Вступление в наследство в 2026 году: порядок действий, необходимые документы и ошибки, из-за которых можно лишиться всего
Можно прожить в квартире умершего родственника несколько месяцев, быть уверенным, что имущество уже ваше, а потом неожиданно узнать, что право на него потеряно. Для этого достаточно не обратиться к нотариусу в установленный срок. Есть и другие ошибки, из-за которых наследники лишаются недвижимости, вкладов и автомобилей, а иногда получают вместе с имуществом и чужие кредиты. Подробнее о том, как оформить наследство, что в него входит и кто может на него претендовать читайте в материале «Радио 1».
Почему завещание не гарантирует получение наследства
После смерти человека его имущество не переходит наследникам автоматически. Даже если родственники уверены, что квартира, автомобиль или деньги на банковских счетах достанутся именно им, этого недостаточно. Чтобы стать законным владельцем имущества, необходимо пройти установленную законом процедуру оформления наследства.
При этом наследование далеко не всегда происходит так, как ожидают родственники. Даже наличие завещания не означает, что имущество полностью получат указанные в нем люди. Закон предусматривает случаи, когда часть наследства переходит тем, кого наследодатель вовсе не упомянул в документе.
Кроме того, существует еще один способ распоряжения имуществом после смерти — наследственный договор. Он имеет приоритет перед завещанием. Если такой договор был заключен, именно его условия определяют, кому и в каком порядке перейдет имущество.
Во всех случаях наследникам важно помнить главное правило: обратиться к нотариусу необходимо в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя или со дня вступления в силу решения суда о признании человека умершим. Нарушение этого срока может привести к потере права на наследство.
Если родственники не знают, оставил ли умерший завещание или наследственный договор, это не повод откладывать оформление документов. Достаточно обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства по закону. После открытия наследственного дела нотариус самостоятельно проверит через Единую информационную систему нотариата, существует ли завещание или наследственный договор, и какая редакция документа является действующей.
Даже если наследодатель при жизни показывал родственникам копию завещания, полагаться только на нее нельзя. Человек вправе неоднократно менять свою последнюю волю, а юридическую силу имеет только самый поздний документ.
Если нотариусу известны контакты наследников, указанных в завещании, он обязан попытаться уведомить их об открытии наследственного дела. Однако отсутствие такого уведомления не означает, что человек не может претендовать на имущество. Любой предполагаемый наследник вправе самостоятельно обратиться к нотариусу и уточнить, существует ли завещание и указан ли он в числе наследников.
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Еще до визита к нотариусу можно проверить, открыто ли наследственное дело. Для этого существует специальный онлайн-реестр Федеральной нотариальной палаты. Если дело уже заведено, сервис покажет фамилию нотариуса и адрес нотариальной конторы, где оно находится. Открыть два наследственных дела в отношении одного наследодателя невозможно, поэтому всем остальным наследникам придется обращаться именно к этому нотариусу.
Что входит в наследство
Многие считают, что наследство — это исключительно квартира, дом, автомобиль или деньги. На самом деле перечень имущества значительно шире.
В наследственную массу входят недвижимость, земельные участки, гаражи, машино-места, нежилые помещения, автомобили и другой транспорт, банковские счета и вклады, наличные деньги, ценные бумаги, инвестиционные активы, доли в бизнесе, ювелирные украшения, предметы искусства и другое имущество, принадлежавшее человеку на день смерти.
По наследству переходят не только вещи, но и имущественные права. Например, если наследодатель написал книгу, создал музыкальное произведение, запатентовал изобретение или является обладателем других исключительных прав, наследники смогут получать положенные выплаты и вознаграждения.
Однако вместе с ценным имуществом наследникам могут достаться и обязательства умершего. Именно этот момент часто становится неприятной неожиданностью.
Переход долгов по наследству
Наследство — это не только права, но и обязанности. Если человек получает имущество умершего, он принимает и связанные с ним долги в пределах стоимости полученного имущества.
Например, если наследнику досталась ипотечная квартира, вместе с ней переходят обязательства по выплате кредита. Такая же ситуация может возникнуть с другими займами и финансовыми обязательствами.
При этом наследники не обязаны выплачивать долги сверх стоимости имущества, которое им перешло. Если человек получил автомобиль стоимостью два миллиона рублей, а размер кредита умершего составляет три миллиона рублей, отвечать придется только в пределах стоимости унаследованного имущества.
