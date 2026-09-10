Или великая держава, или никакая: интервью Дмитрия Медведева в газете «Ведомости»

10 сентября 2026, 15:13

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Через десять дней в России состоятся выборы в Государственную Думу. «Единая Россия» на втором этапе своего Съезда в августе утвердила программу партии, с которой она планирует идти на выборы. Фракция «Единой России» в Госдуме заметно обновится, прогнозирует председатель «Единой России», зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Смена поколений – естественный процесс, рассуждает он, приходят люди, которые символизируют новое поколение политиков в нашей стране.





Дмитрий Медведев надеется, что нынешний этап развития России в будущем будет оценен историками как период, когда власти не просто сохранили страну, а вывели её снова в разряд великих держав. В интервью «Ведомостям» он рассуждает о будущем международного права, призывает не стесняться выступать против тех стран, которые подвергли Россию коллективным или индивидуальным санкциям, а также признаётся, почему его риторика в последние годы стала более жёсткой.



«Единая Россия» много лет существует как правящая партия. Но какой должна быть её следующая политическая задача? Достаточно ли поддерживать государственный курс или нужно предлагать образ будущего?





«Единая Россия» — полноценный и важнейший участник формирования государственного курса. Странно противопоставлять его образу будущего страны. Потому что государственный курс и должен воплощать образ будущего. Так оно и происходит. К тому же этот образ не статичен, его формирование – постоянный живой процесс. И главная политическая задача «Единой России». Мы отлично помним, что происходило с партиями, которые абсолютизировали прошлое и отказывались меняться. Вспомним несчастную судьбу КПСС и печальный конец Советского Союза.



Современные вызовы, с которыми сталкивается наша страна, делают неотъемлемой частью её будущего технологическое лидерство и сильную армию, многодетные семьи и традиционные ценности. Это и многое другое предметно отражено в нашей Народной программе, с которой мы идём на предстоящие выборы. Почитайте внимательно!



Параметры образа будущего уточняются постоянно вместе со стратегией его воплощения в жизнь через государственную политику, конкретные меры регулирования и шаги власти. Это непрерывная работа, которая идет под руководством главы государства, совместно с правительством, политическими структурами, бизнесом и, главное, вместе с российским обществом. То есть со всеми, кто это будущее строит».

«В ходе работы Экспертного совета над Народной программой «Единой России» у нас ни разу не возникло ощущения, что граждане недооценивают значение какого-то стратегически важного для страны направления. Мы это видим по огромному числу предложений, которые к нам поступали из всех регионов страны. Почти 3,5 миллиона инициатив. Это, согласитесь, впечатляет.



Да, все избиратели разные – по жизненным приоритетам, образованию, профессии. У всех свои представления о том, что надо решить прежде всего. Для одного важно в первую очередь привести в порядок дворы и дороги, для другого – активнее развивать культуру и образование, для третьего – дети, другие близкие и настоящая крепкая семья. Однако круг вопросов, наиболее существенных для будущего страны, всем ясен и особых разногласий не вызывает. Как и общая стратегия решения этих задач.



Этот человеческий консенсус и отражает Народная программа. Во всяком случае, я на это очень надеюсь. Экспертный совет, на котором обсуждались подходы к программе, уложил самые разные запросы в конкретные направления работы. Причём с достижимыми и вполне измеримыми показателями. Это принципиально для партии – мы не даём неисполнимых обещаний. Так было последние 25 лет, и об этом, кстати, недавно сказал Владимир Путин. А вот наши политические оппоненты активно занимаются популизмом. Они внушают гражданам, что могут решить все насущные проблемы, причём сразу. В этом принципиальная разница между правящей партией и прочими политическими силами».

