Аналитик Демура назвал «игрой цифр» реальный уровень инфляции

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Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура объяснил информацию ЦБ РФ о быстром росте денежной массы за последние месяцы.
Он также высказал мнение о том, что официальная информация Росстата об уровне инфляции является вполне достоверной.
А директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец высказался о благополучии как покупательной способности зарплат и отметил, что за последние шесть лет этот показатель сильно не изменился.
Ранее экономист Андрей Лобода заявил, что в этом году рост реальных доходов населения продолжиться, и этой тенденции будет способствовать фактор нехватки кадров.
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«Цифры инфляции зависят от состава потребительской корзины, так как те цифры, которые публикуются ЦБ, Росстатом, не совсем точны в том смысле, чтобы иметь такую инфляцию, у вас потребительская корзина должна соответствовать доходу где-то 400 тыс., так как разные товары имеют разные веса. Хотя надо посмотреть на медианный доход, а не на средний. Это игра цифр», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Демура.
«Росстат считает покупательную способность доходов населения — количество мяса, молока, яиц и прочее, что можно купить на денежных доход россиянина в месяц. И если мы возьмём динамику за последние шесть лет, никакого серьёзного прогресса не увидим, но и падения тоже не увидим», — отметил в беседе с «Царьградом» Зубец.
Ранее экономист Андрей Лобода заявил, что в этом году рост реальных доходов населения продолжиться, и этой тенденции будет способствовать фактор нехватки кадров.
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Мелисса Тимофеева