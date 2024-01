Продюсер Рудченко назвал артистов, которые станут звёздами в 2024 году

«Все проясню: большинство новостей — это мусор!!! Вокруг говорят, что я обращаюсь к случайным людям и пишу новый альбом… Я никогда не вернусь в музыкальную индустрию!!! <...> За последние два года я написала более 20 песен для других людей!!! Я — гострайтер, и мне это очень нравится!!!», — отметила Спирс (орфография сохранена).









Ранее газета The US Sun и издание Page Six сообщали, что предложения написать песни для альбома-возвращения артистки получили Charli XCX и Джулия Майклс.Исполнительница уже обещала держаться подальше от индустрии и объяснила свой уход из музыки тем, что это ее способ сказать «Пошли вы». Последний на сегодняшний день студийный альбом Спирс, "Glory", вышел ещё в 2016 году и был продан тиражом в 157 тысяч копий в первую же неделю.16 августа 2023 года появилась новость о разводе Бритни Спирс и её супруга Сэма Асгари. По слухам, Спирс изменяла мужу.