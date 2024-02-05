Экономист Холод предрёк рост цен на гвоздики

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Доктор экономических наук Леонид Холод заявил, что запрет на импорт гвоздик из Эквадора вызовет рост цен на эти цветы.
«Цены вырастут, экономический закон един. Если закрывают значимый канал поставок, каким является Эквадор, то будут проблемы с товаром на рынке. Это приведет к логическому увеличению стоимости из-за дефицита. Нужно время, чтобы найти новых поставщиков и наладить поставки, чтобы уравнять дисбаланс спроса и предложения», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Холод.
Он отметил, что налаживание поставок цветов и переориентация на других поставщиков займёт время, а потому, скорее всего, к 8 марта стоимость на гвоздики будет максимальной.
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