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«У «Единой России» не было перерывов или отпусков, что, конечно, накладывает отпечаток на кампанию. Особенно трудно пришлось в последние непростые годы. Наша страна на войне. Что может быть труднее и драматичнее для государства и людей? Сравнивать текущую кампанию с предыдущими бессмысленно: мы впервые в новейшей истории выбираем Госдуму в то время, когда Россия ведёт бескомпромиссную борьбу с омерзительным врагом – оголтелыми киевскими нацистами и их отмороженными хозяевами. Опыта проведения избирательной кампании в условиях вражеских обстрелов, терактов и диверсий против мирных жителей, колоссального экономического давления извне нет ни у кого из её участников. Очевидно, что враг пытается использовать электоральный период, чтобы ослабить страну изнутри. Чтобы расколоть общество, всемерно раскачать ситуацию. И в конечном счёте помешать нам достичь целей спецоперации. Не дать нам победить. Мы видим по количеству настырных вбросов и зловонных фейков, как активно они стараются этот шанс использовать.



Один из примеров – слухи по поводу якобы планируемой осенней мобилизации. Об этом недавно сказал Верховный главнокомандующий. И я ещё раз повторю, что этот слух – лживая провокация со стороны ублюдочной киевской власти, которая испытывает тяжелейший дефицит людских ресурсов. Потребности же Вооружённых сил России полностью удовлетворяются за счёт контрактников и добровольцев. Они – истинные патриоты России. Именно поэтому никакой необходимости в мобилизации нет.



Главная цель информационных атак слабеющих врагов, конечно, правящая партия и сам Президент. Они ничего не добьются. Зубы искрошат от злости в порошок, но ничего не смогут сделать. Тем не менее нам в чём-то сложнее, чем остальным участникам избирательной кампании. Правящая партия ведь отвечает за положение дел в стране. А критиковать всегда гораздо проще, чем добиваться результата. При этом мы открыто дискутируем на уровне программ и сценариев развития нашего государства с парламентской оппозицией. Хотя, отмечу, по главному вопросу – защиты Родины – у нас у всех подходы одинаковые. Но мы должны доказать, что наши принципы работают. Что они правильные, а где-то единственно возможные. Одновременно мы отражаем инспирированные извне информационные атаки враждебных России сил. Мы изначально понимали эти риски и были готовы к ним. В этом специфика избирательной кампании – 2026».

«Контроль – это всё-таки не конституционное большинство. Это абсолютное большинство. К абсолютному большинству стремится любая партия. Для чего? Для того, чтобы получить контрольный пакет, чтобы стать правящей силой. В этом смысле, конечно, мы такую цель перед собой ставили и сейчас ставим. А именно – получение большинства, необходимого для управления государственными делами, принятия ключевых законопроектов, проведения в жизнь тех целей, которые установлены Главой государства, включая национальные проекты. Мы прекрасно понимаем, что без этого ткань государственного управления может начать распадаться. Примеров тому в истории человечества много. Да и всем хорошо известно, как у нас в 1990-х годах выглядела законодательная работа. Это было бесконечное перетягивание канатов, интриги, которые свойственны ситуации, когда нет полноценного большинства. Поэтому любая политическая сила стремится к большинству, и «Единая Россия» – в том числе.



Что касается тотального контроля, то такой цели, конечно, нет. Посмотрим, каковы будут результаты выборов. Всё зависит от избирателя. Если удастся сохранить конституционное большинство, это хорошо. Но в любом случае «Единая Россия» будет работать над выполнением всех целей, которые есть.



Чем опасна утрата управляемости? На мой взгляд, совершенно очевидно, что в условиях специальной военной операции целый ряд решений должны проводиться в жизнь быстро. С другой стороны, парламент – это представительный орган. И в идеальном варианте он должен отражать все предпочтения граждан России. То есть все граждане, которые принимают участие в выборах, должны видеть людей, близких им по духу, в парламенте. Если этого нет, парламент тоже утрачивает представительские свойства. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы каждый гражданин России, даже тот, который не голосует за нашу партию, видел своих представителей в Госдуме. Это совершенно нормально. Я думаю, что итогом выборов, которые состоятся 20 сентября, и будет вот такой представительный характер нашего парламента».

