но эта работа проводилась гибко, так, чтобы налоговая нагрузка не стала для бизнеса неподъемной. «Единая Россия» уделяет этому вопросу особое внимание. По инициативе президента она оперативно разработала и провела через парламент поправки, которые сохранили доступ малого и среднего предпринимательства к ряду налоговых льгот.
В июле 2026 г. глава государства подписал закон, замораживающий на уровне 20 млн руб. порог доходов, при превышении которого малый бизнес на упрощенке обязан платить НДС. Принят и ряд других поправок в налоговое законодательство, которые учитывают мнение предпринимательского сообщества. Это позволяет бизнесу плавно адаптироваться к изменениям».
В последние годы активно обсуждается тема конфискации имущества и обращения активов частного бизнеса в доход государства. Не возникает ли риска инвестиционной неопределенности в этой ситуации?
«Сразу нужно отметить, что случаи изъятия в доход государства активов частного бизнеса должны касаться только тех лиц, которые либо приобрели такие активы неправомерно, либо ведут деятельность, угрожающую безопасности нашей страны. Все остальные случаи изъятия могут происходить только на возмездной основе в государственных интересах. В этом различие между конфискацией или национализацией и иными случаями возмездного перехода прав собственности к государству (реквизиции). Основаниями для принятия подобных решений становятся нарушения, установленные правоохранительными органами и судом. В том числе нарушения законодательства, действующего в период приватизации, или антикоррупционных норм. А также, что особенно важно в текущих условиях, законов в сфере обеспечения безопасности государства, противодействия финансированию терроризма и экстремистской деятельности.
Права добросовестных предпринимателей должны быть надежно защищены, а риски инвестиционной привлекательности – сведены к минимуму. Кроме того, законодательство постоянно совершенствуется с учетом запросов и опасений бизнеса. Например, недавно внесены поправки в Гражданский кодекс: закреплен 10-летний срок исковой давности по делам о нарушении порядка приватизации».
Российский бизнес регулярно говорит о важности предсказуемости правоприменения. Можно ли сегодня сказать, что главная проблема уже не в законах, а в единообразии их применения?
«Различие правоприменительной практики вызвано не только и не столько недостатками правовых норм. Речь идет об их возможной субъективной интерпретации со стороны правоприменителей. Давать оценку конкретной хозяйственной ситуации при наличии спора призван суд, который действует независимо и на основе закрепленных в соответствующих процессуальных кодексах принципов. Это совершенно нормально для страны, основанной на континентальной [романо-германской] модели права. А у нашей страны именно такая система в силу исторических причин. Прецедент у нас не рассматривается как универсальный источник права в отличие от стран, основанных на англосаксонской системе common law.
В этом вопросе крайне важна роль Верховного суда. Одна из его задач – обеспечение единообразного применения российского законодательства. В текущем году это полномочие получило законодательное развитие. Теперь пленум Верховного суда дает судам именно руководящие разъяснения по вопросам судебной практики, а также заслушивает доклады председателей судов по вопросам учета правовых позиций Верховного суда. Это вносит серьезный вклад в работу по формированию единых подходов к правоприменению, позволяет сделать судебную практику более предсказуемой. И может служить ориентиром для участников гражданского оборота».
На Петербургском юридическом форуме вы говорили о кризисе международного права. Каким вы видите его через 10 лет? Как будут складываться взаимоотношения между юрисдикциями?
«Вообще, международное право, как известно, появилось довольно давно. Правда, не в том виде, в котором мы знаем его сейчас. По сути, оно появилось в период зарождения римского права. Но толчки в своем развитии международное право получало после масштабных конфликтов. Достаточно вспомнить возникновение Венской системы в 1815 г. после подведения итогов войны в Европе и в России, разгрома Наполеона. Тогда европейские силы смогли создать такого рода систему. В XX в. это тоже происходило. После Первой мировой войны с 1919 г. возникла Версальская система. По итогам Второй мировой войны возникла Ялтинско-Потсдамская система. Возникли Организация Объединенных Наций (ООН) и новые правила международной игры. Поэтому большие конфликты ведут к развитию международного права».Медведев допустил, что нечто подобное может произойти и сейчас — с учётом масштабов мирового противостояния и экзистенциального конфликта, в котором наша страна участвует с целым рядом западных стран. Он добавил: «Поживём — увидим», но не исключил такого развития событий. По его мнению, совершенно очевидно, что попытка создать однополярный мир после кончины Советского Союза не удалась, и в конечном счёте именно это спровоцировало нынешний конфликт. Мир должен быть многополярным.