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Есть и обязательства, которые по наследству не переходят. Это права и обязанности, неразрывно связанные с личностью умершего.
К ним относятся:
- алиментные обязательства;
- право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью;
- другие личные требования и обязанности, которые невозможно передать другому человеку.
Также наследники не получают личные неимущественные права и нематериальные блага умершего.
Например, если человек получал пенсию, она не становится частью наследства. Если он был обязан выплачивать алименты, родственники не должны продолжать эти выплаты после его смерти.
Отказаться только от части наследства нельзя. Закон устанавливает простое правило: наследник принимает все наследство целиком либо полностью отказывается от него.
То есть нельзя выбрать только квартиру и отказаться от кредита или взять автомобиль, но не принимать другое имущество. При этом отказ может быть оформлен в пользу другого наследника — например, если один родственник решил передать свою долю брату или сестре.
Полный отказ от наследства может быть выгодным, если долговые обязательства умершего значительно превышают стоимость имущества.
Кто может претендовать на наследство
Наследодатель при жизни вправе самостоятельно решить, кому оставить имущество. Это можно сделать с помощью завещания. В документе можно указать родственников, друзей, коллег или вообще посторонних людей.
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Например, человек может оставить квартиру дочери, бизнес сыну, а автомобиль передать своему знакомому в знак благодарности. Ограничений по кругу лиц практически нет — наследником по завещанию может стать любой человек, организация или даже государство.
Кроме того, завещатель вправе:
- определить доли наследников;
- лишить наследства одного или нескольких родственников по закону без объяснения причин;
- назначить другого наследника на случай, если первоначальный наследник не сможет или не захочет принять имущество;
- возложить на наследников определенные обязанности;
- назначить исполнителя завещания;
- включить другие распоряжения относительно своего имущества.
Но свобода завещания ограничивается правилом об обязательной доле.
На часть наследства независимо от содержания завещания могут рассчитывать:
- несовершеннолетние дети умершего;
- нетрудоспособные дети;
- нетрудоспособные супруг и родители;
- нетрудоспособные иждивенцы.
Такие наследники получают не менее половины той доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону.
Например, мужчина завещал всю квартиру супруге. Если бы завещания не было, квартира делилась бы между женой и матерью-пенсионеркой поровну. Значит, мать имеет право минимум на половину своей законной доли — то есть на четверть квартиры.
Однако обязательная доля не является абсолютно неизменной. В некоторых случаях наследники могут обратиться в суд с требованием уменьшить ее размер или отказать в ее присуждении.
Что такое наследственный договор
Помимо завещания существует наследственный договор. Его главное отличие заключается в том, что участники заранее знают условия передачи имущества.
Завещание является тайным документом: наследники могут даже не подозревать, что указаны в нем, пока не будет открыто наследственное дело.
Наследственный договор же заключается между наследодателем и лицами, которые могут быть призваны к наследованию. В нем могут прописываться:
- круг наследников;
- порядок перехода имущества;
- обязанности сторон;
- условия, при наступлении которых возникают определенные последствия;
- назначение исполнителя договора.
Такой договор подписывается всеми участниками и обязательно удостоверяется нотариусом.
При этом наследодатель после заключения договора все равно может распоряжаться своим имуществом при жизни. Например, он вправе продать квартиру или передать другое имущество, даже если это повлияет на будущие права потенциального наследника.
Если один из участников договора откажется от наследства, документ продолжит действовать для остальных сторон.
Наследодатель также может отказаться от наследственного договора в одностороннем порядке, но обязан уведомить об этом всех участников и компенсировать возможные убытки, связанные с исполнением договора.
Кому закон запрещает получать наследство
Не все родственники автоматически имеют право получить имущество умершего. Закон выделяет категорию так называемых недостойных наследников. К ним относятся несколько групп:
- люди, которые пытались незаконно получить наследство или увеличить свою долю. Например, если наследник угрожал родственнику, обманывал его или совершал другие противоправные действия, чтобы изменить распределение имущества. Такие люди лишаются права наследовать как по закону, так и по завещанию.
- родители, лишенные родительских прав. Они не могут получить наследство после своих детей по закону. Исключение возможно только в том случае, если ребенок сам включил их в завещание.
- родственники, которые были обязаны содержать наследодателя, но злостно уклонялись от этой обязанности. Например, родитель, который не платил алименты ребенку, после его смерти не сможет претендовать на имущество только на основании родства.
