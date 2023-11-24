Названы даты открытия магазинов пришедшего на смену Decathlon бренда

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Сеть спортивных магазинов Desport, которые пришли на замену ретейлеру Decathlon, начнет работу в РФ до конца 2023 года. Об этом заявил замглавы Минпромторга Российской Федерации Виктор Евтухов, сообщает ТАСС.
«Desport намерен открыть свои спортивные магазины в последнюю неделю ноября — в начале декабря. Первые магазины откроются в Москве и Санкт-Петербурге, а затем и в других городах России», — сообщил замглавы министерства.Отчаивается, что до конца этого года постепенно откроются 30 магазинов. Ассортимент будет постепенно увеличиваться за счет собственных марок сети и других известных производителей.
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Алина Юрчак