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Россиянам рассказали о необычном способе избежать лишних трат

Финэксперт Коннова рекомендовала совершать покупки в наушниках
14 ноября 2023, 17:31
Фото: istockphoto.com/iprogressman

Фото: istockphoto.com/iprogressman

Финансовый консультант Ирина Коннова заявила, что во избежание лишних трат можно делать покупки в наушниках, чтобы не отвлекаться на посторонние шумы.
«В супермаркетах часто играют медленные, умиротворяющие мелодии. Считается, что они побуждают нас проводить у полок с продуктами больше времени и делать больше ненужных покупок. Чтобы избежать этого эффекта, совершайте покупки в наушниках», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Коннова.

Она также отметила, что на лишние траты, в частности на продукты, негативно влияют нездоровые перекусы.


По её мнению, также нужно избегать покупок товаров впрок.

Ранее в пресс-службе государственной системы маркировки «Честный знак» сообщили о росте продаж валенок, в том числе и онлайн-продаж, которые за девять месяцев года выросли на 43%.

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#продукты
#покупки
#рф
#рекомендации
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Росстат: мясо кур подешевело, а яйца и огурцы выросли в цене
06 декабря 2023, 19:33

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Куриное мясо в РФ за неделю с 28 ноября по 4 декабря стало дешевле впервые с середины апреля, но продолжают дорожать яйца и огурцы.
Куриные яйца прибавили в цене 4,23% против 4,37% неделей ранее, а, если анализировать показатели с начала года, то они подорожали на 42,41%. Огурцы подорожали на 10,38%. Цена на сахар пошла вниз на 1,57%. 

Капуста и бананы подорожали на 0,9%, помидоры и картофель – на 0,5%. 

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу страны принять меры для увеличения внутреннего производства мяса кур и яиц. Это поручение было дано на фоне роста цен на куриные яйца.

Однако председатель Союза потребителей России Петр Шелищ отметил, что планирование «яйценоскости» не поможет увеличить объёмы производства. Об этом он рассказал в эфире «Радио 1».

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#продукты
#цены
#новости
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Экономист Масленников назвал рост цен на куриные яйца закономерным
06 декабря 2023, 18:32

Фото: istockphoto.com/Chalabala

Экономист, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников объяснил, что резкий рост стоимости куриных яиц является вполне закономерным.
По его словам, это произошло из-за переключения спроса граждан на курицу и куриные яйца после взлёта цены на мясо из индейки.

«До этого у нас было достаточно серьёзное подорожание мяса, началось оно с подорожания индейки. Оставалось куриное мясо и куриные яйца, как наиболее доступные для малообеспеченных граждан продукты. И это, естественно, переключило спрос, который резко вырос», — отметил в беседе с Pravda.Ru Масленников.

Для того, чтобы исправить эту ситуацию, считает эксперт, необходимо увеличивать предложение не менее чем на 5%. При этом, в силу объективных обстоятельств, сделать это быстро никак не получится.

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#яйца
#продукты
#мясо
#цены
#спрос
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Глава Циан.Аналитики Попов: В России ожидается падение ставок съёма жилья
06 декабря 2023, 16:04

Фото: istockphoto.com/LENblR

Руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов заявил, что на рынке аренды недвижимости в России ожидается падение ставок съёма жилья на 3-5%.
Он уточнил, что такое положение дел ожидается в январе, поскольку начало года всегда характеризуется подобными процессами.

«В начале года сокращается выбор квартир под сдачу, а ставки аренды снижаются не кардинально — не на десятки процентов. На протяжении последних нескольких недель средние ставки аренды в крупных городах почти не меняются. Это происходит после продолжительного периода их роста, который начался в июне», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Попов.

Ранее член российской Гильдии риэлторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков заявлял, что в случае, если ЦБ не понизит ключевую ставку, цены на недвижимость в декабре повышаться не будет.

