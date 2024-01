«Мы чуть жизни не лишились»: в Кузбассе машина чудом проскочила между двумя фурами — видео

Your browser does not support HTML5 video.









На записи с видеорегистратора видно, как водитель замечает две приближающие фуры, одна из которых движется по встречной полосе. При этом, дорога ограждена с двух сторон отбойниками, из-за чего не получилось бы съехать в кювет.Водитель снижает скорость и, сопровождая все нецензурной лексикой, умело проезжает между большегрузами. В авто также ехал пассажир. Обсуждая ситуацию, мужчины обсуждают, что чуть не лишилась жизни.Водитель сообщил, что у его машина повреждены бампер, крыло и зеркало Он заявил, что не смог разглядеть номер выехавшей на встречную полосу фуры.В Южной Корее разбился американский F-16 Суд в Брянской области на 13 лет осудил поджигателя релейного шкафа