«Я считаю некорректным рассуждать о конфигурации новой Думы до того, как граждане России сделают свой выбор. То же касается и «руководящих мест» в думских комитетах для оппозиции. Хотя консультации между партиями ведутся и в разгар политической борьбы на выборах. Это нормально. Но уже сейчас можно сказать, что думская фракция «Единой России» заметно обновится, – среди кандидатов в депутаты много новых лиц. Например, только ветеранов спецоперации 80 человек».

«Смена поколений и приход новых людей – естественный процесс, он всегда шёл. В последние годы он ускорился. Почти каждый год в ходе выборных кампаний в местные и региональные органы власти меняется до 50% наших депутатов. Это касается и кандидатов в депутаты Государственной Думы. Сейчас действительно большой процент новых людей, в том числе участников специальной военной операции. Мы откликаемся на призыв Главы государства активнее вовлекать участников спецоперации, наших героев, в управление страной. Много ребят принимает участие в этом отборе. Понятно, что им нужно еще победить на выборах, доказать свои возможности в политике. Да и в целом приходят люди, которые символизируют новое поколение политиков в нашей стране. Это абсолютно нормально. Мы и дальше будем обновлять партию.



Что касается смены философии или парадигмы развития – любая партия должна развиваться. Это тоже нормально. В этом году мы отметили в программе семь наиболее важных и сложных вызовов, стоящих перед страной: демографию, кадры, развитие экономики, социальной сферы, вопросы безопасности и ряд других. И предложили наши ответы на эти вызовы, причём весьма и весьма конкретные. Программа объёмная, она состоит из большого количества конкретных пунктов. Не просто «углубить» и «улучшить». Там реальные цифры, показатели, чего нужно достичь. Именно так и должна поступать партия, имеющая большинство в парламенте, правящая партия. Ведь именно с нас спрашивают, что получилось, а что – нет, каких цифр удалось достичь, а каких – нет.



Концептуальные основы, стратегические цели, которые ставила перед собой «Единая Россия» как партия, которая поддерживает курс Президента, как партия, которая занимается социально-экономическим развитием нашего Отечества, не изменились. В этом смысле нам есть, что предъявить избирателям».

«Для «Единой России» дело принципа быть вместе с гражданами в сложные моменты, защищать их интересы, оказывать необходимую помощь. Для этого мы активно занимаемся законотворчеством, причём в тесном взаимодействии с профильными ведомствами исполнительной власти. Никакого конфликта здесь нет и быть не может. Есть взаимный настрой на достижение главного результата – Победы наших Вооружённых сил. Очевидный пример – создание системы поддержки участников спецоперации и их семей. По инициативе партии принят целый пакет очень необходимых законов. Для каждого требовались расчёты бюджетного обеспечения и качественная юридическая экспертиза. Ещё раз отмечу, что никогда в прежние годы до завершения военных действий не создавалась система всеобъемлющей поддержки ветеранов и их семей. Мы сделали её впервые.



Волонтёрство же для партии совсем не новая роль. У нас большой опыт участия и организации гуманитарных и добровольческих миссий. Наши активисты по зову сердца помогали врачам и пациентам во время пандемии, проведения крупных страновых мероприятий, а также в периоды чрезвычайных ситуаций. А сейчас, к примеру, ремонтируют в приграничных районах страны жилые постройки, пострадавшие от атак врага, оказывают поддержку жителям вернувшихся домой регионов России.



Отдельная тема – помощь нашей доблестной армии. Мы не стремимся заменить профильные службы. Но отсиживаться в стороне в сложный период, потому что это формально не наша обязанность, точно не в духе самой влиятельной политической силы страны. Наши товарищи руководствуются принципом «можешь помочь – делай».

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«Два десятилетия – достаточно длительный срок. За это время российское общество выдержало немало серьёзных испытаний. Думаю, что никакому другому народу не удалось бы пройти их с таким достоинством и внутренней силой. Не испугаться угроз, не поддаться на провокации, не растерять свои исконные традиции и ценности. Твёрдо продолжить собственный путь в истории и уверенно смотреть в будущее, приближая Победу над врагами Отечества.



