Экономист Лобода спрогнозировал рост цен авиабилетов на внутренние рейсы

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Экономист Андрей Лобода заявил, что стоимость авиабилетов на внутренние рейсы по России может вырасти на 30% к концу года.
«Компании выживают и за счёт поддержки государством внутренних перевозок. При этом, субсидии не касаются перелётов, которыми пользуется большая часть населения. Именно поэтому мы ожидаем дальнейшего роста стоимости на авиабилеты в декабре приблизительно на треть на востребованных туристических направлений, это классический сезонный фактор», — пояснил в беседе с Газета.ру Лобода.
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Мелисса Тимофеева