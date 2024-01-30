Дизайнер Антелава перечислила самые непрактичные решения в интерьерах

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Руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьерной компании Вероника Антелава заявила, что непрактичными решениями в интерьере являются тёмные напольные покрытия, однотонные столешницы, шкафы-купе.
«На тёмных напольных покрытиях всегда заметны соринки, пыль, шерсть от домашних питомцев. И если вы не готовы ежедневно делать уборку для поддержания презентабельности помещения и чистоты в нем, то я рекомендую остановить свой выбор на покрытиях «средней» тональности, а также вариантах с мелким рисунком, на которых любой сор менее заметен», — отметила в беседе с Газета.ру Антелава.
Ранее стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» заявила, что возвращение оверсайз, стиль библиотекаря и тихая роскошь. По её мнению, так можно охарактеризовать последние тренды года.
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