Россиянам раскрыли, какие цветы лучше сажать в марте

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Специалисты рекомендовали садоводам сажать на рассаду в марте такие растения, как петуния, львиный зев, эхинацея, лобулярия.
«Лобелия — теплолюбивое растение, рассада которого не выносит засухи и нуждается в регулярном поливе», — добавила Общественная Служба Новостей.
Коме того, в этот период можно посадить вербену, иберис, клеому, виолу.
Ранее аллерголог Гульнара Меметова рассказывала, на какие цветы чаще всего возникает аллергическая реакция. Она отмечала, что возбудителем аллергии может стать любая часть цветка, однако, чаще всего аллергики всё же страдают от пыльцы растений. Наиболее опасными для них являются астры, георгины, герберы, хризантемы, ромашки и гипсофилы.
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