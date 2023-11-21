Стало известно, почему жильцы домов переплачивают за отопление

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Постоянно открытые окна в подъездах зимой способны привести к двойной переплате за тепло его жильцами.
ОБ этом рассказала директор партнерства АНП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая, пишет РИА Новости.
По её словам, в среднем, чтобы нагреть многоквартирный дом до нормативной температуры в декабре в северных российских регионах, требуется 700 гигакалорий, а в южных — 300.
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По её словам, в среднем, чтобы нагреть многоквартирный дом до нормативной температуры в декабре в северных российских регионах, требуется 700 гигакалорий, а в южных — 300.
«Открываются окна, и тепло теряется в объемах, требуемых для нагрева дома. Чтобы полностью дом остыл при температуре -15 градусов, нужен час. В домах с классом энергоэффективности от D и ниже в случае открытых окон, по сути, можно получить стоимость как за двойное отопление», —рассказала Татьяна Вепрецкая.Директор Института строительства и ЖКХ ГАСИС НИУ ВШЭ Олег Рубцов сообщил, что основные теплопотери здания (около 80%) происходят через наружные стены и окна.
«Площадь окон подъездов может составлять до 20% остекления. Предположим, что до 10% окон в подъездах могут быть открыты. С учетом полностью открытого окна можно оценить общие потери тепла до 3%. Следует учитывать, что оплата этих процентов в основном ложится на собственников. Это может дать увеличение счета за тепло до 10%», — рассказал Олег Рубцов.В случае, если открытые окна в местах общего пользования ведут к серьезным теплопотерям, управляющие компании обычно убирают с них ручки на отопительный сезон, а иногда устанавливают замки.
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Мария Фирсова