Медведев не стал утверждать, что международное право находится в абсолютном кризисе, пояснив, что ключевые институты международного права работают.
Есть фундаментальные принципы, созданные отцами-основателями, и никто их не отменял: принцип pacta sunt servanda — «договоры должны исполняться» — и clausula rebus sic stantibus — оговорка о неизменности обстоятельств, породивших заключение договора. Это древние инструменты, но они работают и никуда не ушли. Сохраняет полномочия и ООН. Да, она никому не нравится, поскольку не решает многих задач, и все её критикуют. Но проблема в том, что попытки заменить её каким-то суррогатом — а такие попытки в мире предпринимаются, и некоторые мировые лидеры пытаются снискать себе этим славу — ничем не заканчиваются. У ООН очень много дефектов, но, с другой стороны, это самый представительный орган международного сообщества.
По его словам, институты ООН надо совершенствовать, заявок на эту тему много. Очевидно, нужно менять к лучшему и систему исполнения решений ООН: есть ряд предложений по совершенствованию деятельности Совета Безопасности, есть и другие проекты. Поэтому международное право развивается. Медведев выразил надежду, что в результате завершения нынешней конфликтной ситуации международное право получит дополнительный импульс развития — как это и происходило на протяжении веков в истории человечества.
Российская экономика и российские компании находятся под беспрецедентным давлением санкций. Часто в отношении российских компаний в иностранных юрисдикциях принимаются незаконные решения. На одном из совещаний вы сказали, что работа государства по защите интересов российского бизнеса должна быть консолидирована. О чем идет речь?
«Введение иностранными государствами и их объединениями санкций в отношении Российской Федерации, российских граждан и отечественных юридических лиц противоречит общепринятым нормам международного права. Напомню, что единственной международной структурой, обладающей правом наложения рестрикций, является Совет Безопасности ООН. Поэтому все инициированные государствами коллективного Запада незаконные ограничительные меры не более чем юридически ничтожная попытка изобрести еще один инструмент для нанесения России стратегического поражения. На этот раз – в сфере экономики.Медведев отметил, что в России полномочия по защите интересов страны в межгосударственных судебных органах и иностранных юрисдикциях распределены между МИДом, Министерством юстиции и Генеральной прокуратурой, а отдельными вопросами занимаются также Минэкономразвития и ряд других ведомств.
Правовая агрессия против нас носит системный и скоординированный характер. Поэтому отечественные компании не должны в одиночку отстаивать свои интересы и противостоять безудержной санкционной машине Запада. Государство не может оставаться в стороне».
По его словам, перспективным видится и развитие кооперации на этом направлении с государствами-единомышленниками, в том числе по линии межпартийного сотрудничества и общественной дипломатии. В качестве примера он привёл инициативу «Единой России» по формированию системы соглашений с партнёрскими политическими партиями о противодействии односторонним принудительным мерам — по сути, «санкционному неоколониализму».
Он также заявил, что нам не следует стесняться выступать против тех стран, которые подвергли нашу страну коллективным или индивидуальным незаконным ограничениям. По его мнению, целью должно стать не только противодействие этим рестрикциям различными правовыми средствами — как внутри страны путём издания ответных нормативных актов, направленных на ограничение работы иностранных компаний и/или конфискацию их имущества, так и за её пределами в различных юрисдикциях. Медведев подчеркнул, что цель должна заключаться в причинении враждебным государствам максимального имущественного и финансового вреда, и здесь, по его словам, все средства хороши.
Сегодня все больше споров российских компаний происходит в российских судах вместо зарубежных арбитражей. На ваш взгляд, это путь к полноценной альтернативной юрисдикции или пока просто вынужденная адаптация?
