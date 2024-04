«Как фастфуд и резиновые бабы»: Сосо Павлиашвили высказался о музыке от нейросетей

Отмечается, что доступ к ресурсам был ограничен с конца марта по 10 апреля в рамках закона «о приземлении». Блокировке подверглись сайты компаний Kamatera Inc., WPEngine Inc., Bluehost Inc. и др.Ранее в список на «приземление» были внесены порталы четырёх из 12 хостеров. Однако затем решение было изменено и сайты Amazon Web Services Inc., GoDaddy.com LLC., Hetzner Online GmbH. и FastComet не подверглись блокировке.Ранее сообщалось, что часть зарубежных хостинг-провайдеров не подали заявки для включение в реестр Роскомнадзора, что означает легализацию в России. Они должны были зарегистрироваться в реестре до 1 февраля 2024 года.Роскомнадзор не видит необходимости в ограничении работы Telegram в РФРоскомнадзор назвал число заблокированных за терроризм Telegram-каналов Роскомнадзор ограничил доступ к сайту словаря жестовых языков Spread the Sign