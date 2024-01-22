Обозреватель Арбузов: Цены на авто КНР 2022-2023 года могут упасть в начале года

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Эксперт портала drom.ru Сергей Арбузов заявил, что в начале этого года цены на китайские автомобили 2022-2023 года могут снизиться.
«В остальном никаких предпосылок к снижению рекомендованных розничных цен в 2024 году нет. Помимо этого, в 2024 году еще больше увеличится средний срок владения автомобилем. Часть покупателей, лишённая возможности приобрести новый автомобиль нероссийского производства, переориентируется на рынок подержанных машин», — добавил в беседе с RuNews24.ru Арбузов.
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