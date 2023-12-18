Консультант Гордиенко: Лучше инвестировать вместо хранения средств в тумбочке

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Инвестиционный банкир, финансовый консультант Дарья Гордиенко рекомендовала россиянам вместо хранения денег в тумбочке инвестировать их.
Такой метод, по словам эксперта, поможет не потерять средства.
Кроме того, физические деньги в доме могут быть утрачены из-за объективных обстоятельств: пожара, наводнения и т.д.
При этом, считает эксперт, иметь при себе наличные деньги всё-таки нужно на случай непредвиденных ситуаций и трат.
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«Так, если вы отложили 100 тыс. рублей на полочку, то через год вы сможете купить на эти деньги продуктов намного меньше, чем в данный момент. В наши дни развиты банковские и брокерские сервисы, поэтому нет смысла хранить деньги в тумбочке», — поделилась в беседе с Газета.ру Гордиенко.
При этом, считает эксперт, иметь при себе наличные деньги всё-таки нужно на случай непредвиденных ситуаций и трат.
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Мелисса Тимофеева