«Ну, начнем с того, что российские компании должны рассматривать свои споры в национальных судах. Нас же не удивляет, что британские компании рассматривают свои споры в британских судах. Это и есть прямое проявление суверенитета государства. Споры с иностранным элементом или споры, которые идут в рамках международного частного права, очень часто содержат арбитражную оговорку. Это правда. Но внутренние споры должны рассматриваться системой национальных судов, в том числе арбитражных. Так что ничего удивительного в этом нет».
Медведев отметил, что нам пришлось подкорректировать свои подходы и изменить арбитражно-процессуальное законодательство после введения в отношении нашей страны глобальных санкций, поскольку ряд арбитражных оговорок после этого стал неисполнимым или несправедливым. Поэтому в Арбитражно-процессуальный кодекс были внесены изменения, которые впоследствии комментировал Конституционный суд.
По его словам, смысл их в том, что если есть достаточные основания сомневаться в справедливости применения арбитражной оговорки и рассмотрения спора в арбитражном или третейском суде для российской стороны, то этот спор может быть разрешён по российским правилам на основании российского гражданско-процессуального или арбитражно-процессуального законодательства. Медведев назвал это совершенно нормальным и реакцией на происходящее. Он добавил, что внутренние споры — между российскими компаниями, российскими гражданами, между гражданами и компаниями — конечно, должны разрешаться в российской юрисдикции, с применением российского процессуального права и с использованием компетенции российских судов.
Отвечая на вопрос о судьбе пророгационных и арбитражных оговорок в целом, он назвал это вопросом будущего. Медведев заявил, что категорически не советовал бы сейчас делать арбитражную оговорку к тем судам, которые созданы на территории недружественных нам стран, — просто потому, что судьи тоже люди, хотя и не государственные деятели, а известные юристы, адвокаты, учёные. По его словам, над ними всё равно довлеет то, что происходит в мире, и искать там справедливости по меньшей мере странно.
Медведев, отвечая на вопрос о возможном создании международного суда на базе БРИКС или других объединений, уточнил, что речь идёт о суде по межгосударственным, а не частным делам. По его словам, в рамках ЕАЭС и СНГ уже есть возможность использовать суды этих организаций, то же потенциально касается ШОС и БРИКС. Главное — доверие к такому суду, а подобные суды обычно успешно действуют при крупных интеграционных объединениях. Их авторитет поддерживается государствами и исполнимостью решений: «Главное — чтобы потом с этой бумагой тебя не послали».
Он назвал МУС примером абсолютно неудачного суда, поскольку тот исходит из универсальной подсудности даже в отношении стран, не подписавших его документы, что противоречит фундаментальным принципам международного права. Медведев предположил, что МУС скоро прекратит существование.На вопрос о том, как формируется доверие к судам, он ответил, что оно складывается десятилетиями кропотливой работы самих судов и уважительным отношением государства к суду. Если государство рушится, рушится и судебная система. Сейчас, по его оценке, доверие в целом имеется, но главное — не допускать политизации судов: судьи независимы, подчиняются только закону и не должны иметь партийной принадлежности.Говоря о миграционной политике, Медведев подчеркнул, что абсолютный приоритет — национальная безопасность, а недопущение этнических анклавов — существенная часть работы возглавляемой им межведомственной комиссии Совбеза. Он перечислил меры: создание механизма организованного набора рабочей силы, ограничение возможности привозить семьи, повышение контроля и введение «цифрового профиля», обязательное медицинское освидетельствование в течение 30 дней, изменения в закон о гражданстве. Позиция однозначна: «Приехал работать — уважай наши обычаи и соблюдай российское законодательство. Не готов — вон из страны!».
Еще одна задача из концепции – снижение доли находящихся в России детей иностранных граждан, не посещающих общеобразовательные организации. Как бы вы оценили результаты уже действующих на этом направлении законодательных нововведений? Планируется ли вводить какие-либо дополнительные требования для детей мигрантов, которые идут в дошкольные учреждения?
«Если дети мигрантов находятся в стране законно, они обязаны учиться. А для того чтобы нормально освоить школьную программу и общаться со сверстниками, они должны на достаточном уровне владеть русским языком. Поэтому с прошлого года такие дети при поступлении в школу обязательно проходят тестирование по русскому языку.