Российский народ стал по-настоящему единым. Это результат многих лет, в течение которых люди видели реальную отдачу от деятельности органов власти, последовательно воплощавших в жизнь выбранный курс. И понимали, что мнение граждан для руководства страны действительно важно, а обратная связь работает.



Главным запросом общества была и остаётся социальная справедливость во всех её формах. Это является константой и для партии «Единая Россия» как самой влиятельной политической силы страны. Подлинное равенство возможностей. Реальный доступ к качественной медицине и хорошему образованию. Безопасность страны и её стабильное развитие. Это и многое другое, как я уже говорил, отражено в Народной программе «Единой России».

«Если выбирать одно слово, им будет «лидерство». Применительно к экономике в целом, промышленности и сельскому хозяйству – технологическое лидерство.



Модернизация была точным словом для своего времени. В 2009 году мы определили пять приоритетов: энергоэффективность, ядерные технологии, космос и телекоммуникации, медицинские технологии, стратегические информационные технологии. Была поставлена задача обновить производственную базу и создать инфраструктуру инновационной экономики. Работа была результативной. Многое из созданного тогда работает и по сей день.



У каждой из этих задач своё содержание. В рамках модернизации мы исходили из того, что технологическую базу можно обновить, опираясь в том числе на широкую международную кооперацию. Понятие суверенитета предполагает, что по критически важным направлениям страна должна иметь собственные технологии. Лидерство – это планка, которая существенно выше первых двух. Речь не идёт об изоляции страны и попытках производить абсолютно всё самим. Целью становится устойчивость ключевых отраслей и всей экономики, а также наша конкурентоспособность на мировых рынках».

«Ситуация сейчас уникальная. Страна сражается за своё будущее на фронте. В таких условиях участие государства в экономических процессах серьёзно возрастает. После завершения военных действий экономическая жизнь возвращается в привычное русло. Думаю, так будет и у нас. Нельзя точно определить, какая доля государственного участия не создаёт проблем для эффективности экономики. Важнее другое: где именно присутствует государство в тот или иной момент, в чём заключается его роль и помогает ли такое участие современному развитию.



Без частной инициативы движение вперёд невозможно. На конкурентном рынке частный предприниматель быстрее принимает решения, точнее чувствует спрос, сильнее заинтересован в инновациях. Государство должно оказывать ему поддержку. Соответствующие решения давали вполне ощутимый эффект. Более того, именно ставка на частное предпринимательство помогла нам выстоять на самом сложном этапе эскалации внешнего давления».

«В текущих условиях меры по увеличению налоговой нагрузки были, увы, необходимы. Военные действия всегда сопровождаются увеличением налогового бремени. Я думаю, это понимает любой предприниматель, желающий блага родной стране. Но эта работа проводилась гибко, так, чтобы налоговая нагрузка не стала для бизнеса неподъемной. «Единая Россия» уделяет этому вопросу особое внимание. По инициативе президента она оперативно разработала и провела через парламент поправки, которые сохранили доступ малого и среднего предпринимательства к ряду налоговых льгот.



В июле 2026 г. глава государства подписал закон, замораживающий на уровне 20 млн руб. порог доходов, при превышении которого малый бизнес на упрощенке обязан платить НДС. Принят и ряд других поправок в налоговое законодательство, которые учитывают мнение предпринимательского сообщества. Это позволяет бизнесу плавно адаптироваться к изменениям».

«Сразу нужно отметить, что случаи изъятия в доход государства активов частного бизнеса должны касаться только тех лиц, которые либо приобрели такие активы неправомерно, либо ведут деятельность, угрожающую безопасности нашей страны. Все остальные случаи изъятия могут происходить только на возмездной основе в государственных интересах. В этом различие между конфискацией или национализацией и иными случаями возмездного перехода прав собственности к государству (реквизиции). Основаниями для принятия подобных решений становятся нарушения, установленные правоохранительными органами и судом. В том числе нарушения законодательства, действующего в период приватизации, или антикоррупционных норм. А также, что особенно важно в текущих условиях, законов в сфере обеспечения безопасности государства, противодействия финансированию терроризма и экстремистской деятельности.



