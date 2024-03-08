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08 марта 2024, 16:52
Глава Гагаузии Гуцул вернулась в Молдавию из России
ПОЛИТИКА
07 марта 2024, 14:09
Попытки провокаций фиксировали на Всемирном фестивале молодёжи, сообщил Кириенко
ОБЩЕСТВО
07 марта 2024, 11:47
Украинская делегация посетила Всемирный фестиваль молодёжи, сообщил Кириенко
ОБЩЕСТВО
07 марта 2024, 11:36
Путин ловко пошутил, сравнив Грефа с умной колонкой
ПОЛИТИКА