Кроме того, с этого года организовано электронное информационное взаимодействие между органами внутренних дел и образовательными организациями. Идет обмен сведениями о приеме и обучении детей, об их законных представителях, о постановке на миграционный учет, включении в реестр контролируемых лиц, результатах тестирования по русскому языку. Это уже дало результат. За семь месяцев текущего года к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию привлечено почти 6000 недобросовестных родителей-иностранцев. И еще свыше 5000 – за то, что не обеспечили законность пребывания детей. В итоге более 6500 таких детей покинуло Россию, а 1700 – зачислено в образовательные организации».
Введение дополнительных требований для детей мигрантов в дошкольных учреждениях требует дополнительного анализа. Этот вопрос будет решаться с учетом опыта правоприменения в отношении несовершеннолетних детей мигрантов, добавил Дмитрий Медведев.
С января 2027 г. МВД предложило провести эксперимент, согласно которому организованный набор станет единственным режимом привлечения иностранной рабочей силы в большинстве регионов России для всех работодателей – как крупных компаний, так и ИП и физлиц. На какой стадии находится подготовка к запуску?
«Вопрос создания эффективного механизма привлечения иностранных граждан для трудоустройства на территории нашей страны пока находится в активной проработке. В том числе с участием представителей бизнеса. Результатом этой работы должны быть выверенные решения, которые сделают привлечение иностранной рабочей силы не только полностью контролируемым и прозрачным, но и всецело ориентированным на потребности российской экономики.
От новой системы должны выиграть все. Государство – получить полную фискальную прозрачность. Бизнес – снижение издержек на поиск и оформление иностранного персонала, а также гарантии того, что привлеченный специалист не исчезнет через три дня. Работник – социальные гарантии и прозрачные условия труда.
И самое главное – система должна повысить качество контроля над трудовыми мигрантами, свести к минимуму количество тех, кто работает в тени».
Кроме того, в июле в МВД заявили, что мигрантов при приезде в Россию в будущем обяжут приобретать телефон, с помощью которого полицейские будут знать об их местонахождении. Как бы вы оценили этот подход к контролю за иностранцами? Значит ли это, что по всей России хотят внедрить систему, аналогичную действующей в Москве и Московской области с приложением «Амина»?
«Да, именно такой подход мы и собираемся внедрить. Москва стала большим полигоном для применения новой системы и накопила весьма приличный опыт. К тому же весь мир использует возможности современных технологий для пресечения нелегальной миграции и борьбы с преступностью. Мы, естественно, тоже это делаем.
Как вы упомянули, одной из первых ласточек стало мобильное приложение «Амина», которое используется в Московском регионе для учета мигрантов, прибывших в безвизовом порядке. Этот эксперимент проводится с сентября прошлого года и показал свою эффективность. В этом месяце начинается его второй этап: перечень участников дополнится новыми категориями иностранных граждан. В том числе тех, кто прибыл к нам из безвизовых стран на срок более 90 дней в целях, не связанных с трудовой деятельностью. Добавлю, что за год приложением «Амина» воспользовалось более 3,3 млн иностранцев. На учете сейчас состоит 1,1 млн таких приезжих.
Внедрение этого приложения не только заставляет иностранных граждан соблюдать наши законы, но и облегчает жизнь им самим. Система обратной связи существенно упрощает им получение информации о своем правовом статусе. Например, об аннулировании патента или включении в реестр контролируемых лиц.
В 2029 г. после завершения эксперимента окончательно оценим его итоги. Вероятно, в будущем весь миграционный учет в России перейдет в электронный формат. Однако пока что нужно учитывать, что не во всех регионах есть для этого достаточные технические ресурсы – широкополосный интернет, мобильная связь и др. Есть также ряд рисков, которые необходимо будет предусмотреть и исключить, в том числе защитить систему от применения вредоносных программ».
С 2022 г. усилился трансграничный характер киберугроз – колл-центры и инфраструктура мошенников находятся за пределами России. С какими странами сегодня ведется взаимодействие по контролю киберпространства и насколько оно успешно?
