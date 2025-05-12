Все материалы автора
Анастасия Панченко
Психолог рассказала, как правильно выбрать профессию выпускнику
Общество
Гинеколог раскритиковала идею депутата о рецептуре противозачаточных таблеток
Общество
Психолог Кардиакос раскрыла, почему Ксения Бородина выбирает мужчин-абьюзеров
Шоу-бизнес
Агроном рассказал, как ухаживать за комнатными растениями в жару
Общество
Врач назвала страшные последствия популярной среди россиян операции
Здоровье
Диетолог раскритиковала уколы для похудения, которые чуть не погубили певца Шуру
Здоровье
Воронеж, Москва и Тула: Военэксперт раскрыл, куда могут долететь дальнобойные ракеты НАТО
Спецоперация на Украине
«Выражать чувства»: Гороскоп с 26 мая по 1 июня для всех знаков зодиака
Общество
«Холодный фронт» : Синоптик рассказал о погоде в Москве на ближайшие дни
Общество
Дачникам рассказали, как спасти растения в жару
Общество
«Убивают все живое»: Ученый раскрыл опасность воды из кулеров
Общество
«На грани истерики»: Политолог объяснил поведение украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле
Спецоперация на Украине
Синоптик рассказал о погоде в Москве на ближайшее время
Общество
Диетолог назвала болезнь, появляющуюся из-за употребления сырокопченой колбасы
Общество
Таролог предсказал исход переговоров России и Украины в Стамбуле
Спецоперация на Украине
Кинолог объяснил, что нельзя делать, когда собака спит
Общество
Диетолог рассказала, почему чревато «заедать» стресс шоколадом
Общество
Кардиолог перечислила неочевидные причины появления гипертонии
Здоровье
Психосоматолог назвала главный ключ к здоровым отношениям
Общество
«Обнулить историю»: Психосоматолог объяснила, как построить здоровые отношения внутри семьи
Общество
«Сексуальная циничность»: Психоаналитик объяснила, за что и как поплатилась жена Галустяна
Шоу-бизнес
«Буллинг из-за неординарности»: Психолог раскрыла, почему Сергей Соседов выбрал профессию критика
Шоу-бизнес
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло
Общество
Диетолог рассказал о пользе и вреде известной закуски
Общество
«Наговорил, не подумав»: Муфтий Аббясов осудил Мухутдинова за поддержку курьеров-бунтарей
Общество
«Кровь, пот и слезы»: Психоаналитик рассказала, какие люди могут добиться высот в Москве
Общество
«Дымится в штанах»: Психолог раскрыла истинную причину развода Галустяна с женой
Шоу-бизнес
Психолог перечислил причины снижения сексуальной активности в браке
Общество
Психолог раскрыл, как антидепрессанты влияют на либидо
Общество
Психолог назвала упражнение, которое поможет почувствовать самого себя
Общество
Психолог рассказала, как справиться с хронической усталостью
Общество
Психолог назвала симптомы хронической усталости
Общество