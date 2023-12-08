ФАС предлагает запретить крупным компаниям устанавливать необоснованные цены

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает запретить крупным российским компаниям устанавливать экономически необоснованные цены на товары. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект.
Речь идет о резком увеличении стоимости, которым будет считаться рост цен на 30 процентов на протяжении не более чем 60 дней — при условии, что его никак нельзя будет объяснить экономическими факторами. К последним чиновники ФАС отнесли колебание регулируемых тарифов, значительный рост спроса, а также подорожание комплектующих или сырья.
Если компанию заподозрят в нарушении, ей будет выписано предписание. В случае его игнорирования недобросовестному предпринимателю грозит штраф или уголовное дело.
Ранее ФАС предложила российским ретейлерам до марта 2024 года добровольно ограничить наценки на куриные яйца до 5%.
Такую инициативу в службе объяснили значительным ростом цен на продукты питания, вызывающим у потребителей серьёзную обеспокоенность. Согласно данным Росстата, в октябре куриные яйца в среднем по России подорожали на 23,9%. При этом в некоторых регионах стоимость выросла почти на 40%.
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Если компанию заподозрят в нарушении, ей будет выписано предписание. В случае его игнорирования недобросовестному предпринимателю грозит штраф или уголовное дело.
Такую инициативу в службе объяснили значительным ростом цен на продукты питания, вызывающим у потребителей серьёзную обеспокоенность. Согласно данным Росстата, в октябре куриные яйца в среднем по России подорожали на 23,9%. При этом в некоторых регионах стоимость выросла почти на 40%.
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Артем Путинцев