«Киберпространство давно превратилось в поле боя – такое же, как воздух, суша и море. И здесь тоже надо защищать свои границы, свой суверенитет. Колл-центры, инфраструктура мошенников, ботнеты, хакерские группировки – все это, как правило, работает из-за рубежа. И Россия ищет любые возможности защитить своих граждан и организации от этих угроз».Он отметил, что Россия активно работает с дружественными странами по вопросам сотрудничества в сфере контроля и противодействия трансграничным киберугрозам — прежде всего с партнёрами по ШОС, БРИКС, с рядом государств Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Речь идёт как об обмене информацией об угрозах, так и о выработке общих правил ответственного поведения в киберпространстве.
Медведев напомнил, что Россия ещё в 1998 году инициировала обсуждение проблематики международной информационной безопасности на площадках ООН, а с 2011 года последовательно продвигала разработанный ею проект первого в истории универсального договора в этой сфере — Конвенции против киберпреступности. Этот документ был одобрен консенсусом Генеральной ассамблеи ООН в декабре 2024 года, и к нему присоединилось уже 80 государств.
Однако, по его словам, характер киберугроз быстро меняется: дипфейки, автоматизированные фишинговые атаки и взломы с использованием ИИ — уже реальность сегодняшнего дня. Он указал на взрывной рост вредоносных программ, созданных с применением искусственного интеллекта, и заявил, что на все эти вызовы должен быть дан своевременный и пропорциональный ответ.
В российском IТ-секторе сохраняется риск использования открытых библиотек, контролируемых зарубежными компаниями. В контексте закона об искусственном интеллекте и курса на суверенные модели как стимулировать разработчиков создавать импортонезависимые продукты в условиях высокой ключевой ставки?
«Надо различать эти темы: регулирование искусственного интеллекта и импортозамещение программного обеспечения (ПО), снижение зависимости от зарубежных библиотек, компонентов и инфраструктурных решений. Ваш вопрос, видимо, касается второго и относится к проблеме обеспечения информационной безопасности.Чтобы обеспечить замену зарубежных IТ-продуктов на отечественные, сформирована целая система экономических стимулов. Ими могут пользоваться как производители, так и потребители. Для IТ-компаний, в том числе разработчиков в сфере искусственного интеллекта, предусмотрены пониженная ставка по налогу на прибыль и пониженные тарифы страховых взносов. Для тех, кто реализует российское ПО, сохранен нулевой НДС. IТ-специалисты могут взять льготную ипотеку и воспользоваться отсрочкой от призыва на срочную службу. Российские компании, которые покупают и внедряют отечественный софт, могут уменьшить налог на прибыль, учитывая соответствующие расходы с повышающим коэффициентом 2. Отмечу, что многие эти меры были разработаны и приняты в тесном взаимодействии правительства и партии «Единая Россия», которая поддерживает IT-сферу через федеральный партийный проект «Цифровая Россия», действующий с 2022 г.
Используя иностранный софт и сервисы, мы уязвимы перед внешними угрозами. По ключевым вопросам экономической жизни переходить на отечественные решения рано или поздно придется всем без исключения. Однако для граждан и малого бизнеса это вопрос выбора. А для сфер, относящихся к критической информационной инфраструктуре (например, энергетики, транспорта, связи, оборонной промышленности, атомной энергии), которые особенно чувствительны для безопасности государства, переход на защищенную и надежную российскую продукцию обязателен. Для координации этой комплексной работы по поручению президента создана и работает соответствующая межведомственная комиссия Совета безопасности. Лично занимаюсь этим».
Кроме того, важно создавать устойчивый спрос на отечественные технологии через государственные и корпоративные закупки, налоговые стимулы для заказчиков, совместные проекты разработчиков и крупных потребителей, а также через развитие отечественной технологической инфраструктуры и открытых библиотек. Работа по всем этим направлениям уже ведется.
Такой комплексный подход позволяет одновременно снижать зависимость от зарубежных компонентов, расширять рынок надежных защищенных российских решений и делать инвестиции в импортонезависимые разработки более экономически привлекательными, подытожил Медведев.
Вы упоминали также информационные атаки. Темы изъятия вкладов из банков и грядущей гибели банковской системы, о которых пишут иностранные СМИ, – это тоже информационные атаки? В безопасности ли банковская система России?