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#эксперт
#недвижимость
#цены
#аренда
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Расходы россиян на техобслуживание авто выросли в 2 раза
Autonews: в России выросли расходы на техобслуживание автомобилей в 2 раза
06 декабря 2023, 11:45

Фото: IStock/Nataliya Rodina

По итогам 10 месяцев нынешнего года средние расходы российских владельцев автомобилей на техобслуживание выросли в вдвое (на 51%) по сравнению с тем же периодом 2021 года.
Расходы достигли уровня в 15 780 рублей, а в Москве — 20 313 рублей. К периоду сс января по октябрь прошлого года увеличение составило 12%, пишет Autonews, ссылаясь на статистические данные участников рынка.

Тенденция сохранилась и в ноябре. Эксперты сделали вывод, что с октября по ноябрь нынешнего года россияне потратили на проведение техобслуживания автомобилей около 20 тысяч рублей.

В Москве подобные траты достигают 25 тысяч. Подсчеты проводили на основе агрегированной обезличенной информации ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». 

Выросли и средние чеки покупок автомобильных товаров в спецмагазинах. Они равняются 3588 рублям. В сравнении с аналогичном периодом 2022 года показатель вырос на 18%, а с январем-октябрем 2021 года— на 22%. 

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#автомобили
#машины
#новости
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Lestate будет развивать в РФ сеть магазинов с товарами от Adidas
06 декабря 2023, 10:22

Фото: РИА Новости/Анна Раткогло

Дистрибутор западных спортивных брендов Lestate намерен продавать продукцию Adidas и Reebok в своей сети ASP, которая запускается в России.
Об этом «Ъ» сообщил руководитель отдела маркетинга компании Илья Комиссаров. С его слов, первый магазин откроют уже на нынешней неделе в аутлете «Белая дача» в Москве.

Число магазинов под вывеской ASP пока не определено. Комиссаров объяснил, что расширение розничной сети будет проходить пошагово. Lestate уже реализует одежду и обувь от Nike, ещё одного иностранного ритейлера, который прекратил бизнес в России после начала СВО. 

Ранее сообщалось, что hоссийские власти готовятся к уходу «Ашана», Globus и Metro. Из России могут уйти крупные зарубежные продуктовые торговые сети. В их числе «Ашан», «Атак», немецкие Metro Cash & Carry, Globus, Selgros. О существующих рисках сообщают в Минпромторге, пишут «Известия».

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#магазины
#одежда
#обувь
#потребитель
#товары
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Российские власти готовятся к уходу «Ашана», Globus и Metro
«Известия»: Минпромторг прогнозирует риски ухода «Ашана», Globus и Metro из РФ
06 декабря 2023, 10:14

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Из России могут уйти крупные зарубежные продуктовые торговые сети.
В их числе «Ашан», «Атак», немецкие Metro Cash & Carry, Globus, Selgros. О существующих рисках сообщают в Минпромторге, пишут «Известия».

Всего компаниям принадлежит 483 торговых объекта в 49 российских регионах, в собственности также распределительные центры и производства товаров. К каждой торговой сети относится более двух тысяч поставщиков товаров и сырья и более 50 тысяч работников различных специальностей.

В данный момент в стране действует закон о торговле, запрещающий ретейлерам бесконтрольный рост в субъектах: компании не имеют права проводить сделки по слиянию и поглощению, если их доля в рамках муниципалитета или округа уже на уровне 25% в денежном выражении. 

Запрет был снят в июне 2023 года после ухода из РФ финской компании Prisma. В итоге удалось сохранить рабочие места сотрудников и доступность продуктов.

Минпромторг предлагает продлить действие меры и на следующий год. Тогда российские торговые компании смогут без препятствий скупать активы иностранных ретейлеров.

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#магазины
#россия
#новости
#общество
#минпромторг
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Крупнейший российский ретейлер бытовой техники сменил логотип
Группа «М.Видео» сменила логотип в рамках ребрендинга
06 декабря 2023, 08:56

Фото: istock / starush

Крупный ретейлер техники и электроники «М.Видео» сменил логотип. О ребрендинге и смысле изменений рассказал главный управляющий директор компании Сергей Ли, пишет РБК.

