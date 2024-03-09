За первые два месяца 2024 года производство алкоголя в России выросло на 12,7%

В январе-феврале 2024 года российские алкогольные предприятия 26,863 млн декалитров (дал) алкогольных напитков (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи). Это на 12,7% больше, чем в 2023 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.