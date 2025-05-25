Все материалы автора
Анастасия Чинкова
Сердюков устроил истерику и начал угрожать Бородиной на реалити: «Сейчас ногу сломаю, посмотрю, как ты заговоришь»
Шоу-бизнес
В Грузии заявили, что надругательство над флагом России было спланированной провокацией
Политика
Под Белгородом ж/д состав наехал на взрывное устройство под рельсами
Спецоперация на Украине
Батурин о непростых отношениях с женой: «Турецкие сериалы – ничто»
Шоу-бизнес
Изобретатель из России утверждает, что является создателем легендарного логотипа Toyota – подробности
Общество
В Ульяновске девушка выдумала изнасилование из-за не подаренного смартфона
Происшествия
Молодая жена Петросяна вернулась домой из Шанхая
Шоу-бизнес
Анна Asti высказалась о диете на фоне слухов об РПП: «Иногда не успеваю поесть, потому что нервничаю»
Шоу-бизнес
«Плохо ходит»: поэт Илья Резник раскрыл состояние 87-летней Эдиты Пьехи
Шоу-бизнес
Вдова актёра Владимира Турчинского рассказала о жизни после его смерти: «Долго приходила в себя»
Шоу-бизнес
В Следственном комитете озвучили причину сильного пожара в ТЦ в Королёве
Происшествия
Учёные обнаружили над Солнцем огненную «птицу», в 10 раз превышающую размеры Земли – фото
Общество
«Мне бы этих поднять на ноги»: Филипп Киркоров заявил, что не готов стать отцом в третий раз
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров готовится перевезти прах матери в Москву: «Хотел бы, чтобы она была с папой»
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова о примирении Загитовой и Медведевой: «Сердятся непонятно за что»
Шоу-бизнес
«Агата Муцениеце предсказала, что моя жена родит»: Денис Кукояка рассказал об удивительном прогнозе подруги
Шоу-бизнес
«Поднимаю свой бокал, как много приятных поводов»: Лоза иронизирует из-за развода Батырева с женой
Шоу-бизнес
В Чите детям из малоимущих детей вручили билеты в цирк с надписью «Бедолага»
Общество
Собчак похвасталась обедом с Анджелиной Джоли на Каннском кинофестивале
Шоу-бизнес
«Она поняла, как это классно»: Дайнеко о решении Понарошку вернуться к мясной пище спустя 12 лет вегетарианства
Шоу-бизнес
«Предложу открыть там стоматологию»: Малахов сыронизировал над раскрывшим секрет белоснежной улыбки Тимати
Шоу-бизнес
Вертолёт Путина оказался в эпицентре атаки ВСУ в ходе визита в Курскую область
Спецоперация на Украине
Суд в Москве отменил взыскание долга по ЖКУ с Ренаты Литвиновой
Шоу-бизнес
«Не опровергаем развод»: Дмитрий Позов высказался о кризисе в отношениях с женой
Шоу-бизнес
Певец Шура признался, что чуть не умер от модных уколов для похудения
Шоу-бизнес
Пригожин устал от бесконечных проблем первой семьи: «Раздражает, что они все время жалуются. Это летит на меня осколками»
Шоу-бизнес
Униженная невеста Лепса обратилась к обидчику Вахрушеву: «Бумеранг существует!»
Шоу-бизнес
Адвокат Жорин объяснил, почему жених Семенович не сможет развестись ещё несколько лет
Шоу-бизнес
Минобороны сообщило о возвращении ещё 303 российских военных из плена ВСУ
Спецоперация на Украине
Алла Пугачёва публично обратилась к Кристине Орбакайте по важному поводу
Шоу-бизнес
В Гидрометцентре оценили прогнозы об аномально жарком лете в России
Общество
«Я уже в самолете. Багажа насчитали 105 кг»: Виктория Боня везёт домой камни с Эвереста
Шоу-бизнес