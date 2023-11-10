Назван стройматериал, который дешевеет зимой в 3 раза

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Зимой значительно дешевеют газобетонные блоки, из которых возводятся межкомнатные перегородки.
Цены на такие блоки снижаются в 3 раза. Выгодные для покупки стройматериалы перечислил технический директор компании по торговле стройматериалами Юрий Савицкий, сообщает газета «Аргументы и Факты».
Почти незаметно дешевеют сухие смеси, краски, материалы для утепления и шумоизоляции. Цены на обои, ламинат и паркет остаются без изменений. Не влияет сезон на стоимость услуг отделочников.
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Почти незаметно дешевеют сухие смеси, краски, материалы для утепления и шумоизоляции. Цены на обои, ламинат и паркет остаются без изменений. Не влияет сезон на стоимость услуг отделочников.
«Однако то, что материалы для черновой отделки зимой дешевеют, неслучайно. Наружные работы в это время не ведутся, а добиться высокого качества внутренней отделки труднее. При низких температурах на улице помещения нельзя проветривать, в них возникает парниковый эффект, штукатурка стен и стяжка пола долго не сохнут и могут потрескаться, если эти обстоятельства не учитывать», — объясняет Юрий Савицкий.Материалы можно приобретать заранее, но ремонт разумнее отложить до марта-апреля. Важно позаботиться о правильном хранении материалов: сохранить упаковку и найти сухое помещение, где температура выше нуля градусов Цельсия.
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Мария Фирсова