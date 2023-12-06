Глава Циан.Аналитики Попов: В России ожидается падение ставок съёма жилья

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Руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов заявил, что на рынке аренды недвижимости в России ожидается падение ставок съёма жилья на 3-5%.
Он уточнил, что такое положение дел ожидается в январе, поскольку начало года всегда характеризуется подобными процессами.
Ранее член российской Гильдии риэлторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков заявлял, что в случае, если ЦБ не понизит ключевую ставку, цены на недвижимость в декабре повышаться не будет.
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«В начале года сокращается выбор квартир под сдачу, а ставки аренды снижаются не кардинально — не на десятки процентов. На протяжении последних нескольких недель средние ставки аренды в крупных городах почти не меняются. Это происходит после продолжительного периода их роста, который начался в июне», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Попов.
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Мелисса Тимофеева