«Здесь я не скажу ничего отличного от того, что говорят мои коллеги и в правительстве, и в Центральном банке. Наша банковская система абсолютно стабильна, даже несмотря на огромное количество санкций. Никаких угроз деньгам граждан нет, государство все свои обязательства исполняет. А то, что разгоняют в пропагандистских целях иностранные СМИ, понятно для чего делается. На это есть заказ. Они, кстати, очень удивлены тому, что наша банковская система и финансовая система оказались гораздо более устойчивыми, чем они ожидали. Об этом и президент неоднократно говорил».
Атаки на гражданские объекты усиливаются. Планируется ли запустить механизмы господдержки производителей антидроновых систем, чтобы крупный бизнес, больницы и учебные заведения могли защититься от прилетов?
«Защита гражданских объектов от атак вражеских беспилотников – одна из наших важнейших задач. Средства радиоэлектронной борьбы лишь часть системы, которая этому служит. К тому же они довольно быстро устаревают, ведь борьба с беспилотниками – это как соревнование меча и щита. Поэтому серьезное внимание уделяется развитию и совершенствованию всех необходимых средств противовоздушной обороны. Такая работа включает в себя в том числе поддержку частных разработчиков средств РЭБ и беспилотников-перехватчиков. Есть еще так называемая пассивная защита объектов при помощи материальных средств. Наконец, есть мобильные огневые группы и армейская ПВО на различных рубежах. Только сочетание всех этих компонентов способно обеспечить полноценную защиту гражданских объектов».
Условия для беспрепятственного и оперативного внедрения новых разработок сегодня сформированы. Задача – активнее продвигать их туда, где они особо востребованы, в том числе для защиты промышленных и социальных объектов инфраструктуры. Я регулярно встречаюсь с представителями инновационных компаний в этой сфере. Многие из них истинные энтузиасты и создают интересные, действительно эффективные образцы техники.
Важно, что разработчики систем РЭБ могут воспользоваться налоговыми льготами, льготными кредитами на расширение производства по линии Фонда развития промышленности. В ближайшее время завершится создание специализированных инвестиционных фондов совместно с профильным банком ПСБ и Центром беспилотных систем и технологий. Стратегическая задача – сформировать полный цикл вывода таких разработок на рынок.
Именно такой подход отражен в технологическом разделе народной программы «Единой России», которую только что утвердили на XXIII съезде партии. Существенный вклад в подготовку раздела внес Центр беспилотных систем и технологий, созданный при участии «Единой России». Он объединяет более 500 малых, средних и крупных разработчиков изделий двойного назначения. К слову, из них 74 предприятия выпускают комплексы РЭБ. Организация динамично развивается, формируя вместе с партнерами экосистему поддержки народного ОПК, «спецтеха». За два с половиной года работы центр помог более чем 850 инноваторам и предприятиям.
Центр беспилотных систем и технологий эффективно взаимодействует с «Единой Россией», обеспечивая партию экспертизой, предложениями и проектами, в которых нуждается страна. В прошлом году по инициативе «Единой России» был принят закон об отмене НДС для производителей и разработчиков беспилотников массой от 150 г до 30 кг.
В конце 2024 г. в «Сколково» был создан кластер специальных технологий для проектов специального и двойного назначения. Более 40 компаний стали резидентами «Сколково», а часть из них получили гранты ФПИ для быстрого перехода из стадии разработки к серийному производству. Поддержку такой работы с производителями беспилотных систем ведут также общественные фонды, «Народный фронт» и другие организации, добавил Медведев.
Формируются ли сейчас единые стандарты для гражданских и военных БПЛА? Или мы до сих пор наблюдаем конкуренцию разных конструкторских школ и министерств за бюджет?
Беспилотные системы за последние годы действительно вступили в период активного развития. Их возможности постоянно растут. Увеличиваются скорость перемещения, продолжительность полета, масса полезной нагрузки. Фактически идет создание полноценных воздушных судов. Их использование в воздушном пространстве как в военное, так и в мирное время требует специального регулирования. Поэтому очевидно, что уже созданная правовая база, которая включает в себя Воздушный кодекс России, другие законы, акты правительства и Минтранса, нуждается в совершенствовании. Сейчас, когда атаки на наши объекты с применением БПЛА происходят каждый день, многие решения оперативно принимают федеральные и региональные штабы. При этом продолжается совершенствование единой системы передачи сведений об обстановке в воздушном пространстве над всей территорией России.
