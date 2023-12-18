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Консультант Гордиенко: Лучше инвестировать вместо хранения средств в тумбочке

18 декабря 2023, 16:25
Фото: istockphoto.com/Sakorn Sukkasemsakorn

Фото: istockphoto.com/Sakorn Sukkasemsakorn

Инвестиционный банкир, финансовый консультант Дарья Гордиенко рекомендовала россиянам вместо хранения денег в тумбочке инвестировать их.
Такой метод, по словам эксперта, поможет не потерять средства.

«Так, если вы отложили 100 тыс. рублей на полочку, то через год вы сможете купить на эти деньги продуктов намного меньше, чем в данный момент. В наши дни развиты банковские и брокерские сервисы, поэтому нет смысла хранить деньги в тумбочке», — поделилась в беседе с Газета.ру Гордиенко.


Кроме того, физические деньги в доме могут быть утрачены из-за объективных обстоятельств: пожара, наводнения и т.д.

При этом, считает эксперт, иметь при себе наличные деньги всё-таки нужно на случай непредвиденных ситуаций и трат.

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