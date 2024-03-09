За первые два месяца 2024 года производство алкоголя в России выросло на 12,7%

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В январе-феврале 2024 года российские алкогольные предприятия 26,863 млн декалитров (дал) алкогольных напитков (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи). Это на 12,7% больше, чем в 2023 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.
По данным ведомства, спиртных напитков крепостью выше 9°С с начала года произведено 15,37 млн дал, что на 7% больше, чем в январе-феврале 2023 года. Из них произвели 10,362 млн дал водки. По сравнению с аналогичным периодом минувшего года объем производства вырос на 5,5%.
Винодельческие предприятия за это время произвели 4,444 млн дал виноградных вин, что на 31,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выпуск игристых вин вырос на 25,6%, до 2,08 млн дал, ликерных вин — на 40%, до 242,63 тыс. дал.
При этом снизилось производство коньяка — на 5,4% (до 1,157 млн дал) и слабоалкогольных напитков — на 5,7% (до 2,76 млн дал).
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Винодельческие предприятия за это время произвели 4,444 млн дал виноградных вин, что на 31,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выпуск игристых вин вырос на 25,6%, до 2,08 млн дал, ликерных вин — на 40%, до 242,63 тыс. дал.
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Ювелина Бернст