Решение о признании человека недостойным наследником принимает суд. Для этого необходимо доказать факт противоправных действий или уклонения от обязанностей.
Кто может получить имущество без завещания
Если человек не оставил завещания или наследственного договора, имущество распределяется по закону. В этом случае право на наследство определяется не желанием умершего, а установленной очередностью родственников.
Главный принцип простой: наследники одной очереди получают имущество в равных долях. К следующей очереди переходят только тогда, когда представителей предыдущей нет, они отказались от наследства, не имеют права наследовать или не заявили о своих правах в установленный срок.
Всего законом предусмотрено восемь очередей наследования.
Первая очередь — самые близкие родственники:
- дети умершего;
- супруг;
- родители.
Именно они обычно получают наследство в первую очередь.
Вторая очередь включает:
- братьев и сестер умершего;
- бабушек и дедушек с обеих сторон;
- детей братьев и сестер — племянников и племянниц.
Третья очередь — братья и сестры родителей наследодателя, то есть тети и дяди.
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Четвертая очередь — прадедушки и прабабушки.
Пятая очередь включает:
- детей родных племянников и племянниц;
- родных братьев и сестер дедушек и бабушек.
Это двоюродные внуки, внучки, двоюродные дедушки и бабушки.
Шестая очередь:
- дети двоюродных внуков и внучек;
- дети двоюродных братьев и сестер;
- дети двоюродных дедушек и бабушек.
То есть речь идет о двоюродных правнуках, племянниках, тетях и дядях.
Седьмая очередь:
- пасынки;
- падчерицы;
- отчим;
- мачеха.
Восьмая очередь — особая. В нее входят люди, которые не являются близкими родственниками, но до смерти наследодателя находились у него на иждивении не менее года и были нетрудоспособными.
Например, человек мог длительное время содержать бывшую родственницу или другого гражданина, который фактически зависел от него материально.
Такие иждивенцы могут наследовать вместе с родственниками той очереди, которая призывается к наследованию. Если других наследников нет, они получают имущество самостоятельно как наследники восьмой очереди.
При каких условиях имущество достается государству
Иногда наследников нет вовсе. Такое бывает, если у умершего не осталось родственников, никто не обратился к нотариусу, все наследники отказались от имущества или были лишены права наследования. В этом случае наследство признается выморочным.
Имущество становится собственностью государства или муниципального образования.
Именно поэтому даже людям, которые считают себя единственными возможными наследниками, важно вовремя обратиться к нотариусу. Сам факт родства еще не означает автоматического получения имущества.
Какую ошибку совершают многие наследники
Одна из самых распространенных ошибок — думать, что наследство уже принадлежит человеку просто потому, что он является родственником умершего. На самом деле наследство необходимо принять.
Для этого предусмотрен срок — шесть месяцев со дня смерти наследодателя. Если человека признали умершим через суд, срок считают с даты вступления решения в силу.
В течение этого времени наследник должен обратиться к нотариусу и подать заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство. Если этого не сделать, человек может потерять право на имущество.
Например, родственник продолжает жить в квартире умершего, оплачивает коммунальные услуги и считает жилье своим, но официально к нотариусу не обращается. В дальнейшем могут возникнуть споры с другими наследниками, которые заявят свои права.
В некоторых случаях срок можно восстановить, но только при наличии уважительных причин.
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К таким причинам могут относиться:
- тяжелая болезнь;
- недееспособность;
- длительное отсутствие в городе или стране;
- отсутствие информации о смерти наследодателя.
При этом наследнику придется обращаться в суд и документально подтверждать обстоятельства, из-за которых он не смог вовремя оформить документы.
Например, доказательством может стать медицинское заключение о продолжительном лечении.
Есть и другие ситуации, когда срок принятия наследства меняется.
Если право наследования возникло после того, как другой наследник отказался от имущества или был признан недостойным, новый наследник может принять наследство в течение шести месяцев с момента возникновения такого права.
Если другие наследники не заявили о своих правах вовремя, у человека, который получил право наследовать после них, есть еще три месяца для обращения.
В каком случае наследство можно принять без участия нотариуса
Закон предусматривает не только официальное обращение к нотариусу, но и фактическое принятие наследства.
Это означает, что человек своими действиями показывает, что считает имущество своим.
