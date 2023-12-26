Сведения о размере оплаты и других условиях размещения агитационных материалов ГАУ МО «Радио 1»

Государственное автономное учреждение «Радио 1» (ИНН 7705015190 ) настоящим сообщает сведения о размере оплаты и других условиях размещения агитационных материалов в средствах массовой информации:
- Радио 1 (форма распространения — радиоканал, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации — серия ЭЛ № ФС 77 — 78820 от 07 августа 2020 года)
— Radio1.ru (форма распространения — сетевое издание, свидетельство о регистрации Эл № ФС77-85036 от 10 апреля 2023 года),
а также уведомляет о готовности предоставить бесплатное эфирное время и эфирное время на платной основе в указанных выше СМИ (в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и настоящей публикацией) для проведения предвыборной агитации на выборах Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года:
1) Размер оплаты эфирного времени в средстве массовой информации радиоканал «Радио 1» и сетевом издании Radio1.ru представлены в таблице
2. Требования к аудио агитационным материалам, размещаемым в эфире средства массовой информации Радиоканал «Радио 1»:
Формат файла: mp3
Дискретизация 44.100 khz
Битрейт 256 kb\s
Program loudness -18 LUFS
Max momentary -1 dBTP
Хронометраж аудио агитационных материалов:
30 (тридцать) секунд, 90 (девяносто) секунд, 10 (десять) минут.
3. Стоимость размещения агитационных материалов указана в таблице.
4. Размещение агитационных материалов осуществляется после заключения договора, предоставления агитационных материалов, при условии их соответствия требованиям действующего законодательства и требованиям, установленным в пункте 4 настоящей публикации и указываемым договоре.
5. Размещение агитационных материалов на платной основе осуществляется после заключения договора, оплаты стоимости их размещения, предоставления агитационных материалов, при условии их соответствия требованиям действующего законодательства и требованиям, установленным в настоящей публикации и указываемым в договоре.
6. Форма договора и отчетных документов может быть представлена после направления запроса кандидатом (представителем) на электронную почту контактного лица (пункт 10 настоящей публикации).
7. Контактная информация:
— контактное лицо: Сафонова Екатерина;
— телефон +7−495−252−01−12 (444);
— электронная почта: e.safonova@tradio1.news
— Radio1.ru (форма распространения — сетевое издание, свидетельство о регистрации Эл № ФС77-85036 от 10 апреля 2023 года),
а также уведомляет о готовности предоставить бесплатное эфирное время и эфирное время на платной основе в указанных выше СМИ (в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и настоящей публикацией) для проведения предвыборной агитации на выборах Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года:
2. Требования к аудио агитационным материалам, размещаемым в эфире средства массовой информации Радиоканал «Радио 1»:
Формат файла: mp3
Дискретизация 44.100 khz
Битрейт 256 kb\s
Program loudness -18 LUFS
Max momentary -1 dBTP
Хронометраж аудио агитационных материалов:
30 (тридцать) секунд, 90 (девяносто) секунд, 10 (десять) минут.
3. Стоимость размещения агитационных материалов указана в таблице.
4. Размещение агитационных материалов осуществляется после заключения договора, предоставления агитационных материалов, при условии их соответствия требованиям действующего законодательства и требованиям, установленным в пункте 4 настоящей публикации и указываемым договоре.
5. Размещение агитационных материалов на платной основе осуществляется после заключения договора, оплаты стоимости их размещения, предоставления агитационных материалов, при условии их соответствия требованиям действующего законодательства и требованиям, установленным в настоящей публикации и указываемым в договоре.
6. Форма договора и отчетных документов может быть представлена после направления запроса кандидатом (представителем) на электронную почту контактного лица (пункт 10 настоящей публикации).
7. Контактная информация:
— контактное лицо: Сафонова Екатерина;
— телефон +7−495−252−01−12 (444);
— электронная почта: e.safonova@tradio1.news
Екатерина Клепко