Права добросовестных предпринимателей должны быть надежно защищены, а риски инвестиционной привлекательности – сведены к минимуму. Кроме того, законодательство постоянно совершенствуется с учетом запросов и опасений бизнеса. Например, недавно внесены поправки в Гражданский кодекс: закреплен 10-летний срок исковой давности по делам о нарушении порядка приватизации».

«Различие правоприменительной практики вызвано не только и не столько недостатками правовых норм. Речь идет об их возможной субъективной интерпретации со стороны правоприменителей. Давать оценку конкретной хозяйственной ситуации при наличии спора призван суд, который действует независимо и на основе закрепленных в соответствующих процессуальных кодексах принципов. Это совершенно нормально для страны, основанной на континентальной [романо-германской] модели права. А у нашей страны именно такая система в силу исторических причин. Прецедент у нас не рассматривается как универсальный источник права в отличие от стран, основанных на англосаксонской системе common law.



В этом вопросе крайне важна роль Верховного суда. Одна из его задач – обеспечение единообразного применения российского законодательства. В текущем году это полномочие получило законодательное развитие. Теперь пленум Верховного суда дает судам именно руководящие разъяснения по вопросам судебной практики, а также заслушивает доклады председателей судов по вопросам учета правовых позиций Верховного суда. Это вносит серьезный вклад в работу по формированию единых подходов к правоприменению, позволяет сделать судебную практику более предсказуемой. И может служить ориентиром для участников гражданского оборота».

«Вообще, международное право, как известно, появилось довольно давно. Правда, не в том виде, в котором мы знаем его сейчас. По сути, оно появилось в период зарождения римского права. Но толчки в своем развитии международное право получало после масштабных конфликтов. Достаточно вспомнить возникновение Венской системы в 1815 г. после подведения итогов войны в Европе и в России, разгрома Наполеона. Тогда европейские силы смогли создать такого рода систему. В XX в. это тоже происходило. После Первой мировой войны с 1919 г. возникла Версальская система. По итогам Второй мировой войны возникла Ялтинско-Потсдамская система. Возникли Организация Объединенных Наций (ООН) и новые правила международной игры. Поэтому большие конфликты ведут к развитию международного права».

«Введение иностранными государствами и их объединениями санкций в отношении Российской Федерации, российских граждан и отечественных юридических лиц противоречит общепринятым нормам международного права. Напомню, что единственной международной структурой, обладающей правом наложения рестрикций, является Совет Безопасности ООН. Поэтому все инициированные государствами коллективного Запада незаконные ограничительные меры не более чем юридически ничтожная попытка изобрести еще один инструмент для нанесения России стратегического поражения. На этот раз – в сфере экономики.



Правовая агрессия против нас носит системный и скоординированный характер. Поэтому отечественные компании не должны в одиночку отстаивать свои интересы и противостоять безудержной санкционной машине Запада. Государство не может оставаться в стороне».

«Ну, начнем с того, что российские компании должны рассматривать свои споры в национальных судах. Нас же не удивляет, что британские компании рассматривают свои споры в британских судах. Это и есть прямое проявление суверенитета государства. Споры с иностранным элементом или споры, которые идут в рамках международного частного права, очень часто содержат арбитражную оговорку. Это правда. Но внутренние споры должны рассматриваться системой национальных судов, в том числе арбитражных. Так что ничего удивительного в этом нет».

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«Если дети мигрантов находятся в стране законно, они обязаны учиться. А для того чтобы нормально освоить школьную программу и общаться со сверстниками, они должны на достаточном уровне владеть русским языком. Поэтому с прошлого года такие дети при поступлении в школу обязательно проходят тестирование по русскому языку.



