«Как фастфуд и резиновые бабы»: Сосо Павлиашвили высказался о музыке от нейросетей

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Российский певец и композитор Сосо Павлиашвили заявил, что написанные человеком произведения всегда будут лучше, чем сгенерированные нейросетью.
По словам музыканта, произведённое человеком творчество всегда будет гораздо ценнее.
По мнению артиста, сгенерированную нейросетями музыка также можно сравнить с фастфудом. Есть люди, которым важно быстро и сытно поесть, а есть те, кто всегда больше будет ценить вкус и силы, которые вложены в приготовление блюда.
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«Во всяком случае, всегда будут люди, которые больше будут ценить искусственный цветок, а не живой. Точно так же красивая женщина отличается от красивой резиновой бабы», — заявил Павлиашвили в беседе с NEWS.ru.
По мнению артиста, сгенерированную нейросетями музыка также можно сравнить с фастфудом. Есть люди, которым важно быстро и сытно поесть, а есть те, кто всегда больше будет ценить вкус и силы, которые вложены в приготовление блюда.
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Евгения Парфентьева