13 июля 2026, 09:43

Фото: iStock/Thitiphat Khuankaew

Можно прожить в квартире умершего родственника несколько месяцев, быть уверенным, что имущество уже ваше, а потом неожиданно узнать, что право на него потеряно. Для этого достаточно не обратиться к нотариусу в установленный срок. Есть и другие ошибки, из-за которых наследники лишаются недвижимости, вкладов и автомобилей, а иногда получают вместе с имуществом и чужие кредиты. Подробнее о том, как оформить наследство, что в него входит и кто может на него претендовать читайте в материале «Радио 1».





Содержание Почему завещание не гарантирует получение наследства Что входит в наследство Переход долгов по наследству Кто может претендовать на наследство Что такое наследственный договор Кому закон запрещает получать наследство Кто может получить имущество без завещания При каких условиях имущество достается государству Какую ошибку совершают многие наследники В каком случае наследство можно принять без участия нотариуса Как начать оформление наследства: первый шаг после смерти родственника Какие документы нужны для вступления в наследство Почему нельзя сразу забрать деньги умершего из банка Как можно получить деньги на похороны до вступления в наследство Что происходит с кредитами умершего Сколько стоит оформление наследства в 2026 году Кто может не платить госпошлину Когда наследник становится владельцем имущества Как оформить квартиру, дом или другую недвижимость Как распоряжаться автомобилем после получения наследства Что делать, если наследники не согласны друг с другом Когда нотариус может остановить выдачу наследства Главное, что нужно запомнить о наследстве

Почему завещание не гарантирует получение наследства

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Социальное такси в Подмосковье 2026: кто может воспользоваться, как заказать и сколько стоит поездка

Что входит в наследство

Фото: iStock/mizar_21984

Переход долгов по наследству

Налоговый вычет 2026: упрощенная процедура ФНС, кто может получить и как оформить в пару кликов

алиментные обязательства;

право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью;

другие личные требования и обязанности, которые невозможно передать другому человеку.

Фото: iStock/ronstik

Кто может претендовать на наследство

Все виды детских пособий в Подмосковье в 2026 году: кто может получить и как оформить документы?

определить доли наследников;

лишить наследства одного или нескольких родственников по закону без объяснения причин;

назначить другого наследника на случай, если первоначальный наследник не сможет или не захочет принять имущество;

возложить на наследников определенные обязанности;

назначить исполнителя завещания;

включить другие распоряжения относительно своего имущества.

Фото: iStock/Inside Creative House

несовершеннолетние дети умершего;

нетрудоспособные дети;

нетрудоспособные супруг и родители;

нетрудоспособные иждивенцы.

Что такое наследственный договор

круг наследников;

порядок перехода имущества;

обязанности сторон;

условия, при наступлении которых возникают определенные последствия;

назначение исполнителя договора.

Фото: iStock/pinkomelet

Кому закон запрещает получать наследство

люди, которые пытались незаконно получить наследство или увеличить свою долю. Например, если наследник угрожал родственнику, обманывал его или совершал другие противоправные действия, чтобы изменить распределение имущества. Такие люди лишаются права наследовать как по закону, так и по завещанию.

родители, лишенные родительских прав. Они не могут получить наследство после своих детей по закону. Исключение возможно только в том случае, если ребенок сам включил их в завещание.

родственники, которые были обязаны содержать наследодателя, но злостно уклонялись от этой обязанности. Например, родитель, который не платил алименты ребенку, после его смерти не сможет претендовать на имущество только на основании родства.

Фото: iStock/Alexander Sikov

Кто может получить имущество без завещания

Первая очередь

дети умершего;

супруг;

родители.

Вторая очередь

братьев и сестер умершего;

бабушек и дедушек с обеих сторон;

детей братьев и сестер — племянников и племянниц.

Третья очередь

Портал «Добродел»: что это такое, какие услуги предоставляет и как им пользоваться жителям Подмосковья? Пошаговая инструкция

Четвертая очередь

Пятая очередь

детей родных племянников и племянниц;

родных братьев и сестер дедушек и бабушек.

Шестая очередь

дети двоюродных внуков и внучек;

дети двоюродных братьев и сестер;

дети двоюродных дедушек и бабушек.