Кроме того, с этого года организовано электронное информационное взаимодействие между органами внутренних дел и образовательными организациями. Идет обмен сведениями о приеме и обучении детей, об их законных представителях, о постановке на миграционный учет, включении в реестр контролируемых лиц, результатах тестирования по русскому языку. Это уже дало результат. За семь месяцев текущего года к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию привлечено почти 6000 недобросовестных родителей-иностранцев. И еще свыше 5000 – за то, что не обеспечили законность пребывания детей. В итоге более 6500 таких детей покинуло Россию, а 1700 – зачислено в образовательные организации».

«Вопрос создания эффективного механизма привлечения иностранных граждан для трудоустройства на территории нашей страны пока находится в активной проработке. В том числе с участием представителей бизнеса. Результатом этой работы должны быть выверенные решения, которые сделают привлечение иностранной рабочей силы не только полностью контролируемым и прозрачным, но и всецело ориентированным на потребности российской экономики.



От новой системы должны выиграть все. Государство – получить полную фискальную прозрачность. Бизнес – снижение издержек на поиск и оформление иностранного персонала, а также гарантии того, что привлеченный специалист не исчезнет через три дня. Работник – социальные гарантии и прозрачные условия труда.



И самое главное – система должна повысить качество контроля над трудовыми мигрантами, свести к минимуму количество тех, кто работает в тени».

«Да, именно такой подход мы и собираемся внедрить. Москва стала большим полигоном для применения новой системы и накопила весьма приличный опыт. К тому же весь мир использует возможности современных технологий для пресечения нелегальной миграции и борьбы с преступностью. Мы, естественно, тоже это делаем.



Как вы упомянули, одной из первых ласточек стало мобильное приложение «Амина», которое используется в Московском регионе для учета мигрантов, прибывших в безвизовом порядке. Этот эксперимент проводится с сентября прошлого года и показал свою эффективность. В этом месяце начинается его второй этап: перечень участников дополнится новыми категориями иностранных граждан. В том числе тех, кто прибыл к нам из безвизовых стран на срок более 90 дней в целях, не связанных с трудовой деятельностью. Добавлю, что за год приложением «Амина» воспользовалось более 3,3 млн иностранцев. На учете сейчас состоит 1,1 млн таких приезжих.



Внедрение этого приложения не только заставляет иностранных граждан соблюдать наши законы, но и облегчает жизнь им самим. Система обратной связи существенно упрощает им получение информации о своем правовом статусе. Например, об аннулировании патента или включении в реестр контролируемых лиц.



В 2029 г. после завершения эксперимента окончательно оценим его итоги. Вероятно, в будущем весь миграционный учет в России перейдет в электронный формат. Однако пока что нужно учитывать, что не во всех регионах есть для этого достаточные технические ресурсы – широкополосный интернет, мобильная связь и др. Есть также ряд рисков, которые необходимо будет предусмотреть и исключить, в том числе защитить систему от применения вредоносных программ».

«Киберпространство давно превратилось в поле боя – такое же, как воздух, суша и море. И здесь тоже надо защищать свои границы, свой суверенитет. Колл-центры, инфраструктура мошенников, ботнеты, хакерские группировки – все это, как правило, работает из-за рубежа. И Россия ищет любые возможности защитить своих граждан и организации от этих угроз».

«Надо различать эти темы: регулирование искусственного интеллекта и импортозамещение программного обеспечения (ПО), снижение зависимости от зарубежных библиотек, компонентов и инфраструктурных решений. Ваш вопрос, видимо, касается второго и относится к проблеме обеспечения информационной безопасности.



Используя иностранный софт и сервисы, мы уязвимы перед внешними угрозами. По ключевым вопросам экономической жизни переходить на отечественные решения рано или поздно придется всем без исключения. Однако для граждан и малого бизнеса это вопрос выбора. А для сфер, относящихся к критической информационной инфраструктуре (например, энергетики, транспорта, связи, оборонной промышленности, атомной энергии), которые особенно чувствительны для безопасности государства, переход на защищенную и надежную российскую продукцию обязателен. Для координации этой комплексной работы по поручению президента создана и работает соответствующая межведомственная комиссия Совета безопасности. Лично занимаюсь этим».