Например, после смерти мужа у женщины осталась квартира, купленная до брака. Она продолжила жить в этом жилье, оплачивать коммунальные услуги, поддерживать порядок и делать необходимый ремонт.
Даже если она сразу не обратилась к нотариусу, такие действия могут свидетельствовать о фактическом принятии наследства.
К подобным действиям относятся:
- использование имущества умершего;
- обеспечение его сохранности;
- оплата расходов на содержание;
- погашение долгов наследодателя;
- другие действия, подтверждающие отношение человека к имуществу как к своему.
Однако фактическое принятие наследства не всегда избавляет от необходимости обращаться к нотариусу. Если возникнет спор, факт принятия придется доказывать.
Как начать оформление наследства: первый шаг после смерти родственника
Главным участником процедуры оформления наследства является нотариус. Именно он открывает наследственное дело, проверяет документы, устанавливает круг наследников, определяет состав имущества и после завершения процедуры выдает свидетельство о праве на наследство.
Первое, что стоит сделать наследнику, — проверить, не открыто ли уже наследственное дело другим родственником.
Для этого можно воспользоваться реестром открытых наследственных дел Федеральной нотариальной палаты. Достаточно указать данные умершего человека.
Если дело уже существует, обращаться нужно к тому нотариусу, который его ведет.
Если наследственное дело еще никто не открывал, необходимо обратиться к нотариусу по последнему месту жительства умершего. Сделать это можно лично, через представителя или направив документы почтой.
Какие документы нужны для вступления в наследство
После обращения к нотариусу наследнику нужно подтвердить сразу несколько важных обстоятельств: факт смерти человека, свои права на имущество и наличие самого имущества.
Базовый пакет документов включает:
- паспорт наследника;
- свидетельство о смерти наследодателя;
- документы, подтверждающие родство;
- завещание, если оно существует;
- наследственный договор, если оформление происходит по нему.
Для подтверждения родства могут понадобиться свидетельства о рождении, браке, усыновлении, смене имени или другие документы.
Например, если наследство оформляет внучка по материнской линии, ей потребуется подтвердить не только свое родство с умершим, но и связь через родителей.
Также нотариусу понадобятся документы на имущество. К ним относятся:
- документы на квартиру или дом;
- выписка из ЕГРН;
- договор купли-продажи;
- документы на автомобиль;
- сведения о банковских счетах;
- документы на ценные бумаги или долю в бизнесе.
Перечень зависит от конкретной ситуации. Нотариус может запросить дополнительные сведения самостоятельно через государственные органы, банки и другие организации.
После проверки документов специалист открывает наследственное дело и вносит информацию в Единую информационную систему нотариата. Это гарантирует, что в отношении одного наследодателя не появится несколько наследственных дел.
Если другой наследник уже обратился раньше, заявление нового претендента просто присоединят к существующему делу.
Почему нельзя сразу забрать деньги умершего из банка
Банковские счета, вклады и другие финансовые активы входят в состав наследства. Однако родственники не могут просто прийти в банк со свидетельством о смерти и снять деньги.
Информация о счетах защищена банковской тайной. Узнать, какие суммы хранились у умершего, наследник самостоятельно не может.
Для этого необходимо обратиться к нотариусу. Он имеет право направлять запросы в банки и получать сведения о счетах и размере денежных средств.
После того как нотариус выдаст свидетельство о праве на наследство, наследник сможет обратиться в банк и оформить получение денег.
Обычно для этого понадобятся:
- паспорт;
- свидетельство о праве на наследство;
- заявление на получение денежных средств.
В разных банках процедура может отличаться, поэтому порядок действий лучше уточнить заранее.
При этом закрывать вклад сразу после получения наследства необязательно. Наследник может сохранить деньги на счете до окончания срока вклада и получить начисленные проценты.
Как можно получить деньги на похороны до вступления в наследство
Закон предусматривает исключение для расходов на погребение. Наследник или другой человек, который организовал похороны умершего, может получить со счета наследодателя до 100 000 рублей.
Для этого не нужно ждать окончания шестимесячного срока.
Необходимо обратиться к нотариусу с соответствующим заявлением. После проверки документов нотариус выдаст постановление, которое нужно предъявить в банк.
Эти деньги можно использовать именно для организации похорон.
Что происходит с кредитами умершего
Кредиты и другие финансовые обязательства не исчезают после смерти заемщика. Если наследник принимает имущество, он принимает и связанные с ним долги.
