Финэксперт Матвеева рекомендовала следить за доходами и расходами

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Финансовый консультант Ольга Матвеева заявила, что для эффективного контроля бюджета нужно вести учёт доходов и расходов.
«Чтобы метод действительно был эффективным, не забывайте своевременно вносить всю информацию. Обозначьте себе конкретные сроки. Например, раз в неделю или в месяц в фиксированный день. Имея перед глазами и доходы, и расходы вам будет проще ориентироваться в финансовых возможностях, определить цели по накоплениям и планировать крупные покупки», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Матвеева.
Для этого можно использовать специальные мобильные сервисы и приложения.
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