«Здесь я не скажу ничего отличного от того, что говорят мои коллеги и в правительстве, и в Центральном банке. Наша банковская система абсолютно стабильна, даже несмотря на огромное количество санкций. Никаких угроз деньгам граждан нет, государство все свои обязательства исполняет. А то, что разгоняют в пропагандистских целях иностранные СМИ, понятно для чего делается. На это есть заказ. Они, кстати, очень удивлены тому, что наша банковская система и финансовая система оказались гораздо более устойчивыми, чем они ожидали. Об этом и президент неоднократно говорил».

«Защита гражданских объектов от атак вражеских беспилотников – одна из наших важнейших задач. Средства радиоэлектронной борьбы лишь часть системы, которая этому служит. К тому же они довольно быстро устаревают, ведь борьба с беспилотниками – это как соревнование меча и щита. Поэтому серьезное внимание уделяется развитию и совершенствованию всех необходимых средств противовоздушной обороны. Такая работа включает в себя в том числе поддержку частных разработчиков средств РЭБ и беспилотников-перехватчиков. Есть еще так называемая пассивная защита объектов при помощи материальных средств. Наконец, есть мобильные огневые группы и армейская ПВО на различных рубежах. Только сочетание всех этих компонентов способно обеспечить полноценную защиту гражданских объектов».

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«Перераспределение труда и капитала в быстро растущий сектор, которым стал ОПК, точнее называть не болезнью, а риском чрезмерного перераспределения ограниченных ресурсов. Когда одна группа отраслей быстро наращивает выпуск продукции, спрос на квалифицированные кадры, оборудование, комплектующие и мощности растет быстрее предложения. Тогда ресурсы дорожают для всех. «Голландская болезнь» тут ни при чем, ибо она возникает в случае, когда страна подсаживается на иглу выгодной сырьевой торговли и незаслуженной ренты от ее продажи. У нас же в результате инвестиций реально вырос один из секторов промышленности».

«Задав этот вопрос, вы, по сути, частично ответили на него и разные варианты представили. Конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы конфликт завершился как можно скорее. При этом он должен окончиться на наших условиях, для того чтобы пресечь возможность его повторения в будущем или его разрастания в мировой.



Есть ли такая вероятность [разрастания в мировой конфликт]? К сожалению, да. Если мы не будем добиваться завершения конфликта на наших условиях, то он будет реанимирован. Наши недруги будут и дальше расшатывать устои нашей страны, при любой возможности постараются поделить ее на части. Знаете, раньше это выглядело как некая пропагандистская страшилка вроде: «Ну кто к нам полезет? У нас есть ядерное оружие». Да, оно есть. Но вопрос в том, что можно подтачивать устои государства, не вступая в прямой военный конфликт. Все гибридные конфликты на это и направлены. Поэтому наша задача – завершить нынешний конфликт нашей Победой и на наших условиях».

«Это не намёки! Все должны понимать: ядерное оружие может быть применено в определённых случаях. Это не страшилка. Это реальность. Вряд ли можно назвать намёком Ядерную доктрину России, в соответствии с которой наша страна имеет право применить такое оружие в случае угрозы безопасности нашего государства. В Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, утверждённые Президентом, были внесены важные уточнения, которые конкретизируют условия применения Россией ядерного оружия. Дополнен и перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.



Отмечу, как делал это уже неоднократно, что агрессия любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной державы против Российской Федерации или Белоруссии как участника Союзного государства рассматривается как совместное нападение на наши страны. И мы имеем полное право дать ответ на критическую угрозу своему суверенитету. Финальное решение будет принимать Глава государства.



Сомневаюсь, что большинство западных деятелей вообще знает, что такое «окно Овертона» и что в него может поместиться. Примеры их публичных высказываний наглядно демонстрируют пещерный образ их мышления и беспросветное невежество. Занимая высокие посты, они всеми силами пыжатся, чтобы нагнать себе сомнительную славу за счёт безответственной риторики и антироссийских шагов. Хочется напомнить им про пример Герострата и его вечный позор».