Например, вместе с квартирой может перейти ипотека. В таком случае новый владелец должен будет выполнять обязательства по кредиту.
Однако есть важное ограничение: наследник отвечает по долгам только в пределах стоимости полученного имущества.
Если стоимость наследства составляет один миллион рублей, а долги умершего — пять миллионов рублей, требовать от наследника выплатить оставшиеся четыре миллиона рублей нельзя.
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При этом самостоятельно искать все кредиты умершего наследник не обязан. Нотариус должен выяснить информацию об известных обязательствах наследодателя и сообщить ее претендентам.
Если родственнику известно, что умерший пользовался услугами конкретного банка, лучше сразу сообщить об этом нотариусу или предоставить банку свидетельство о смерти.
Отказаться только от долгов нельзя. Если наследник не хочет принимать кредитные обязательства, ему придется отказаться от всего наследства полностью.
Сколько стоит оформление наследства в 2026 году
Получение наследства требует финансовых расходов. Чтобы получить свидетельство о праве на наследство, необходимо оплатить государственную пошлину. Ее размер зависит от степени родства и стоимости имущества.
Для близких родственников действует льготная ставка:
- дети, супруг, родители, полнородные братья и сестры платят 0,3% стоимости наследуемого имущества, но не более 100 000 рублей.
Для остальных наследников:
- 0,6% стоимости имущества, но не более одного миллиона рублей.
Стоимость имущества определяется на день смерти наследодателя.
Например, если дочь получает квартиру стоимостью восемь миллионов рублей, расчет будет следующим:
8 000 000 × 0,3% = 24 000 рублей.
Так как сумма не превышает установленный предел, именно ее придется оплатить в качестве госпошлины.
Кроме государственной пошлины могут возникнуть дополнительные расходы.
Нотариус берет плату за услуги правового и технического характера:
- подготовку документов;
- оформление заявлений;
- открытие наследственного дела;
- выдачу свидетельства;
- запросы в банки и государственные органы.
Стоимость таких услуг зависит от региона и конкретной ситуации.
Узнать точную сумму можно:
- на сайте Федеральной нотариальной палаты;
- на сайте нотариальной палаты своего региона;
- непосредственно у нотариуса.
При этом важно понимать: госпошлина устанавливается законом, а стоимость дополнительных нотариальных услуг может отличаться.
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Кто может не платить госпошлину
Закон предусматривает случаи освобождения от оплаты.
Например, госпошлину не платят:
- несовершеннолетние наследники;
- недееспособные граждане;
- наследники, которые проживали вместе с умершим в одной квартире и продолжают там жить.
Также существуют другие категории льготников, предусмотренные законодательством.
Когда наследник становится владельцем имущества
Даже если родственник уверен, что получил наследство, это еще не означает, что он может сразу распоряжаться имуществом.
После смерти наследодателя нотариус не сразу передает имущество наследникам. По общему правилу свидетельство о праве на наследство выдают спустя шесть месяцев со дня открытия наследства.
Этот срок нужен для того, чтобы все возможные наследники смогли заявить о своих правах, а нотариус установил полный круг претендентов и состав имущества.
Свидетельство о праве на наследство — главный документ, который подтверждает переход имущества к наследнику.
Без него нельзя:
- оформить квартиру в собственность;
- получить деньги со счетов умершего;
- переоформить автомобиль;
- распоряжаться другим наследственным имуществом.
Пока наследственное дело находится у нотариуса, человек может изменить свое решение. Например, сначала подать заявление о принятии наследства, а затем отказаться от него.
Для этого необходимо обратиться к нотариусу и оформить соответствующее заявление.
Отказаться можно полностью или в пользу другого наследника — по закону или по завещанию.
Однако есть ограничения. Нельзя отказаться:
- от обязательной доли в наследстве;
- если имущество полностью завещано конкретным наследникам;
- если был назначен подназначенный наследник.
Если наследников несколько, каждый получает отдельное свидетельство, где указана его доля имущества.
После получения документов начинается следующий этап — оформление собственности.
Как оформить квартиру, дом или другую недвижимость
Получение свидетельства о праве на наследство еще не означает автоматического появления записи о владельце в государственных реестрах.
Если наследнику досталась квартира, дом, земельный участок или другая недвижимость, необходимо зарегистрировать право собственности. Регистрацией занимается Росреестр.
Подать документы можно:
- через МФЦ;
- онлайн при наличии электронной подписи;
- через нотариуса.
