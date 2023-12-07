Озвучена стоимость салата «Мимоза»

Фото: istockphoto.com/voloshin311
Специалисты платформы фискальных данных «Такском» подсчитали индекс салата «Мимоза», который в среднем по России в ноябре — декабре 2023 года составила 368 рублей 82 копейки.
Отмечается, что для расчётов аналитики использовали стоимость основных ингредиентов блюда, в числе которых сыр, морковь, лук, яйца, рыбные консервы и майонез.
Как передаёт RT, самым дорогим ингредиентом «Мимозы» стали рыбные консервы.
Специалисты для анализа и подсчёта при исследовании использовали 53 млрд кассовых чеков.
Ранее стало известно, что куриное мясо в РФ за неделю с 28 ноября по 4 декабря стало дешевле впервые с середины апреля, но продолжают дорожать яйца и огурцы. Куриные яйца прибавили в цене 4,23% против 4,37% неделей до этого, а, если анализировать показатели с начала года, то они подорожали на 42,41%.
Читайте также:
Росстат: мясо кур подешевело, а яйца и огурцы выросли в цене
Экономист Масленников назвал рост цен на куриные яйца закономерным
Россиян призвали переходить на подсобные хозяйства из-за роста цен на яйца
Как передаёт RT, самым дорогим ингредиентом «Мимозы» стали рыбные консервы.
Ранее стало известно, что куриное мясо в РФ за неделю с 28 ноября по 4 декабря стало дешевле впервые с середины апреля, но продолжают дорожать яйца и огурцы. Куриные яйца прибавили в цене 4,23% против 4,37% неделей до этого, а, если анализировать показатели с начала года, то они подорожали на 42,41%.
Читайте также:
Росстат: мясо кур подешевело, а яйца и огурцы выросли в цене
Экономист Масленников назвал рост цен на куриные яйца закономерным
Россиян призвали переходить на подсобные хозяйства из-за роста цен на яйца
Мелисса Тимофеева