Продюсер Рудченко назвал артистов, которые станут звёздами в 2024 году

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Продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru рассказал о российских артистах, которые имеют большой потенциал и могут стать звёздами этого года.
По его словам, молодая исполнительница Mary Gu обладает большим потенциалом. Её песни и клипы стремительно набирают популярность, за счёт чего о ней знает уже большое количество людей.
Также собеседник NEWS.ru приводит певца Amirchik, который выделился на концерте, посвящённом памяти солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, где исполнил композицию «Розовый вечер». Также у артиста довольно активная гастрольная деятельность.
Последним потенциальным звёздным артистом 2024 года, по мнению Рудченко, может стать A.V.G. Это некий «кальянный» рэп, который быстро набирает популярность у российских слушателей. Такая музыка, хоть и не обладает глубоким смыслом, но вызывает желание танцевать и легко ложится на слух. Клипы исполнителя уже вовсю транслируются на музыкальных телеканалах.
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Также собеседник NEWS.ru приводит певца Amirchik, который выделился на концерте, посвящённом памяти солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, где исполнил композицию «Розовый вечер». Также у артиста довольно активная гастрольная деятельность.
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Анастасия Чинкова