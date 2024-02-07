Аналитик Разуваев спрогнозировал разрешение украинского конфликта в этом году

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Финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что украинский конфликт разрешится в этом году.
Это, по его мнению, позволит западным компаниям, в том числе и сети магазинов IKEA, вернуться в Россию.
Ране стало известно, что покинувшая российский рынок шведская компания IKEA продлила права на свой товарный знак до 2033 года.
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«По моему мнению, это даже больше ощущение, что в текущем году украинский вопрос разрешится. С нас не снимут санкции, но разморозят наши резервы, а мы разморозим их инвестиции на Московской Бирже. Плюс не будет запрета на возвращение в Россию. Кто захочет — тот вернётся. Я думаю, в IKEA на это надеются», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Разуваев.
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Мелисса Тимофеева