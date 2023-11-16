В российском регионе перевернулся школьный автобус с 14 детьми

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В Приморском крае произошло опрокидывание школьного автобуса с 14 детьми, направлявшимися в школу № 1. Об этом сообщает канал Telegram Mash.
Информация уточняет, что школьники путешествовали из Вольно-Надеждинского, Ключевого и Рыбачьего поселков.
По информации издания, из-за гололеда водитель потерял управление транспортным средством, что привело к съезду автобуса в кювет.
В результате происшествия пострадали восемь детей, из которых шестеро были доставлены в больницу для госпитализации.
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Артем Кузьмин