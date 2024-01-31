В России выросли продажи кондиционеров

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Продажи кондиционеров в России в декабре-январе выросли на 35% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Аналитики ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» отметили, что такая ситуация может быть связана с новогодними морозами и акциями.
Ранее агентство Reuters сообщило, что в декабре деловая активность в российском производственном секторе продемонстрировала свои самые высокие темпы роста за последние семь лет.
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«Многие россияне решили приобрести сплит-системы, чтобы не испытывать дискомфорта от жары летом и избежать осеннего ажиотажа и повышения цен. Кроме того, такие кондиционеры могут заменить обогревательные приборы зимой», — приводит Газета.ру сообщение специалистов.
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Мелисса Тимофеева