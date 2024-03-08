Россияне перестают покупать машины с пробегом свыше 250 тысяч км

У покупателей московских магазинов возникли проблемы с покупкой алкоголя и сигарет, пишет РБК. Кассиры связывают это со сбоев в работе ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система), но в Росалкогольтабакконтроле опровергают проблемы с системой.