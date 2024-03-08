Россияне перестают покупать машины с пробегом свыше 250 тысяч км

Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский
В феврале автомобили с пробегом свыше 250 тыс. км покупали в два раза меньше, чем в январе, рассказали «Российской газете» эксперты автомобильной системы Pango Cars.
Если в январе на долю данной категории приходилось 14% от всех продаж, то в прошлом месяце этото показатель сократился в 2 раза — до 7%. Ассортимент же не изменился: в топ-5 входят Lada, Toyota, Hyundai, Ford и Nissan.
25% российских водителей в феврале по-прежнему предпочитали покупать автомобиль с пробегом от 100 тыс. до 150 тыс. км, 23% приобретали машину с пробегом от 150 тыс. до 200 тыс. км. Транспортное средство с пробегом от 50 тыс. до 100 тыс. км и от 200 тыс. до 250 тыс. км — по 17% и 15% соответственно, с пробегом до 50 тыс. км — 6%.
В целом в последний зимний месяц наиболее популярными брендами автомобилей с пробегом, как и в январе, остались Kia, Hyundai и Lada. Сохранилась также январская тенденция на внедорожники (40%). Далее предпочтение отдавалось седанам — 30% и только потом пятидверным хэтчбэкам (17%).
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25% российских водителей в феврале по-прежнему предпочитали покупать автомобиль с пробегом от 100 тыс. до 150 тыс. км, 23% приобретали машину с пробегом от 150 тыс. до 200 тыс. км. Транспортное средство с пробегом от 50 тыс. до 100 тыс. км и от 200 тыс. до 250 тыс. км — по 17% и 15% соответственно, с пробегом до 50 тыс. км — 6%.
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Ювелина Бернст