За три года существования платформа «Мой экспорт» собрала 23 000 пользователей

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За три года существования цифровая платформа «Мой экспорт» собрала более 23 тысяч пользователей, об сообщает «Российский экспортный центр».
Цифровая платформа, которая позволяет предпринимателям получить доступ к услугам, необходимым на всех этапах экспортного цикла, была создана 26 ноября 2020 года. Тогда её пользователям было доступно только 14 услуг, а уже сегодня их количество достигло 116.
Напомним, ранее стало известно о появлении новой опции на онлайн-платформе «Моем экспорте». С октября 2023 года все её пользователи получили возможность размещать свою продукцию в демонстрационно-дегустационных павильонах.
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«За год число компаний, зарегистрированных на «Моем экспорте», выросло почти на 70 процентов. В течение 2023 года было оказано более 86 тысяч услуг, а всего же за время существования платформы свыше 115 тысяч услуг», — прокомментировала развитие платформы генеральный директор «Российского экспортного центра» Вероника Никишина.
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Евгения Парфентьева