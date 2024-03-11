Россиянам раскрыли, какие цветы лучше сажать в марте

В январе-феврале 2024 года российские предприятия произвели 26,863 млн декалитров (дал) алкогольных напитков (не считая пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи). Это на 12,7% больше, чем в 2023 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.