Унификация стандартов имеет особое значение, поскольку темпы технологических изменений в этой отрасли зачастую опережают традиционный цикл обновления нормативной базы. Эту работу ведет сейчас Минобороны совместно с Росстандартом. Итогом должен стать механизм, при котором отдельные национальные стандарты после согласования с государственными заказчиками смогут применяться в гражданской и оборонной сферах одновременно. В течение 2026–2027 гг. при выполнении гособоронзаказа будет обеспечена возможность применения сотен современных стандартов в высокотехнологичных областях, подчеркнул Медведев.
Что же касается конкуренции в этой сфере, то она способствует развитию, а не ограничивает его. Нужно в первую очередь учитывать, что БПЛА востребованы для решения самых разных задач на фронте. Чем они разнообразнее, чем их больше, тем лучше. Сегодня в России работает значительное число сильных инженерных коллективов, многие из которых подтвердили эффективность своих решений в зоне спецоперации. Существуют механизмы отбора лучших технологических проектов и талантливых разработчиков.
В феврале этого года вы заявили, что российский оборонно-промышленный комплекс стал самым мощным в мире. Очевидно, это результат колоссальной нагрузки. Как вы оцениваете риски «голландской болезни» для гражданских отраслей, когда ресурсы и кадры уходят в оборонку? Насколько успешно удается конвертировать военные технологии в гражданские инновации?
«Перераспределение труда и капитала в быстро растущий сектор, которым стал ОПК, точнее называть не болезнью, а риском чрезмерного перераспределения ограниченных ресурсов. Когда одна группа отраслей быстро наращивает выпуск продукции, спрос на квалифицированные кадры, оборудование, комплектующие и мощности растет быстрее предложения. Тогда ресурсы дорожают для всех. «Голландская болезнь» тут ни при чем, ибо она возникает в случае, когда страна подсаживается на иглу выгодной сырьевой торговли и незаслуженной ренты от ее продажи. У нас же в результате инвестиций реально вырос один из секторов промышленности».
Оборонный комплекс сейчас способствует существенному росту экономики, а его продукция остается очень востребованной. В перспективе структура и условия его работы будут меняться. Государство и бизнес должны готовиться к таким процессам заранее. Именно тогда результатом станет не вытеснение гражданской экономики, а рост общего промышленного потенциала государства. При этом, скажу прямо, из-за колоссальной международной напряженности, попыток стереть Россию с карты мира мы вынуждены будем еще долго закладывать различные вооружения в закрома Родины.
Теперь о конверсии. Не стоит сводить все к переносу технологии из оборонного сектора в гражданский. Такой обмен давно уже стал взаимным. Российский оборонно-промышленный комплекс опирается прежде всего на отечественные технологические достижения. По сути, он стал локомотивом, который тянет за собой другие отрасли экономики. У нас есть серьезный потенциал, который будет востребован и после завершения спецоперации. Например, это касается развития беспилотных систем. За последние годы здесь резко выросли масштабы производства и набор компетенций персонала. Выпускается широкий спектр БПЛА – от небольших аппаратов до крупных самолетных систем. Такие технологии найдут широкое применение в гражданских отраслях.
Кроме того, при решении оборонных задач существенно возрастает квалификация отечественных кадров. После завершения спецоперации какая-то часть инженерного персонала перейдет в гражданский сектор. Поэтому и при обеспечении кадрами предприятий промышленности, и при комплектовании войск беспилотных систем мы исходим из того, что в дальнейшем эти специалисты высокого класса без работы не останутся.
Мы понимаем, что прогнозы – штука неблагодарная. Но, на ваш взгляд, может ли спецоперация завершиться в 2027 году? Мы видим, что ставки в конфликте повышаются, всё больше нарастает эскалация. Может ли конфликт на Украине привести к большому мировому конфликту?
«Задав этот вопрос, вы, по сути, частично ответили на него и разные варианты представили. Конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы конфликт завершился как можно скорее. При этом он должен окончиться на наших условиях, для того чтобы пресечь возможность его повторения в будущем или его разрастания в мировой.