Седьмая очередь

пасынки;

падчерицы;

отчим;

мачеха.

Восьмая очередь

Фото: iStock/PIKSEL

При каких условиях имущество достается государству

Какую ошибку совершают многие наследники

Как получить бесплатную юридическую помощь в Подмосковье: пошаговая инструкция и виды услуг

тяжелая болезнь;

недееспособность;

длительное отсутствие в городе или стране;

отсутствие информации о смерти наследодателя.

Фото: iStock/JTKPHOTOz

В каком случае наследство можно принять без участия нотариуса

использование имущества умершего;

обеспечение его сохранности;

оплата расходов на содержание;

погашение долгов наследодателя;

другие действия, подтверждающие отношение человека к имуществу как к своему.

Как начать оформление наследства: первый шаг после смерти родственника

Фото: iStock/ArLawKa AungTun

Какие документы нужны для вступления в наследство

паспорт наследника;

свидетельство о смерти наследодателя;

документы, подтверждающие родство;

завещание, если оно существует;

наследственный договор, если оформление происходит по нему.

документы на квартиру или дом;

выписка из ЕГРН;

договор купли-продажи;

документы на автомобиль;

сведения о банковских счетах;

документы на ценные бумаги или долю в бизнесе.

Фото: iStock/Pavel Starikov

Почему нельзя сразу забрать деньги умершего из банка

паспорт;

свидетельство о праве на наследство;

заявление на получение денежных средств.

Фото: iStock/Дмитрий Коростылев

Как можно получить деньги на похороны до вступления в наследство

Что происходит с кредитами умершего

Ипотечные каникулы для семей с детьми: условия, кто может претендовать и что изменится с 1 сентября 2026 года

Сколько стоит оформление наследства в 2026 году

Фото: iStock/megaflopp

дети, супруг, родители, полнородные братья и сестры платят 0,3% стоимости наследуемого имущества, но не более 100 000 рублей.

0,6% стоимости имущества, но не более одного миллиона рублей.

подготовку документов;

оформление заявлений;

открытие наследственного дела;

выдачу свидетельства;

запросы в банки и государственные органы.

на сайте Федеральной нотариальной палаты;

на сайте нотариальной палаты своего региона;

непосредственно у нотариуса.

Как открыть своё дело с нуля в Подмосковье: шаги, востребованные направления и частые ошибки

Кто может не платить госпошлину

несовершеннолетние наследники;

недееспособные граждане;

наследники, которые проживали вместе с умершим в одной квартире и продолжают там жить.

Когда наследник становится владельцем имущества

Фото: iStock/LENblR

оформить квартиру в собственность;

получить деньги со счетов умершего;

переоформить автомобиль;

распоряжаться другим наследственным имуществом.

от обязательной доли в наследстве;

если имущество полностью завещано конкретным наследникам;

если был назначен подназначенный наследник.

Как оформить квартиру, дом или другую недвижимость

Фото: iStock/simpson33

через МФЦ;

онлайн при наличии электронной подписи;

через нотариуса.

паспорт;

свидетельство о праве на наследство;

заявление о регистрации;

документ об оплате госпошлины.

Россиянам посоветовали не спешить с перерасчётом пенсии

Как распоряжаться автомобилем после получения наследства

Фото: iStock/Domepitipat

паспорт;

свидетельство о праве на наследство;

паспорт транспортного средства;

свидетельство о регистрации автомобиля;

полис ОСАГО, оформленный уже на нового владельца.

Что делать, если наследники не согласны друг с другом

в завещании не указаны доли наследников;

один из наследников имеет преимущественное право на неделимое имущество;

кто-то считает завещание незаконным;

родственники не согласны с результатами раздела.

Фото: iStock/gpointstudio

какое имущество является спорным;

на какую долю претендует наследник;

почему он считает свои требования обоснованными;

какие доказательства подтверждают его позицию.

Раскрыто, кто получит прибавку к пенсии с 1 августа

Когда нотариус может остановить выдачу наследства

Фото: iStock/Chalirmpoj Pimpisarn

Главное, что нужно запомнить о наследстве