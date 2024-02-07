Аналитик Разуваев спрогнозировал разрешение украинского конфликта в этом году

Руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что самозанятые мастера маникюра могут быть опасны, поскольку они могут не соблюдать санитарно-эпидемиологические и иные нормы, что может нести опасность для клиента.