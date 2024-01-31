Депутат Леонов назвал один минус Lada Vesta

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Депутат Госдумы Олег Леонов заявил, что минусом автомобиля Lada Vesta является низкий потолок.
«Из минусов Vesta по сравнению с иномарками — более низкий потолок. Для меня не проблема, я человек среднего роста. Но если пассажир будет повыше, он будет в потолок упираться. И нет центрального подлокотника, руку положить некуда», — пояснил в беседе с Газета.ру Леонов.
Парламентарий также заявил и о преимуществах машины, таких, как разъём USB для зарядки смартфонов.
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