Есть ли такая вероятность [разрастания в мировой конфликт]? К сожалению, да. Если мы не будем добиваться завершения конфликта на наших условиях, то он будет реанимирован. Наши недруги будут и дальше расшатывать устои нашей страны, при любой возможности постараются поделить ее на части. Знаете, раньше это выглядело как некая пропагандистская страшилка вроде: «Ну кто к нам полезет? У нас есть ядерное оружие». Да, оно есть. Но вопрос в том, что можно подтачивать устои государства, не вступая в прямой военный конфликт. Все гибридные конфликты на это и направлены. Поэтому наша задача – завершить нынешний конфликт нашей Победой и на наших условиях».
В ваших высказываниях неоднократно звучали намёки на допустимость применения ядерного оружия. Не девальвируют ли такие заявления саму угрозу в глазах Запада, расширяя для него «окно Овертона»? Бывают ли на них кулуарные отзывы от партнёров – и какие?
«Это не намёки! Все должны понимать: ядерное оружие может быть применено в определённых случаях. Это не страшилка. Это реальность. Вряд ли можно назвать намёком Ядерную доктрину России, в соответствии с которой наша страна имеет право применить такое оружие в случае угрозы безопасности нашего государства. В Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, утверждённые Президентом, были внесены важные уточнения, которые конкретизируют условия применения Россией ядерного оружия. Дополнен и перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.Медведев заявил, что коллективный Запад, последовательно поддерживающий киевскую хунту, целенаправленно пытается поставить мир на грань ядерного апокалипсиса. По его словам, вторжение в Курскую область, удары по Запорожской АЭС и массовые ежедневные атаки на мирные города — это не спецэффекты, а агрессивные действия, способные однажды спровоцировать третью мировую войну, а значит, перечеркнуть всю историю человеческой цивилизации и вернуть её в первобытное состояние, если кто-то из миллиардов людей на планете вообще уцелеет.
Отмечу, как делал это уже неоднократно, что агрессия любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной державы против Российской Федерации или Белоруссии как участника Союзного государства рассматривается как совместное нападение на наши страны. И мы имеем полное право дать ответ на критическую угрозу своему суверенитету. Финальное решение будет принимать Глава государства.
Сомневаюсь, что большинство западных деятелей вообще знает, что такое «окно Овертона» и что в него может поместиться. Примеры их публичных высказываний наглядно демонстрируют пещерный образ их мышления и беспросветное невежество. Занимая высокие посты, они всеми силами пыжатся, чтобы нагнать себе сомнительную славу за счёт безответственной риторики и антироссийских шагов. Хочется напомнить им про пример Герострата и его вечный позор».
Он признал, что военный потенциал России позволяет ударить по Киеву и основным объектам НАТО так, чтобы от них не осталось камня на камне — только серая ядерная пыль. Однако, подчеркнул он, это точка абсолютного невозврата для всей планеты, а не только для противоборствующих сторон. Медведев заявил, что Россия понимает свою ответственность за судьбу человечества и всеми силами стремится предотвратить глобальную катастрофу, но её терпение не безгранично. Крайний вариант остаётся на случай, когда все прочие средства уже не действуют, и сегодня до него пара шагов — секунды на часах Судного дня.
Он добавил, что наиболее здравомыслящие политики в лагере противников это понимают, но, к сожалению, истеричный голос политических пигмеев там сейчас звучит гораздо громче.
Отвечая на замечание драматурга Ирины Казьминой об ужесточении его риторики, Медведев согласился и объяснил это несколькими причинами: поведением ряда стран по отношению к России и её народу, а также тем, что раньше он мог просто так думать, особенно на государственных позициях, а теперь говорит открыто, что считает правильным и отражающим точку зрения большинства граждан. Частично он был таким и внутри, но тщательно это скрывал. Он признал разочарование: ему казалось, что ряд государств и политиков, с которыми выстраивались отношения, должны были быть умнее — например, европейцы могли повести себя иначе, просто оценить, почему Россия обеспокоена приближением НАТО и малым подлётным временем ракет. Но они «наплевали на нашу позицию», и результат известен.