Нотариус также может самостоятельно направить документы для регистрации права собственности.
Для оформления понадобятся:
- паспорт;
- свидетельство о праве на наследство;
- заявление о регистрации;
- документ об оплате госпошлины.
После завершения процедуры наследник получает выписку из ЕГРН, которая подтверждает право собственности на недвижимость.
Размер госпошлины зависит от стоимости объекта. Если цена недвижимости не превышает 20 миллионов рублей, регистрация права собственности обойдется в четыре тысячи рублей.
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Если объект дороже 20 миллионов рублей, применяется расчет в размере 0,02% от кадастровой стоимости, но сумма не может превышать 500 тысяч рублей.
Только после регистрации наследник становится полноценным владельцем недвижимости и может распоряжаться ею: продавать, дарить или использовать в качестве залога.
Как распоряжаться автомобилем после получения наследства
Если наследник получил автомобиль, одного свидетельства о праве на наследство недостаточно. Машину необходимо переоформить в ГИБДД.
Для регистрации понадобятся:
- паспорт;
- свидетельство о праве на наследство;
- паспорт транспортного средства;
- свидетельство о регистрации автомобиля;
- полис ОСАГО, оформленный уже на нового владельца.
Перед постановкой автомобиля на учет сотрудники ГИБДД проверят VIN-номер и другие данные транспортного средства.
Подать документы можно лично в отделении или через портал «Госуслуги».
После регистрации наследник получает новое свидетельство о регистрации автомобиля и при необходимости новые государственные номера.
Закон не устанавливает жесткий срок, за который нужно переоформить машину после вступления в наследство. Однако управлять автомобилем без регистрации на себя нельзя, поэтому затягивать с процедурой не стоит.
Что делать, если наследники не согласны друг с другом
Иногда разделить наследство мирно не получается. Споры могут возникнуть в нескольких ситуациях:
- в завещании не указаны доли наследников;
- один из наследников имеет преимущественное право на неделимое имущество;
- кто-то считает завещание незаконным;
- родственники не согласны с результатами раздела.
Например, несколько наследников могут претендовать на одну квартиру, но никто не хочет уступать свою долю. Или один из родственников считает, что завещание было составлено человеком, который не понимал значения своих действий.
В таких случаях вопрос решается через суд. Иск о разделе наследственного имущества можно подать как до получения свидетельства о праве на наследство, так и после него.
При этом общий срок исковой давности по наследственным спорам составляет три года со дня открытия наследства.
В заявлении необходимо указать:
- какое имущество является спорным;
- на какую долю претендует наследник;
- почему он считает свои требования обоснованными;
- какие доказательства подтверждают его позицию.
После рассмотрения дела суд определяет права всех участников.
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С решением суда наследнику снова нужно обратиться к нотариусу, который выдаст свидетельство о праве на наследство с учетом судебного решения.
Когда нотариус может остановить выдачу наследства
Если один из наследников оспаривает права другого человека, состав имущества или законность завещания, нотариус может приостановить выдачу свидетельств.
Это происходит после получения информации о судебном споре.
Например, если родственник подал иск и требует признать завещание недействительным, оформление наследства может быть приостановлено до окончания разбирательства.
Главное, что нужно запомнить о наследстве
Наследство не переходит человеку автоматически. Даже если вы являетесь близким родственником, необходимо обратиться к нотариусу и заявить о своих правах.
Основные правила:
- на принятие наследства есть шесть месяцев со дня смерти наследодателя;
- получить имущество можно по завещанию, наследственному договору или по закону;
- если завещания нет, наследники получают имущество в порядке восьми очередей;
- несовершеннолетние и нетрудоспособные родственники могут иметь право на обязательную долю независимо от завещания;
- вместе с имуществом могут перейти долги, но только в пределах стоимости полученного наследства;
- отказаться можно только от всего наследства, а не от отдельных частей;
- свидетельство о праве на наследство — главный документ, подтверждающий права наследника;
- недвижимость нужно зарегистрировать в Росреестре, а автомобиль — переоформить в ГИБДД;
- если срок пропущен или возник спор, вопрос решается через суд.
Наследство — это не только возможность получить имущество близкого человека, но и юридическая ответственность. Чем раньше наследник разберется в правилах и обратится к специалистам, тем меньше риск потерять положенное ему имущество или столкнуться с неожиданными долгами.