Он рассказал, что в новом логотипе изменилась буква «М», которая не менялась с 1994 года. Она стала крупнее, буквы в слове «видео» станут прописными, их шрифт станет печатным, а не рукописным, как было раньше. Также поменялся оттенок  красного цвета. Он стал ярче и приятнее глазу. 

Ли уточнил, что ребрендинг делался для того, чтобы буква «М» стала главной образующей всех суббрендов компании: M.Сlub, «М.Сервис», «М.Рассрочка» и других. 

В рамках ребрендинга также изменилась и подпись под логотипом. Теперь вместо «Онлайн / Быстро / Рядом» будет фраза «Главный эксперт по технике».

Ранее сообщалось, что осудившая спецоперацию певица Вера Брежнева потеряла последний бизнес в России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#эксперт
#видео
#сервис
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#онлайн
#бренд
#бизнес
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Эксперт по недвижимости Саввина рассказала о лучшем этаже для проживания
Риэлтор Саввина: квартиры на первом этаже стоят меньше из-за минусов
06 декабря 2023, 08:14

Фото: iStock/Nuttawan_Jayawan

Этаж, на котором расположена квартира, для многих покупателей может стать фактором при покупке нового жилья.
Об этом говорит директор по продажам экосистемы недвижимости «Метр квадратный» Наталья Саввина, пишет «Лента.ру». 

К примеру, если в квартире будут жить маленькие дети, люди с ограниченными возможностями или пенсионеры, то первые этажи для них более удобные и комфортные. 

«Нет зависимости от исправности лифта, легко наблюдать за ребенком из окна, экономия на услугах грузчиков, больше возможностей для эвакуации при чп и прочее», —назвала преимущества первого этажа Наталья Саввина.
При этом чем ниже квартира, тем выше вероятность образования сырости, запахов из подвала или с улицы. Также на первых этажах выше уровень шума. Иногда покупателей настораживает наибольшая доступность квартиры для воров, которые способны забраться через окно.

«Учитывая все эти факторы, квартиры на первом этаже, как правило, стоят дешевле, что для многих будет большим плюсом»,-говорит Наталья Саввина.
А вот жильё на «средних» этажах (с 4 по 10) исключают многие недостатки первого этажа. 

«Чем выше квартира, тем меньше шансов, что в неё будут заглядывать прохожие, а значит, завешивать окна плотными шторами нет необходимости. Также для жильцов «золотой середины» проще организовать доступ к квартире для скорой или служб доставки, даже в случае неисправности лифта», — говорит Наталья Саввина. 
А выбирая последние этажи, нужно помнить, что крыша дома может дать течь. Но есть и положительные стороны жизни на таких этажах: жителям открывается прекрасный вид, особенно если речь идет о современной новостройке выше 30 этажей. 

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#жильё
#квартира
#покупка
#новости
#общество
#дом
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Минфин РФ предложил поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%
05 декабря 2023, 13:16

Фото: istock / gopixa

Министерство финансов Российской Федерации выдвинуло предложение с изменениями в программе льготной ипотеки. Теперь первоначальный взнос по ней может вырасти с 20% до 30%. Об этом сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на замминистра Ивана Чебескова.
 
Кроме того, ведомство планирует ограничить возможность получения заемщиками нескольких кредитов в рамках льготных ипотечных программ. Также Минфин призывал урезать максимальную сумму займа по льготной ипотеке для Москвы и Санкт-Петербурга в 2 раза, до 6 млн рублей. Данный проект уже внесли в правительство РФ

Чебесков отметил, что сейчас ипотечный портфель крайне быстро растет, а качество падает. Повышение первоначального взноса является одной из возможных мер. 

Ранее редакция «Радио 1» пообщалась с руководителем центра общественного контроля НП «ЖКХ контроль» по Подмосковью Валерием Мамчур. Он рассказал,  что будет с ценами на новостройки из-за рекорда нераспроданного жилья. 

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#качество
#правительство
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#взнос
#минфин
#ипотека
#жильё
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