Аналитик предсказал рост цен на гречку из-за дефицита

Фото: IStock/Olena Vasylieva
По последним данным Росстата, в ноябре 2023 года средние потребительские цены на гречку (ядрицу) в России сократились на 22,5% по сравнению с прошлым годом, достигнув уровня 88,8 рубля за килограмм.
«Динамика циклична как с точки зрения объемов производства, так и с точки зрения цен. Мы видели серьёзный рост цен в сезоне 2021-2022 годов. Тогда цены выросли, и производители начали выпускать больше продукции, из-за чего в 2023 году мы видели лучшие показатели урожая. Объём производства надавил на цены, из-за чего они сейчас снизились. Всё повторится с точностью наоборот в 2024-2025 году, когда производители поймут, что выращивать гречку не так выгодно, они будут меньше её засеивать, будет меньше производства, и цены опять пойдут вверх, так как спрос будет недостаточно хорошо удовлетворен», — отметил Федяков.Читайте также:
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Екатерина Шмакова