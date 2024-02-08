Стало известно, какие цветы заменят гвоздики

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Флорист, руководитель цветочного центра Дарья Старостина заявила, что гвоздики, поставки которых из Эквадора запретили в России, можно заменить хризантемами.
Флорист, руководитель цветочного центра Дарья Старостина заявила, что гвоздики, поставки которых из Эквадора запретили в России, можно заменить хризантемами.
По её словам, такие цветы не только подойдут к любому событию или мероприятию, но и смогут гармонично смотреться как в монобукете, так и в цветочных композициях.
Ранее доктор экономических наук Леонид Холод заявлял, что запрет на импорт гвоздик из Эквадора вызовет рост цен на эти цветы.
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«Хризантемы стоят почти так же, как и гвоздики. Кроме того, эти цветы долго не вянут и не теряют свой красивый вид. За ними легко ухаживать, потому что им не требуется особых условий. Они могут простоять в вазе неделю и не осыпаться», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Старостина.
Ранее доктор экономических наук Леонид Холод заявлял, что запрет на импорт гвоздик из Эквадора вызовет рост цен на эти цветы.
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Мелисса Тимофеева